機器人新紀元：2025 年三大機器人及其對人類生活的影響｜蘇仲成

NVIDIA 執行長黃仁勳於 CES 2025 的主題演講中，描繪了一個機器人技術蓬勃發展的未來，並預測 *2025 年將是通用機器人時代的關鍵轉捩點*。他特別提到了三種將在 2025 年實現的機器人，這些機器人不僅是科技進步的結晶，更將深刻影響人類生活，解決社會面臨的挑戰。



文：Michael C.S. So（嶺南大學研究生院客席助理教授）

1. 代理機器人 (Agentic Robots) ：資訊時代的智慧夥伴

代理機器人，顧名思義，是人類在資訊世界中的代理人，如同辦公室的 AI 助理。黃仁勳認為，代理機器人將成為資訊工作者，協助人類處理繁雜的資訊工作。 它們能夠理解並執行人類的指令，例如 整理文件、安排會議、管理電子郵件等，大幅提升辦公室效率，並減輕員工負擔。

•⁠ ⁠受歡迎的原因:

提升工作效率： 代理機器人可以自動化處理大量文書工作，將辦公室效率提升到全新境界。

減輕工作負擔： 代理機器人讓員工從重複性工作中解放，專注於更具創造性和挑戰性的任務。

優化資源配置： 代理機器人可以全天候工作，无需休息，帮助企業更好地利用時間和人力資源。

•⁠ ⁠改善人類生活的必要性：

資訊爆炸時代的挑戰： 現代社會面臨著資訊爆炸的挑戰，人們每天需要處理大量的資訊，代理機器人可以幫助我們更好地管理和利用這些資訊。

工作與生活平衡： 代理機器人可以分擔工作上的壓力，讓人類有更多時間陪伴家人、發展興趣愛好，提升生活品質。

促進產業升級： 代理機器人可以推動辦公自動化和智慧化，提升企業競爭力，促進產業升級。

2. 自駕車 (Self-driving Cars)：開啟智慧交通新時代

自駕車，又稱自動駕駛汽車，是近年來科技領域的熱門話題。隨著 AI 和感測器技術的進步，黃仁勳指出，自駕車已準備好在 2025 年迎來更廣泛的應用，並預測這將是 *第一個價值數兆美元的機器人產業*。這些車輛能夠安全地在道路上行駛，無需人類駕駛員干預，提供更安全、便捷的交通方式。

•⁠ ⁠受歡迎的原因：

提升交通安全：自駕車可以消除人為駕駛錯誤，減少交通事故的發生，保障乘客安全。

提高交通效率：自駕車可以优化交通流量，减少拥堵，提高道路利用率，縮短通勤時間。

提供便捷出行： 自駕車可以讓老年人、殘障人士等群體更方便地出行，提升他們的社會參與度。

釋放駕駛時間： 在自駕車上，人們可以利用原本用於駕駛的時間進行閱讀、工作、休息等，提高時間利用效率。

•⁠ ⁠改善人類生活的必要性：

交通安全問題：全球每年因交通事故造成的伤亡人数居高不下，自駕車可以有效降低交通事故的发生率。

交通擁堵問題：城市交通擁堵是全球性难题，自駕車可以改善交通流量，提高道路通行效率。

環境保護： 自駕車可以通過優化行駛路線和速度，降低燃油消耗，減少碳排放。

3. 人形機器人 (Humanoid Robots)：未來世界的多面手

人形機器人，擁有與人類相似的外形和運動能力，被認為是機器人技術的終極目標之一。黃仁勳預測，人形機器人將在各種場景中發揮作用，成為人類的得力助手，並將是 *繼自駕車之後，另一個可能達到數兆美元規模的機器人產業。

•⁠ ⁠受歡迎的原因：

適應人類環境： 人形機器人可以適應人類生活和工作的環境，無需額外改造，更容易融入人類社會。

執行複雜任務： 人形機器人擁有靈活的肢體和精密的操控能力，可以執行各種複雜任務，例如 *家務服務、醫療護理、搶險救災* 等。

人機互動： 人形機器人可以更自然地與人類互動，提供陪伴、娛樂、教育等服務。

•⁠ ⁠改善人類生活的必要性：

勞動力短缺： 隨著人口老齡化，勞動力短缺問題日益嚴重，人形機器人可以填補勞動力缺口，承擔各種工作。

危險環境工作： 人形機器人可以代替人類在危險環境中工作，例如核電站、深海、火災現場等，保障人類安全。

提升生活品質： 人形機器人可以為人類提供各種服務，例如家務、護理、陪伴等，提升人類生活品質。

NVIDIA：推動機器人技術發展的關鍵力量

黃仁勳強調，NVIDIA 的 AI 技術將成為推動這些機器人發展的關鍵力量。NVIDIA 致力於提供強大的計算平台、先進的軟體平台以及開放的生態系統，以加速機器人技術的發展和普及。

•⁠ ⁠提供強大的計算平台：NVIDIA 的 GPU 產品提供了訓練和運行機器人所需的強大算力，例如 *DGX 系統* 用于訓練 AI 模型，AGX 系統用于部署在機器人上。

•⁠ ⁠開發先進的軟體平台：NVIDIA 推出了 Omniverse和Isaac等平台，為機器人開發者提供了豐富的工具和資源。Omniverse 可用於創建機器人的數位孿生，並進行模擬訓練；Isaac 則是一個專為機器人開發的平台，提供了各種演算法、工具和函式庫。

•⁠ ⁠建立開放的生態系統：NVIDIA 與眾多合作夥伴共同推動機器人生態系統的發展，例如與汽車製造商合作開發自動駕駛技術，與工業自動化公司合作開發工業機器人。

結語



2025 年，隨著代理機器人、自駕車和人形機器人的出現，人類社會將迎來一個全新的機器人時代。這些機器人將在不同領域發揮作用，提升人類生活品質，解決社會面臨的挑戰。NVIDIA 作為科技領域的領導者，將繼續推動機器人技術的發展，為人類創造更美好的未來。