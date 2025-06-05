Web3地產革命顛覆香港！屋邨仔玩手機打卡秒變中環地主

想賺錢又不用本金？ 想邊玩邊食邊賺地契? 玩打卡,探店任務,手機秒變印鈔機~!香港首創Web3探店遊戲《TokenTrams》引爆全民掘金熱潮。 Web3技術正將傳統「地產霸權」重構爲全民參與的數字遊戲。玩家無需本金與經驗，靠每日簽到、商家互動等零成本任務,即可賺取比特幣與NFT土地，更有機會將虛擬地契，轉化為中環實體商舖收益權。這場由代碼驅動的財富再分配，正在改寫「地產霸權」的傳統劇本。



一 : 顛覆式遊戲機制：手指點擊即創富

​​「邊玩邊賺」生態矩陣

《TokenTrams》首創三維收益模型：基礎任務賺TTMS紫荊幣、進階玩法獲比特幣、頂級玩家享地產分紅。新用戶註冊即送1000紫荊幣，還有社交裂變獎勵，邀請好友註冊兩人都能獲得500紫荊幣；累積一定數值可兌換稀有土地構“時間就是金錢”的底層邏輯。 "TOKEN TRAMS構建香港首個DAO治理的元宇宙DAPP，玩家通過P2E GameFi機制賺取TTMS雙代幣，在ERC-721 NFT土地上開發虛實融合商業體，結合XR技術實現SocialFi實體導流，Discord社群驅動DEX生態治理，打造DeFi+RWA的沉浸式WEB3經濟引擎。

新用戶註冊即送1000紫荊幣。

技術亮點：

1. 香港首創Web3探店遊戲，玩家真正0成本任務即可賺取比特幣, 行動 = 賺錢。

2. 全球獨有「AI元宇宙直播數字人商場」，玩家出租數字人形象→直播打賞抽成90%歸玩家

3. 世界第一個「Web3 V2R地產項目」，遊戲中設計的建築（如商場、展覽館）可反向落地實體空間，使用者共創內容轉化為現實商品

4. 全球首個「NFT香港都市」,DAO投票決定建築風格 → 生成稀有NFT地標（如Cyber廟街）

5. 採用MPC錢包技術，私鑰分片存儲防盜率達99%。

6. 抗量子雙螺旋鍊式結構，融合SHA-256基礎架構與SHA-3演算法的抗量子特性。

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二 : NFT土地暴漲邏輯： 虛實融合造富神話香港地產霸權的DNA正在被改寫！

抗量子雙螺旋鏈式結構

R-Coin以三層代幣體系（R-Chain底層公鏈+TTMS遊戲代幣+紫荊幣消費積分）與抗量子雙螺旋鏈式結構，構建出首個具備生物學級安全性的元宇宙地產生態。

R-Coin以三層代幣體系與抗量子雙螺旋鏈式結構，構建出首個具備生物學級安全性的元宇宙地產生態。

玩家完成「維港夜跑」「廟街探店」等AR打卡任務，可隨機獲得NFT土地/建築盲盒。這些數字地契不僅能在OpenSea交易，更綁定三大實體權益：

租金收益：入駐商戶每日營業額的3%自動打入玩家皮包（如711便利商店單店月分紅超8,000港幣）。

治理投票：持有中環地塊可參與CBD商圈改造決策。

動態通縮模型：總量1000萬枚R-COIN中，每銷毀500萬TTMS自動增發1枚，形成與香港地產價值掛鉤的稀缺性錨定。

跨國實驗：依托粵港澳大灣區政策，有待成為試點R-Coin與數字人民幣的原子交換協議，目標2030年取代30%港幣。

案例實證：流動性挖礦（Liquidity Mining）

在Uniswap的ETH/USDC池提供流動性，年化收益可達50%-200%。

採用Balancer的「80/20策略」（80%穩定幣+20%波動資產）對沖無常損失，將風險控制在3%內，以太坊2.0驗證節點質押32 ETH，年化收益約4%-7%。若透過交易所（如幣安）質押，用戶可一鍵操作，但需支付10%-20%服務費。投入5萬美元至SushiSwap的ETH/WBTC池，18個月後資產增值至12.7萬美元，年化68%。Filecoin存儲節點年化收益15%-25%，依賴存儲需求波動；Mina Protocol輕節點低硬件需求，收益與網絡使用率掛鉤。

