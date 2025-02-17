馬斯克的科技政府願景：如果成功，將改變全球治理模式｜蘇仲成

當人工智慧、區塊鏈、自動化技術迅速發展時，世界各國政府也正面臨一場無法迴避的變革。*馬斯克（Elon Musk）* 近年來多次公開批評政府機構過於龐大、低效率、浪費嚴重，他認為現代科技已足以取代大量行政作業，讓政府變得更精簡、更高效。他的想法雖然充滿爭議，卻逐漸成為全球治理領域討論的核心議題。如果他的願景成功，全球政府的運作方式將發生深遠變革。



文：Michael C.S. So（嶺南大學研究生院客席助理教授）

在這場技術革新中，馬斯克主張各國政府應積極採用 *GovTech（政府科技）*，全面數位化行政程序，透過AI、區塊鏈與自動化技術取代傳統的官僚體系。他認為，當前許多政府部門仍依賴人力處理大量重複性工作，而這些工作其實早已能透過演算法、數據分析與自動化系統完成。例如，AI可以審查公民申請文件、提供即時的政府服務回應，甚至協助政府起草政策，而不需要數以萬計的公務員來維持運作。

在美國，政府機關的雇員總數超過200萬人，這還不包括州與地方政府的職員，龐大的行政機構意味著極高的財政負擔。馬斯克認為，當科技已能做到更精準、更快速的決策時，仍然維持如此龐大的官僚體系是「過時且不必要的」。他特別強調，如果政府像科技公司一樣運作，運用現代技術來簡化流程，減少不必要的工作崗位，不僅能降低成本，還能讓政府的服務品質提升。

這種想法或許聽起來激進，但事實上，全球已有許多國家開始測試類似的技術。例如，*愛沙尼亞的數位政府模式* 讓公民能夠完全在線上辦理幾乎所有政府業務，無需親自到政府機關處理繁瑣的行政手續。*新加坡則建立了AI客服中心，能夠即時回答民眾對於政府服務的各類問題，減少了大量政府客服人員的需求。而中國、美國等國* 也正在測試 AI 主導的*預測犯罪系統* 與 *自動稅務審查*，以減少人力成本並提升效率。

除了這些現有的應用，近年來 AI 在政府科技（GovTech）領域的突破更是讓人驚嘆。例如，*英國議會正在測試AI立法助理，讓 AI 協助起草法律條文與政策文件，加速立法過程。美國國稅局（IRS）* 也已經開始使用機器學習技術來自動偵測可疑的報稅行為，大幅減少人工稽查的需求。在警務領域，許多國家正在開發 *AI 預測犯罪技術*，透過數據分析來決定警力的最佳部署方式，減少傳統執法人力的依賴。

這些技術的發展，無疑讓馬斯克的想法變得更加可能實現。如果他的願景成功，政府將不再依賴大量的公務員，而是透過技術來完成大部分的行政工作。然而，這種變革帶來的不僅僅是效率提升，同時也可能導致*大規模的公務員裁員潮*，進一步衝擊社會穩定。許多專家指出，倘若政府大規模採用 AI 與自動化，數百萬名政府雇員將面臨失業，這將對社會帶來不小的衝擊。政府需要制定轉型方案，協助傳統公務員進行技能培訓，讓他們能夠適應數位政府的需求，否則可能會導致更多社會矛盾。

此外，數位政府也伴隨著資安風險。當所有的行政程序都轉向自動化時，*駭客攻擊、數據洩露的問題將變得更加嚴重*。許多國家對於 AI 決策的透明度也抱持疑慮，擔心一旦 AI 系統出錯，將可能造成嚴重的政策錯誤甚至侵犯公民權利。這些問題都需要政府在技術發展的同時，制定完善的監管機制，以確保數位政府的安全與公平性。

儘管面臨挑戰，全球數位政府的趨勢已經不可逆轉，未來政府不可能再依賴傳統的運作方式，而必須逐步向技術轉型。如果馬斯克的願景成真，未來的政府可能將是一個由技術主導的數位行政系統，人力需求大幅減少，政府決策將依賴 AI 的數據分析與自動化運行。這將是人類歷史上最大規模的政府變革，也將改變全球的治理模式，影響所有國家的行政體系。

在這樣的未來，政府將不再是一個充滿繁瑣文件與冗員的機構，而是更像一間科技公司，以數據、演算法與 AI 來提供公共服務。人類歷史上從未出現過如此規模的政府精簡運動，而馬斯克的倡議，可能將成為這場變革的催化劑，徹底改變我們所認識的政府模式。