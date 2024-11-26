Hackathon： Web3 創新與科技的巔峰對決活動總結

區塊鏈近年備受關注，為了讓一眾業界人士可以就區塊鏈技術發展、前景與面臨的困難作深入討論與交流，三大行業龍頭 APE、Arbitrum和DuckChain於2024年10月31日聯合舉辦「Hackathon」，共同探索Web3世界的無限可能。



是次活動包含三大主題，以APE（Ape Portal）主題聚焦於重啟協定、ApeChain原生產量以及BAYC/ApeChain IP的深度融合，為參與者帶來了全新的挑戰與機遇；Arbitrum（Stylus Sprint）主題則著重於部署Stylus合約，並為部署在ApeChain上的專案提供額外的獎勵，激發了開發者們的無限創意與熱情；最後是DuckChain作為TON生態首個消費者層，其主題則更加貼近消費者需求，致力於探索大規模採用的解決方案，推動消費級應用的普及與落地。



在這場技術對決中，參與者需要保證技術的穩定性和安全性，還要兼顧用戶體驗的流暢與便捷。同時，品牌還需要思考如何推動消費級應用的普及，讓更多人能夠感受到區塊鏈技術帶來的便利與魅力。

為了確保評選的公正與權威，評委團隊由來自ApeCoin DAO、Arbitrum和DuckChain的行業專家組成。他們憑藉豐富的經驗和專業的知識，對每一位參與者的作品進行了細緻入微的評審，最終評選出了最具創新性和實用性的作品，以下為活動花絮回顧。

Apecoin GWG 負責人All City開場致辭

Apecoin GWG 負責人All City，詳細介紹了他們的技術創新及社群優勢。團隊推出了三大開發方向：無損投注、類Twitch流式直播與互動投注。集中了來自加密貨幣、NFT等領域的知名社群成員，共同探討在猿鏈上的潛在發展。猿鏈強大的社群支援和資源為基礎，吸引開發者加入創新，為開發者提供參與機會。

CARD 3-APE

CARD 3 的代表在Hackathon上介紹了他們的項目，旨在通過 NFC 技術提供 Web3 的“物理-數位”（figital）使用者互動體驗。他們的產品可以在活動中生成 NFC 卡片，使用者通過手機 NFC 感應獲取與活動或獎勵相關的資訊，提昇有效轉化和安全性。

Bettor Whale-Arbitrum

Bettor Whale 的創始人 Jason 在 Hackathon 上介紹了其平臺 Bettor Whale，旨在為加密貨幣用戶提供遊戲化的投資體驗。平臺通過 AI 輔助的信號、市場情緒等工具，幫助用戶在市場波動中進行模擬交易和策略選擇。

TerpLayer-APE

TerpLayer 在 Hackathon 的演講中介紹了其 DeFi 借貸平臺，旨在通過加密衍生品提供去中心化的借貸服務。該平臺利用信用風險、利率風險、價格風險管理，結合跨保證金功能和靈活的抵押選項，説明如何令使用者減小風險。

ITHACA PROTOCOL

ITHACA Protocol 的 Dimitrios Kavvathas 在 Hackathon 中分享了通過其創新協議，推動 Ape 社群參與快速增長的加密期權市場的機會。其平臺通過集成基本的期權工具（如看漲、看跌和遠期合約），使用戶能夠創建自訂的收益模型，靈活管理風險。

LAGUNA NETWORK

Laguna Network 的 YX 在 Hackathon 上介紹了該平臺的創新模式，將加密貨幣帶給新用戶而非吸引用戶加入加密生態。用戶可通過與知名商戶（如 Razer、Agoda 等）合作的返利機制購物，並獲得加密貨幣獎勵。

沉浸式項目「秦潮覺醒」

在Hackathon活動中，Joyce Zhou詳細介紹了沉浸式項目「秦潮覺醒」，該項目通過融合華夏文化、秦始皇時代背景和《山海經》神秘元素，以VR技術讓用戶置身互動式電影世界，創造出跨越時空的沉浸體驗。「秦潮覺醒」採用IP+RWA創新模式，解決價格波動及用戶信心不足的問題，降低了用戶參與門檻，區塊鏈技術也保障了交易的透明和安全。自開業以來，項目已售出超五萬張票，票房收入破千萬元，顯示出強勁的市場表現。

