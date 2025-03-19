當 AI 幫我們決定一切，我們還會思考嗎？｜蘇仲成

當 AI 幫我們決定一切，我們還會思考嗎？｜無論是企業高層、創業家，還是學生、普通上班族，做決策時都開始不約而同地說：「不如問問 AI？」不論是市場趨勢、投資方向，甚至是餐廳推薦，AI 似乎成了不少人的生活「第二大腦」。



文：Michael C.S. So（嶺南大學研究生院客席助理教授）

這種轉變其實很自然，AI 確實提供了許多便利，也的確在很多時候比人腦更快、更精準。但我們有沒有想過，一旦我們的決策習慣變成「等 AI 給答案」，那麼人類的獨立思考能力還剩多少？

歐盟（EU）最近推出的 AI Act 和 General-Purpose AI Code of Practice（通用 AI 行為準則）正是針對這個問題而來。政府為什麼要出手監管？AI 的便利是否意味著我們應該毫無保留地信任它？或者，我們是否已經開始過度依賴 AI，而不自知？

AI 正在悄悄主導我們的決策

現在的 AI，已經不只是我們的工具，而是我們決策過程中的「重要角色」。

企業與政府：AI 比人類更值得信任？

回想幾年前，企業高層開會時，討論市場策略還是基於經驗、數據分析和人類直覺。但現在，許多企業做決策時，第一步是「讓 AI 分析一下」。

不只是商業，政府也開始仰賴 AI 來規劃政策、預測經濟走勢，甚至用來監察社會秩序。銀行貸款的審批，現在大多數已經是 AI 算出來的風險評估，而不是由經理親自審核。未來，我們的退休金如何分配、醫療資源如何調整，也許 AI 都會有很大的發言權。

這樣的變化，讓 AI 逐漸從「輔助人類」變成「決策者」。當人類越來越相信 AI，而不再質疑它的結論，我們真的還是這個世界的主導者嗎？

學術與生活：AI 讓我們變得「懶得思考」

學生寫論文的第一步，不再是去圖書館查資料，而是打開 AI 工具，請它整理大綱，甚至直接生成部分內容。上班族需要寫報告，也會先問 AI：「這個主題有沒有什麼現成的分析？」

旅行計畫、購物推薦、甚至戀愛配對，現在 AI 都可以幫我們計算「最佳選擇」。一開始，我們覺得這些工具很聰明，幫我們省下時間；但當我們習慣了讓 AI 代勞，會不會有一天，當 AI 停止運作時，我們竟然不知道該怎麼做決定？

AI 讓我們變得更聰明，還是更容易被操控？

當 AI 變成主要決策工具時，這個世界可能會出現一些令人擔憂的問題。

1.⁠ ⁠AI 並非萬無一失，卻開始決定一切

AI 的分析能力來自於數據，但這些數據並不一定準確或完整。2021 年，美國股市曾因 AI 交易模型的錯誤判斷，引發市場異常波動。當 AI 遇到從未見過的新情況，它未必能夠做出正確的反應。

如果企業、政府，甚至是普通人，都完全依賴 AI 來做決策，那麼當 AI 犯錯時，還有誰能發現問題？

2.⁠ ⁠AI 可能強化社會偏見，而我們卻不察覺

AI 並不是「客觀」的，它的判斷基於過去的數據，而這些數據本身可能已經帶有偏見。例如，過去曾有招聘 AI 被發現對女性求職者有系統性歧視，因為它的訓練數據主要來自男性候選人。

當 AI 的決策結果被視為「科學」、「數據驅動」，人們往往不會懷疑它是否帶有偏見，這讓許多社會不公問題變得更難被發現。

3.⁠ ⁠人類的獨立思考能力，正在被 AI 慢慢奪走

最讓人擔憂的問題是，我們可能正在失去質疑與思考的能力。

以前，我們看新聞時會比較不同媒體的觀點，現在很多人只看 AI 推薦的內容；以前，我們會親自分析一個投資機會的利弊，現在很多人直接相信 AI 的預測。

如果我們習慣了讓 AI 幫我們做決策，久而久之，當 AI 停止運作時，我們還會知道如何自己做選擇嗎？

歐盟 AI 監管法案：為何政府要出手？

面對這些風險，歐盟推出 AI Act 和 General-Purpose AI Code of Practice，希望透過法規來確保 AI 的發展方向符合社會價值。

1.⁠ ⁠透明度：我們應該知道 AI 是怎麼「想」的

AI 企業必須公開 AI 的訓練數據來源，讓公眾知道 AI 的決策是基於什麼資訊，而不是一個「黑箱」。

2.⁠ ⁠風險管理：AI 必須接受監管，確保它不會造成重大社會影響

企業需要評估 AI 的風險，尤其是在金融、醫療、司法等領域。AI 不能因為一個錯誤的演算法，而影響一個人的未來。

3.⁠ ⁠版權保護：AI 不能肆意使用版權內容

過去，許多 AI 都是透過大量網絡資料訓練而成，但未經授權的內容不應該被 AI 隨意使用。歐盟的法規要求 AI 企業確保數據來源合法，避免侵犯知識產權。

4.⁠ ⁠針對高風險 AI，必須有更嚴格的監管

如果 AI 可能影響社會安全，例如自動駕駛、醫療診斷、金融交易等，它的運作方式必須符合更高的標準，並接受監管機構的審查。

AI 是工具，而不是主宰我們思維的「大腦」

AI 的發展無可避免，它的便利性也無庸置疑。但我們應該問自己一個問題：我們希望 AI 成為幫助我們思考的工具，還是代替我們思考的主宰？

當 AI 變得越來越強大，我們更應該保持獨立思考的能力。

1.⁠ ⁠不盲目相信 AI，學會質疑它的結論。

2.⁠ ⁠了解 AI 的運作方式，知道它的限制在哪裡。

3.⁠ ⁠在重要決策中，保留人類的直覺與判斷力。

科技的進步，應該是讓人類變得更強，而不是讓我們變得更依賴。當 AI 開始決定一切，我們更要提醒自己，真正的決定權，應該掌握在我們手中。