三 : 被動收入系統：睡覺也在擴張資產版圖​​

四大自動化賺錢引擎

地產REITs：將零散土地組合成房託基金，享智慧合約自動分紅。

租賃挖礦：閒置地塊參與DeFi質押，年化收益平均達25%。

基因繁殖：特殊地塊組合可「培育」稀有商業地產NFT，稀缺屬性推動二級市場溢價。

社交裂變：邀請好友報名即獲500幣，關係網越廣「睡後收入」越可觀。

四、政商聯動賦能：從遊戲到現實的財富閉環​​

地產巨頭入局​​

集團已將413個商舖門市及住宅數據上鏈，玩家未來可購買對應虛擬地契即可獲得線下消費折扣與股東分紅權。更推出「地契置換計畫」－累積100萬紫荊幣可直接兌換香港以及大灣區,粵港澳,實體公寓首付券。

政策紅利：

數碼港獲政府撥款5億港元推行「數碼轉型支援先導計畫」，資助本地餐飲業、零售業、旅遊業及個人服務業中小企應用「電子支付系統及店面銷售」、「線上推廣」及「客戶管理及優惠系統」三個類別的現成數碼科技方案組合，協助中小企進行數位轉型，以提升競爭力。

R-Coin以三鏈架構重構了香港的經濟DNA－底層公鍊是磷酸骨架，TTMS與紫荊幣是互補配對的鹼基，而每筆交易都在複製財富基因的雙螺旋結構。

當維港霓虹燈變成區塊鏈上的像素點，當茶餐廳阿姐開始用NFT收租，這場Web3地產革命早已超越遊戲範疇。 TokenTrams用代碼在香港這座「地產聖殿」撕開一道裂縫，讓每個屋邨仔都有機會在鏈上刻下自己的名字——畢竟在元宇宙的世界，中環不再屬於李嘉誠，而是屬於最早按下「註冊」按鈕的勇者。

在元宇宙的世界，中環不再屬於李嘉誠，而是屬於最早按下「註冊」按鈕的勇者。

TokenTrams 遊戲與 A-Club 商城的連動，絕非簡單的互相引流，而是建構一個 「Play to Earn, Shop to Play」 的深度價值融合粵港澳大灣區生態。遊戲成為商城充滿活力的前端入口和使用者黏性引擎，投入資源發展AI數字人，為客戶提供創新的數字人7X24 ON/OFFLINE實體直播交互機解決方案。商城則為遊戲提供堅實的價值支撐和廣闊的變現空間。這種連結充分利用了 A-Club 商城現有的強大會員、積分、行銷、數據分析和 Web3.0 基礎，透過 TokenTrams 遊戲的趣味性和代幣經濟模型，創造出獨特的用戶體驗和商業價值，是全香港市民粵港澳大灣區邁向更成熟 Web3.0 生態的關鍵一步。

TokenTrams 遊戲與 A-Club 商城的連動，絕非簡單的互相引流，而是建構一個 「Play to Earn, Shop to Play」

Aplus-Marketing 致力於市場營銷領域的公司，專注於發展香港和內地市場，提供全方位的市場營銷解決方案，包括社交平台管理和搜尋引擎優化（SEO），以幫助客戶在數字時代實現商業成功。同時也深入內地市場，投入資源發展AI數字人，為客戶提供創新的數字人生成解決方案。較早前曾參加《香港01》於5月7日舉辦「企業人工智慧升級轉型交流日」，向公眾展示更多關於Web3及TokenTrams的資訊。想知點樣賺NFT實現經濟自由？關注Telegram: https://t.me/tokentram 。

【零基礎到精通】賺取比特幣的實戰方法｜被動收入+高收益策略.公開為大家解答!

平台：線上Zoom/Microsoft Teams/Google Meet

報名：https://forms.gle/fKUwpyiQKak34zHh8

聯絡電話: +852 6421 3436

網站: https://dfing.com.hk/tokentram/A-Club web3 商城: https://a-cut.com.hk/a-club/

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