AI發展趨勢2025｜從NVIDIA執行長黃仁勳CES 2025演講談起｜蘇仲成

NVIDIA 執行長黃仁勳於 CES 2025 的主題演講中，揭示了 AI 發展的最新趨勢，並展示了 NVIDIA 在推動 AI 發展上的關鍵角色。從他的演講中，我們可以窺見 2025 年 AI 發展的幾個重要方向：



文：Michael C.S. So（嶺南大學研究生院客席助理教授）

1. 生成式 AI 的普及與深化

生成式 AI 在近年來取得了顯著進展，從理解圖像、文字和聲音，發展到生成圖像、文本和聲音，乃至於能夠感知、推理、計劃和行動的代理型 AI。黃仁勳指出，生成式 AI 的核心概念在於理解、轉譯和生成各種模態的信息，幾乎所有 AI 應用都建立在這個基礎之上。

NVIDIA 最新推出的 GeForce RTX 50 系列 Blackwell 架構 GPU，正是為生成式 AI 的需求而設計。其搭載 920 億個電晶體，擁有 4,000 TFLOPS 的 AI 性能，比上一代 Ada 架構提升三倍。此外，Blackwell 架構還引入了神經紋理壓縮和神經材質著色技術，讓 AI 能夠學習紋理和壓縮算法，生成更逼真的圖像。

NVIDIA執行長黃仁勳

2. AI 模型規模化與三大定律

黃仁勳強調，AI 發展的核心驅動力是規模化。他提出了 AI 發展的三大定律：

•⁠ ⁠預訓練規模化定律：數據量、模型規模和計算能力的增加，會提升 AI 模型的性能。

•⁠ ⁠後訓練規模化定律：通過強化學習、人類反饋等技術，可以進一步微調 AI 模型，使其在特定領域表現更出色。

•⁠ ⁠測試時間規模化定律：在使用 AI 模型時，通過調整資源分配和推理策略，可以優化 AI 模型的性能。

為了滿足 AI 模型規模化的需求，NVIDIA 推出了 Blackwell AI 工廠系統，該系統由多個 Blackwell GPU 組成，擁有強大的計算能力和超高的能源效率。Blackwell AI 工廠系統的出現，將大幅降低 AI 模型訓練成本，加速 AI 模型規模化進程。

3. 代理型 AI 與數位員工

黃仁勳認為，代理型 AI 是 AI 發展的下一個重要階段。代理型 AI 是一個由多個模型組成的系統，能夠理解用戶指令，從不同來源獲取信息，並利用各種工具生成高質量的答案。

NVIDIA 推出了 Nvidia Nims 和 Nvidia Nemo 兩個平台，旨在幫助企業構建和管理代理型 AI。Nvidia Nims 提供了一系列預先訓練好的 AI 微服務，而 Nvidia Nemo 則是一個數位員工入職培訓和評估系統，幫助企業將代理型 AI 整合到工作流程中。

4. 物理 AI 的崛起

黃仁勳在演講中首次提出了「物理 AI」的概念。物理 AI 旨在讓 AI 模型理解物理世界，包括物理動力學、幾何空間關係、因果關係和物體恆存性等。

NVIDIA 推出的 Nvidia Cosmos 平台，是全球首個物理 AI 基礎模型開發平台。Cosmos 模型可以接收文本、圖像或視頻提示，並生成虛擬世界狀態的視頻。Cosmos 平台的推出，將為機器人學和工業 AI 領域帶來革命性的進展。

5. AI 超級電腦的普及化：Project Digits

黃仁勳認為，AI 超級電腦不應該只侷限於研究機構和大型企業，每個人都應該擁有使用 AI 超級電腦的機會。

NVIDIA 將推出名為「Project Digits」的低價 AI 超級電腦，並預測未來人人都可以擁有自己的 AI 大型語言模型 (LLM)，滿足個人和企業內部使用需求。

•⁠ ⁠Project Digits 搭載 NVIDIA 最新 Grace Blackwell 處理器，體積小巧，卻擁有強大的運算能力*，足以運行整個 NVIDIA AI 軟體堆疊，包括 dgx Cloud。

•⁠ ⁠該 AI 超級電腦可以無線連接到其他設備，也可以作為Linux 工作站使用。

•⁠ ⁠黃仁勳預計 Project Digits 將於 2025 年 5 月左右上市。

Project Digits 的推出，將大幅降低 AI 發展門檻，讓更多人能夠參與到 AI 發展中。個人和中小企業將能以更低的成本打造專屬的 AI 大型語言模型，滿足特定需求，例如：

•⁠ ⁠客製化客服聊天機器人

•⁠ ⁠自動生成文案和報告

•⁠ ⁠分析大量數據

•⁠ ⁠進行更精準的預測

人手一台 AI 超級電腦的時代即將來臨，這將徹底改變我們的工作和生活方式。

總結



黃仁勳的 CES 2025 演講，為我們描繪了 AI 發展的未來藍圖。生成式 AI、AI 模型規模化、代理型 AI、物理 AI 和 AI 超級電腦普及化，將是 2025 年 AI 發展的五大趨勢。NVIDIA 的技術創新，將讓 AI 變得更加平易近人，為各行業創造無限可能，也徹底改變人類的工作與生活方式。