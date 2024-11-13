Web3 要聞 | 香港前 9 個月接獲超千宗涉虛擬資產詐騙案

1.知情人士：英國計劃在兩年內試行基於區塊鏈的數字國債發行

據彭博社援引知情人士報道，英國計劃在未來兩年內開始發行數字國債，財政大臣 Rachel Reeves 預計將於週四在倫敦金融城的 Mansion House 演講中宣佈試行數字國債發行。據瞭解，財政大臣傳統上會利用這個論壇宣佈支持金融業的政策。 新工黨政府正努力實現金融市場的現代化，目前正利用區塊鏈技術來「代幣化」政府債務，希望此舉能使政府債券交易變得更快、更便宜。 知情人士表示，可能需要向議會提交立法，才能繼續進行基於區塊鏈的銷售，英國財政部拒絕置評。

2.日本加密貨幣交易所 Bitbank 成立投資子公司 Bitbank Ventures

日本加密貨幣交易所 Bitbank 成立子公司「Bitbank Ventures」推進投資業務。

3. HIVE Digital 從嘉楠科技購買 6500 台 Avalon A1566 礦機

據 The Block 報道，ASIC 礦機制造商嘉楠科技（Canaan）與 HIVE Digital 簽署採購協議，將為 HIVE 提供 6500 台 Avalon A1566 礦機，平均算力為 185 TH/s。目前，首批 500 台礦機已交付並計劃安裝，其餘 6000 台將從 12 月至 2025 年 3 月分批交付。

4. 前 Alameda 聯席 CEO 同意向 FTX 債權人移交遊艇、公寓及 7000 萬美元索賠權

據彭博社報道，前 Alameda Research 聯席 CEO Sam Trabucco 已同意將包括遊艇在內的一系列財產移交給 FTX 債權人。Sam Trabucco 在離開 Alameda 幾個月前，於 2022 年 3 月以 251 萬美元的價格購買了這艘 53 英尺長的船。根據一份法庭文件顯示，Trabucco 還同意放棄他在 2021 年以總價 870 萬美元購買的舊金山兩套公寓的合法所有權。文件稱，他還同意將針對其提出的索賠的所有權利轉讓給債務人。文件還顯示，他同意將約 7000 萬美元對 FTX 的索賠權轉讓給債權人，這些索賠將被註銷。

5. 香港警方：今年前 9 個月共接獲 3468 宗網上投資詐騙案，三成半涉及虛擬資產

據文匯網報道，香港警方公佈網上投資騙案信息，今年前 9 個月共接獲 3468 宗案件，共損失約 22 億港元。其中，近四成案件涉及金融投資產品，三成半涉及虛擬資產。其中虛擬資產騙案的最大單一損失金額約 7847 萬港元。

6. Bitwise 計劃於 11 月 19 日在瑞士證券交易所推出 Aptos Staking ETP

Bitwise 計劃於 11 月 19 日在瑞士證券交易所推出全球首個 Aptos Staking ETP。該 ETP 代碼為 APTB。

7. 香港比特幣現貨 ETF 今日交易量約 1735 萬美元，為 8 月 5 日以來最大單日交易量

據 SoSoValue 數據，11 月 12 日，香港比特幣現貨 ETF 交易量約 1735 萬美元（約合 1.35 億港元），為 8 月 5 日以來最大單日交易量。

8. Coinbase 推出 COIN50 指數，槓桿率可達 20 倍

據 The Block 報道，Coinbase 宣佈與 Coinbase Asset Management 和 Market Vector Indexes 推出 COIN50 指數，可作為永續期貨合約進行交易，槓桿率可達 20 倍。

Coinbase 表示，COIN50 指數追蹤的是在 Coinbase 上市的符合該指數基本納入標準的前 50 種數字資產，其資產按市值加權，最大資產的上限為 50%。截至 9 月 30 日，該指數中，比特幣佔 50.3%，以太坊佔 27.5%，Solana 佔 6.4%，XRP 佔 3.1%，dogcoin 佔 1.5%，其餘 45 種資產合計佔 11.2%。

9. AI 教育科技公司 Genius Group 承諾將財政儲備的 90% 或以上以比特幣形式持有

人工智能教育科技公司 Genius Group 宣佈其董事會已通過一項全球「比特幣優先」戰略，承諾將公司當前和未來財政儲備的 90% 或以上以比特幣形式持有。此外，該公司還將推出 Web3 Wealth Renaissance 教育系列，加快學生對比特幣、加密貨幣和區塊鏈的理解，並在公司的教育技術平台上實現全球範圍內的比特幣支付。