AI與機器人：為長者打造智慧生活與高效照護的革命性力量｜蘇仲成

隨著全球人口老齡化，長者的照護需求不斷增加，但年輕護理人員的短缺卻成為了一個重大挑戰。人工智慧（AI）和機器人技術的發展為這一問題提供了嶄新的解決方案，這些技術不僅能提升長者的生活品質，也能分擔部分護理人員的工作壓力，幫助長者在家中得到更好的照護支持。



文：Michael C.S. So（嶺南大學研究生院客席助理教授）

AI 在長者日常生活中的應用

AI 技術已經滲透到長者的日常生活中，從健康監測到社交支持，各種 AI 工具正幫助長者維持獨立生活。像 AI 驅動的虛擬助理就能提醒長者按時服藥、安排醫療約會，甚至回答一些基本的健康問題，讓長者感到有人陪伴。AI 還能分析來自血壓計、血糖儀等設備的數據，預測健康問題並提出健康管理建議，從而減少風險。

AI 還能幫助管理長者的心理健康。通過分析語言模式、社交媒體互動，甚至語音記錄，AI 可以早期發現抑鬱或焦慮等心理健康問題，並及時給出建議或聯繫專業人員進行干預，從而降低心理問題惡化的風險。

一些公司已經在這方面走在了前沿。例如，Sensi.AI 提供了一個虛擬護理平台，可以分析語音數據並提供護理建議，幫助長者安全地在家中老去。Fujitsu 則推出了一個結合 AI、5G 和物聯網的整體解決方案，能夠遠程監控健康並提供諮詢。Amazon 的 Alexa Care Hub 則為長者提供了家庭護理工具，通過語音助理的提醒幫助家人照護長者的安全。

機器人如何分擔護理工作

機器人技術在長者照護中的應用日益廣泛，尤其是在日常生活輔助和社交支持方面已經取得了顯著成果。陪伴型機器人能為長者提供情感支持和陪伴，例如和長者聊天、玩遊戲，甚至可以指導簡單的物理療法，幫助他們維持身心健康。

Intuition Robotics 推出的 ElliQ 就是一款專為長者設計的 AI 助手機器人，旨在減少孤獨感並促進社交互動。ElliQ 利用生成式 AI 進行對話，引導長者參加健康檢查和認知活動。ElliQ 不僅能和長者進行日常對話來應對孤獨感，還能提供健康提示、幫助設置日常目標，並鼓勵長者保持活躍。此外，它還能提醒長者按時服藥，帶領他們參加伸展運動和認知遊戲等活動。

ElliQ 的互動能力非常強大，通過生成式 AI 和大語言模型（LLM），它能與使用者進行自然的、深入的對話，涵蓋幾乎無限的話題，從而提高他們的參與感和幸福感。ElliQ 還鼓勵長者進行創意活動，如繪畫和寫詩，這不僅有助於提升認知健康，還能讓長者與家人分享創作成果，增強社交聯繫和歸屬感。

此外，ElliQ 還具備其他重要功能：

1.⁠ ⁠情緒支持與社交互動：ElliQ 可以根據長者的情緒狀態調整對話的內容和語氣，提供貼心的情感支持。它能主動與長者聊天，詢問他們的興趣愛好，幫助增加社交互動，減少孤獨感。

2.⁠ ⁠健康監控與提醒：ElliQ 可以定期檢查長者的健康狀況，提醒他們按時進行健康檢查和服藥，並提供健康建議，幫助長者管理健康。

3.⁠ ⁠認知活動與娛樂：ElliQ 提供多種認知和娛樂活動，如智力遊戲、問答、音樂播放和觀看影片，幫助刺激長者的認知能力，保持精神活力。

4.⁠ ⁠日常行為跟蹤與支持：ElliQ 可以跟蹤長者的日常活動，並在需要時提供幫助，例如通知家人或護理人員長者需要額外支持的情況。

5.⁠ ⁠遠程聯繫家人：ElliQ 幫助長者與家人保持聯繫，協助進行視頻通話或發送訊息，讓家人能隨時了解長者的狀況，增強彼此之間的聯繫感。

6.⁠ ⁠動機激勵：ElliQ 根據長者的活動情況給予正向激勵，幫助他們建立健康的生活習慣，例如定期鍛煉和參加社交活動，並幫助設置和達成生活目標，以提高生活品質。

另外，Vayyar Imaging 開發了一種無接觸感測器，可以檢測長者是否跌倒並迅速通知護理人員，保障長者的安全。

在日常生活輔助方面，機器人還能幫助長者進行穿衣、洗澡、吃飯等基本活動，這對於行動不便的長者尤其重要。此外，機器人還可以協助居家環境監控，例如檢測跌倒或煤氣洩漏等危險，並及時通知護理人員或家屬。

減輕護理人員的壓力

AI 和機器人技術不僅提升了長者的生活質量，也有效分擔了護理人員的壓力。研究顯示，AI 可以自動完成許多後台的行政工作，例如生成報告、跟蹤用藥情況和協調醫療預約，使護理人員能專注於直接的照護。此外，機器人還可以代替護理人員完成一些重複且體力需求大的工作，讓護理人員能專注於更高質量的服務。

例如，在一些長者照護機構中，機器人已被用於提供餐飲服務、運送物品和進行物理治療等日常任務，這不僅降低了護理人員的工作量，也提高了效率。在疫情期間，這些機器人還幫助減少人員接觸，降低感染風險。

對未來的展望：AI 與機器人共同打造的老齡友好社會

隨著 AI 和機器人技術的進一步發展，未來的長者照護模式將變得更加智能和個性化。這些技術不僅能提供及時的醫療和生活支持，還能通過社交互動減少長者的孤獨感，全面提升他們的生活品質。AI 和機器人將成為長者生活中不可或缺的一部分，幫助他們在家庭環境中舒適地度過晚年。

AI 和機器人技術減輕了護理人員的壓力，使得更多的長者能獲得高質量的照護服務。這種科技與人力的協同合作，無疑是未來面對人口老齡化挑戰的最佳方案之一。

總之，AI 和機器人正在逐漸改變長者的生活方式，幫助他們更加獨立、安全、有尊嚴地生活，同時減輕了護理人員的工作負擔，使照護服務更有效率、更可持續。這些變革將推動我們的社會邁向更具包容性的老齡友好環境。

像 Sensi.AI、Intuition Robotics、Fujitsu 和 Vayyar Imaging 這樣的公司正在積極開發解決方案，並在全球範圍內推動老年人生活的改善。這些技術不僅幫助長者保持健康和社交聯繫，也幫助護理人員更高效地提供服務，為實現老齡友好社會奠定基礎。