UStars-Duck

UStars平臺允許用戶將通過贈禮或社群活動獲得的Telegram Stars，直接兌換為美金，且實現了穩定幣的即時兌換，避免了傳統兌換中價格波動的風險。該平臺支持多種錢包，並致力於跨鏈支持，以連接比特幣、乙太坊等多個區塊鏈網路，為使用者提供便捷的資產跨鏈和增值服務。

主持人：HAZEL/華語無聊猿社群創辦人，MOCACN創始人；嘉賓：NIC/FOUNDER NOUNSCN &CRYPTO PUNKS CN、SUBVERT/FOUNDER COOL CATS HK、GOLDY/FOUNDER 852 GARDEN、DL/FOUNDER MOCA HK、WINCHMAN/FOUNDER 852 WEB3

嘉賓分享會，圍繞「社群建設」這一主題展開，由HAZEL（華語無聊猿社群創辦人）主持，邀請了NIC、SUBVERT、GOLDY、DL及WINCHMAN等多位知名行業先鋒作為嘉賓。

會議中，嘉賓們分享了各自的初創品牌的經歷，強調了初創社群建設始於共同興趣和價值觀，能夠聚集志同道合的人。他們一致認為，初創社群建設的核心是價值觀，以引領發展的重心。

最後，嘉賓們表示，雖然各初創品牌有不同的特色和定位，但通過聯合舉辦活動，可以促進成員之間的交流和互動，增強社群的凝聚力。

Jackbot-Arbitrum

Jackbot 是一個結合經典撲克和其他遊戲的 Web3 項目，提供無風險的「免費贏」玩法，包括每日轉盤和多人比賽。平臺支援 NFT，加入了 AI 分析功能，為玩家提供遊戲技巧回饋。該項目專注於長壽命的傳統遊戲，通過 Web3 技術提升體驗，擁有 1000 萬用戶，逐步向 Web3 擴展。

BridgeM-Duck

BridgeM代表介紹了其致力於跨鏈流動性的橋接技術，連接比特幣和乙太坊的Layer 2生態，不同于傳統跨鏈橋，BridgeM通過模組化設計，幫助新鏈吸引用戶和資金，為用戶提供高收益回報，並結合空投與協定收入分享。通過獨特的LP池和staking機制，BridgeM解決了跨鏈資產流動問題，為比特幣等持有者創造更多收益機會。

Uniland-APE

Uniland代表介紹了其在藝術經濟和智慧財產權管理方面的項目，旨在為藝術家提供資產管理支援。項目包括藝術家代幣化、資產啟動平臺及跨鏈流動性解決方案。致力於團隊通過區塊鏈、AI和NFT提升藝術品的貨幣化，並推動虛擬資產的流動性，支持藝術。

Let Me Guess-APE

專案代表在Hackathon的演講聚焦於其基於技能的博彩平臺的創新，旨在為小眾遊戲玩家提供專屬的投注平臺。該平臺通過社群化和簡單的構建工具，使用戶可以輕鬆創建自訂的投注空間，並將部分交易費用回饋給社群，形成自我迴圈的生態系統。目前，他們仍在快速原型設計階段，期待用戶回饋，以優化平臺的視覺和使用者體驗。

XENO BUNNY-Arbitrum

該專案代表在Hackathon上的演講介紹了XENO BUNNY專案，一款結合DeFi元素的多鏈策略遊戲，旨在通過動態的玩法和創新的經濟體系，增強玩家的互動體驗。遊戲玩法包括卡牌對戰、土地戰、交叉鏈冒險等，通過NFT卡牌和土地NFT的交互提升獎勵，形成多層次的生態體系。

Apecoin GWG 負責人All City演講

All City 介紹了 Ape Chain 上 NFT 的復興，強調其社群重要性與快速增長，近期交易量激增。Ape Chain 擁有多個啟動平臺，如 Magic Eden、Blever 和 Puffles，促進各類 NFT 的發展，包括獨立藝術家和非猿類專案。他提到，NFT 市場正在復蘇，呼籲大家抓住機會，購買目前相對便宜的 NFT。Ape Chain 正在吸引更多用戶，展現強勁的市場。

頒獎典禮：圓滿落幕，未來可期

頒獎典禮的圓滿落幕，標誌著本次Hackathon活動的成功結束。但活動的意義遠不止於此。它不僅為參與者提供了一個展示才華、交流思想的平臺，更促進了區塊鏈技術與創新項目的發展。各項目間的競爭與合作，不僅激發了創新靈感，更推動了Web3生態圈的持續繁榮與壯大。

展望未來，Web3技術將引領新一輪的科技革命與產業變革，為人類社會帶來更加便捷、高效、安全的數碼生活。

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