當 AI 幫我們決定一切，我們還會思考嗎？｜蘇仲成
當 AI 幫我們決定一切，我們還會思考嗎？｜無論是企業高層、創業家，還是學生、普通上班族，做決策時都開始不約而同地說：「不如問問 AI？」不論是市場趨勢、投資方向，甚至是餐廳推薦，AI 似乎成了不少人的生活「第二大腦」。
文：Michael C.S. So（嶺南大學研究生院客席助理教授）
這種轉變其實很自然，AI 確實提供了許多便利，也的確在很多時候比人腦更快、更精準。但我們有沒有想過，一旦我們的決策習慣變成「等 AI 給答案」，那麼人類的獨立思考能力還剩多少？
歐盟（EU）最近推出的 AI Act 和 General-Purpose AI Code of Practice（通用 AI 行為準則）正是針對這個問題而來。政府為什麼要出手監管？AI 的便利是否意味著我們應該毫無保留地信任它？或者，我們是否已經開始過度依賴 AI，而不自知？
AI 正在悄悄主導我們的決策
現在的 AI，已經不只是我們的工具，而是我們決策過程中的「重要角色」。
企業與政府：AI 比人類更值得信任？
回想幾年前，企業高層開會時，討論市場策略還是基於經驗、數據分析和人類直覺。但現在，許多企業做決策時，第一步是「讓 AI 分析一下」。
不只是商業，政府也開始仰賴 AI 來規劃政策、預測經濟走勢，甚至用來監察社會秩序。銀行貸款的審批，現在大多數已經是 AI 算出來的風險評估，而不是由經理親自審核。未來，我們的退休金如何分配、醫療資源如何調整，也許 AI 都會有很大的發言權。
這樣的變化，讓 AI 逐漸從「輔助人類」變成「決策者」。當人類越來越相信 AI，而不再質疑它的結論，我們真的還是這個世界的主導者嗎？
學術與生活：AI 讓我們變得「懶得思考」
學生寫論文的第一步，不再是去圖書館查資料，而是打開 AI 工具，請它整理大綱，甚至直接生成部分內容。上班族需要寫報告，也會先問 AI：「這個主題有沒有什麼現成的分析？」
旅行計畫、購物推薦、甚至戀愛配對，現在 AI 都可以幫我們計算「最佳選擇」。一開始，我們覺得這些工具很聰明，幫我們省下時間；但當我們習慣了讓 AI 代勞，會不會有一天，當 AI 停止運作時，我們竟然不知道該怎麼做決定？
AI 讓我們變得更聰明，還是更容易被操控？
當 AI 變成主要決策工具時，這個世界可能會出現一些令人擔憂的問題。
1. AI 並非萬無一失，卻開始決定一切
AI 的分析能力來自於數據，但這些數據並不一定準確或完整。2021 年，美國股市曾因 AI 交易模型的錯誤判斷，引發市場異常波動。當 AI 遇到從未見過的新情況，它未必能夠做出正確的反應。
如果企業、政府，甚至是普通人，都完全依賴 AI 來做決策，那麼當 AI 犯錯時，還有誰能發現問題？
2. AI 可能強化社會偏見，而我們卻不察覺
AI 並不是「客觀」的，它的判斷基於過去的數據，而這些數據本身可能已經帶有偏見。例如，過去曾有招聘 AI 被發現對女性求職者有系統性歧視，因為它的訓練數據主要來自男性候選人。
當 AI 的決策結果被視為「科學」、「數據驅動」，人們往往不會懷疑它是否帶有偏見，這讓許多社會不公問題變得更難被發現。
3. 人類的獨立思考能力，正在被 AI 慢慢奪走
最讓人擔憂的問題是，我們可能正在失去質疑與思考的能力。
以前，我們看新聞時會比較不同媒體的觀點，現在很多人只看 AI 推薦的內容；以前，我們會親自分析一個投資機會的利弊，現在很多人直接相信 AI 的預測。
如果我們習慣了讓 AI 幫我們做決策，久而久之，當 AI 停止運作時，我們還會知道如何自己做選擇嗎？
歐盟 AI 監管法案：為何政府要出手？
面對這些風險，歐盟推出 AI Act 和 General-Purpose AI Code of Practice，希望透過法規來確保 AI 的發展方向符合社會價值。
1. 透明度：我們應該知道 AI 是怎麼「想」的
AI 企業必須公開 AI 的訓練數據來源，讓公眾知道 AI 的決策是基於什麼資訊，而不是一個「黑箱」。
2. 風險管理：AI 必須接受監管，確保它不會造成重大社會影響
企業需要評估 AI 的風險，尤其是在金融、醫療、司法等領域。AI 不能因為一個錯誤的演算法，而影響一個人的未來。
3. 版權保護：AI 不能肆意使用版權內容
過去，許多 AI 都是透過大量網絡資料訓練而成，但未經授權的內容不應該被 AI 隨意使用。歐盟的法規要求 AI 企業確保數據來源合法，避免侵犯知識產權。
4. 針對高風險 AI，必須有更嚴格的監管
如果 AI 可能影響社會安全，例如自動駕駛、醫療診斷、金融交易等，它的運作方式必須符合更高的標準，並接受監管機構的審查。
AI 是工具，而不是主宰我們思維的「大腦」
AI 的發展無可避免，它的便利性也無庸置疑。但我們應該問自己一個問題：我們希望 AI 成為幫助我們思考的工具，還是代替我們思考的主宰？
當 AI 變得越來越強大，我們更應該保持獨立思考的能力。
1. 不盲目相信 AI，學會質疑它的結論。
2. 了解 AI 的運作方式，知道它的限制在哪裡。
3. 在重要決策中，保留人類的直覺與判斷力。
科技的進步，應該是讓人類變得更強，而不是讓我們變得更依賴。當 AI 開始決定一切，我們更要提醒自己，真正的決定權，應該掌握在我們手中。