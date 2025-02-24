Deepseek AGI時代來臨：這將如何改變保險業經營的方式？｜蘇仲成

最近，AI（人工智慧）技術的發展再次成為熱門話題，尤其是AGI（通用人工智慧）的出現，正逐步打破我們對傳統商業模式的認知。中國AI新創公司DeepSeek最近宣布將進一步投入AGI的研究，這意味著AI將不只是輔助人類決策，而是可能在未來成為企業營運的核心。

如果這個趨勢持續發展下去，我們的生意應該怎麼辦？企業又該如何適應這場變革？



文：Michael C.S. So（嶺南大學研究生院客席助理教授）

如果這個趨勢持續發展下去，我們的生意應該怎麼辦？企業又該如何適應這場變革？

企業營運：從人工決策到AI智慧管理



AI帶來的影響不只是讓企業運作變得更快、更有效率，而是徹底改變我們對「管理」的定義。

1.⁠ ⁠AI參與決策，讓企業更敏捷

過去，企業做決策需要開會、討論、分析，這個過程往往耗時又容易出錯。但如果AGI能夠即時收集市場數據、分析趨勢，甚至主動提出最優解決方案，企業的反應速度將大幅提升，甚至比競爭對手快好幾步。

2.⁠ ⁠傳統管理架構將被顛覆

過去，公司層層管理的模式是為了確保訊息能夠正確傳達，但AGI的加入可能讓企業變得更扁平化。當AI可以自動生成報告、分析市場，甚至擬定策略時，中層管理者的角色將被重新定義，企業將更強調靈活度與創新。

3.⁠ ⁠智慧供應鏈讓生產更有效率

現在很多企業仍然受限於供應鏈管理，無法做到「精準生產」。但如果AGI能夠根據市場需求，主動調整生產規模，甚至即時與供應商協調，企業將不再需要囤積大量庫存，而是以更聰明的方式應對市場變化。

保險銷售的變革：從行銷策略到完全自動化



目前市面上許多保險公司已經開始運用AI技術來訓練銷售員，例如透過網路影片教學，指導業務員如何抓住客戶心理、提高轉換率。然而，當AGI真正成熟後，整個保險銷售流程可能會被完全自動化。

1.⁠ ⁠AI直接與客戶互動，取代銷售員

未來，AGI將能夠分析客戶的財務狀況、健康數據和個人風險承受能力，然後直接為客戶推薦最合適的保險計劃。這意味著客戶不再需要與業務員溝通，而是透過智能助理獲得即時建議，甚至可以在幾分鐘內完成保單申請。

2.⁠ ⁠個人化保單與動態定價

AGI能夠即時分析市場風險，根據客戶的健康狀態、駕駛行為（如汽車保險）或生活方式，自動調整保費和保障內容。未來，保險不再是標準化產品，而是完全個性化，每個人的保單都將依據實時數據進行動態調整。

3.⁠ ⁠無感式理賠服務

在AGI的支援下，理賠流程將變得完全自動化。例如，醫療保險理賠不再需要客戶提交文件，而是透過AI即時檢測醫療機構的診療記錄，確認符合條件後立即完成理賠，甚至直接轉帳到客戶銀行帳戶，無需人為審核。

4.⁠ ⁠企業的角色將轉變為數據管理與監督

當AI主導保險業務時，保險公司的核心競爭力將不再是銷售能力，而是數據管理與風險控制。企業需要確保AI模型的透明度，確保客戶數據安全，並建立公平的風險評估機制，以確保客戶信任。

AGI無法取代的價值：人類的創造力與情感



即使AGI的能力日益強大，它仍然無法完全取代人類的獨特價值。機器可以計算風險、預測趨勢，甚至進行理性決策，但它無法真正理解人類的情感，也無法產生真正的創新。特別是在需要人際關係和同理心的領域，例如心理諮詢、藝術創作、高階商業談判等，AI仍然無法取代人類的直覺與創造力。未來的企業應該做的，並不是試圖讓AI完全取代人力，而是善用AI的數據分析能力，讓人類專注於更有價值、更具創造性的工作。例如，在保險業，雖然AGI能夠自動化保單銷售與理賠，但它無法提供真正的情感關懷與信任，這仍然是業務員無可取代的價值所在。因此，未來的保險公司應該將重點放在如何將AI與人類專長結合，建立更人性化的服務體驗，讓客戶不僅感受到效率，更能感受到被理解與尊重。