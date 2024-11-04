Web3 要聞 | 美國政府要求歸還 FTX 前高管 1300 萬美元政治捐款

1. BitGo 任命前 Silvergate Bank 總裁為董事總經理兼穩定幣業務主管

加密託管機構 BitGo 聘請前 Silvergate Bank 總裁 Ben Reynolds 為董事總經理兼美元標準主管，Ben 將負責監督 BitGo 將於明年推出的美元標準穩定幣 USDS 的發展。 Ben 在金融科技、軟件、銀行和資產管理領域擁有超過 25 年的經驗，並曾擔任 Silvergate Bank 總裁，負責監督全公司的收入增長。

2. 21Shares 向美 SEC 提交 XRP ETF 申請

據美國證券交易委員會（SEC）公開文件，21Shares 已提交 S-1 申請，計劃推出首個 XRP ETF「21Shares Core XRP Trust」。 該基金將追蹤 XRP 價格，並計劃在 Cboe BZX 交易所上市。該信託不涉及槓桿或衍生品，旨在通過 CME CF Ripple-Dollar 參考匯率（紐約版本）反映 XRP 的美元表現。Coinbase Custody 將作為該信託的 XRP 託管方，負責保管全部資產。

3. UBS 在以太坊上推出代幣化貨幣市場投資基金

據 The Block 報道，UBS 在以太坊上推出代幣化貨幣市場投資基金，這是一隻基於以太坊區塊鏈的貨幣市場基金。UBS 將與貝萊德和富蘭克林鄧普頓聯手通過提供此類基金探索現實世界資產的代幣化。

4. 美國政府要求政治行動委員會歸還 FTX 前高管的 1300 萬美元政治捐款

據 The Block 報道，根據聯邦法院的一份新文件顯示，美國政府就 FTX 前高管的 1300 萬美元政治捐款進行談判，希望政治行動委員會歸還該筆捐款。該文件獲得了負責審理前 FTX 高管 Sam Bankman-Fried 及其下屬刑事案件的法官 Lewis Kaplan 的批准。

5. 華為將數字人民幣集成至 HarmonyOS NEXT

據 Cointelegraph 報道，華為將數字人民幣整合到其 HarmonyOS NEXT 操作系統中。HarmonyOS NEXT 操作系統為 HarmonyOS 5.0 升級版，於 10 月 22 日發佈，是華為的第三款操作系統。

6. 以太坊研究人員 Justin Drake 和 Dankrad Feis 辭去 EigenLayer 顧問職務

以太坊研究人員 Justin Drake 和 Dankrad Feist 宣佈辭去 EigenLayer 顧問職務。Drake 指出，自己在 9 月份就辭去了這一職位，並向以太坊社區和以太坊基金會的同事表示歉意。Drak 表示今後將拒絕所有顧問、天使投資和安全委員會職務。Feist 則表示，「Eigenlayer 是一個偉大的項目，我希望它能繼續在多個方面對以太坊起到很好的補充作用。但以太坊還有很多重要的工作要做，將集中全部精力完成這些工作。」

此前 5 月，Justin Drake 和 Dankrad Feist 因擔任 EigenLayer 顧問一職引發社區爭議。

7. 美國便利連鎖店 Sheetz 與數字支付平台 Flexa 集成，允許消費者使用加密貨幣進行支付

數字支付平台 Flexa 宣佈擴大與美國便利連鎖店 Sheetz 的合作，允許消費者在賓夕法尼亞州、北卡羅來納州、弗吉尼亞州、西弗吉尼亞州、俄亥俄州、密歇根州和馬里蘭州的所有 750 多家 Sheetz 門店使用各種加密貨幣進行支付，包括比特幣、以太坊、LTC 和 USDT 等穩定幣。

8. Coinbase 首席法務官：FDIC 建議 20 多家銀行「暫停」提供加密貨幣銀行服務

Coinbase 首席法務官 Paul Grewal 發推表示，Coinbase 在向美國聯邦存款保險公司（FDIC）提出兩份《信息自由法案》（FOIA）申請之後，「發現 FDIC 告訴 20 多家銀行『暫停』或『不提供』或『不繼續』提供加密貨幣銀行服務。」