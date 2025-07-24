世界首創:(PANKARMA) 潘卡瑪AI全息陪伴獎勵艙躺賺日收益1000 + 搶佔R-COIN稀缺資產潘卡瑪(PANKARMA) AI全息艙系統R-COIN創始人(Terry Cheung) + APLUS+ MARKETING COO (Logan Cheuk) 攜手推出全民解放計劃-首曝「開機即創富」模型，亞洲唯一整合,實體設備與鏈上及線下經濟的閉環系統。



一、全球首創技術: 潘卡瑪(PANKARMA) AI系統 改寫人類賺錢邏輯

1. 潘卡瑪系統核心突破

裸眼3D數字人實時情感響應（全球唯一通過ISO情感計算認證），閒聊10分鐘自動生成心理健康報告。

三重技術融合首創

-全息情感交互：裸眼3D數字人實時情感響應（全球唯一通過ISO情感計算認證），閒聊10分鐘自動生成心理健康報告。

-收益自動化引擎：設備閒置時強制輪播奢侈品廣告（奢侈品廣告獨家合約）日均收益HKD 50-500（香港實測數據。

-反作弊黑盒：內置軍工級加速度傳感器，遮擋設備＞2小時自動凍結收益。

官網：https://dfing.com.hk/

顛覆性應用場景

「當別人的AI還在聊天，潘卡瑪已讓機器為人類賺錢」。

「當別人的AI還在聊天，潘卡瑪已讓機器為人類賺錢」——潘卡瑪(PANKARMA) 系統開發人APLUS+ COO (Logan Cheuk )卓欏根表示：高端社區住宅：房價＞15萬/㎡區域廣告溢價率達220% ；私人會所VIP室：數字人陪伴時自動推送定制廣告（轉化率提升300%。

2. 財富解放方程式

用戶行為 → 財富路徑 → 實證數據 。

用戶行為 → 財富路徑 → 實證數據

開機陪伴AI → 情感互動 → 日活躍用戶停留23分鐘

設備閒置 → 廣告收益 → 單機日收益HKD 50-500

積分累積 →TTMS → 兌換R-COIN / USDT → R-WALLET= USDT

R-COIN創始人(Terry Cheung)+潘卡瑪(PANKARMA) AI全息艙系统開發者(Logan Cheuk)攜手推出全民解放計劃-首曝「開機即創富」模型。

二、R-COIN：千萬級資產配置的稀缺性標的

1. 雙軌獲取機制（全球唯一閉環）

雙軌獲取機制（全球唯一閉環）。

2. 絕對稀缺屬性

通縮模型：每月設備收益提現收取5%手續費 → 50%用於銷毀R-COIN 。

總量恆定：區塊鏈瀏覽器可查詢 https://tronscan.org/#/

通縮模型：每月設備收益提現收取5%手續費 → 50%用於銷毀R-COIN

按首年10萬台設備測算：年銷毀量達240萬枚

3. 財富背書矩陣

Zoomex託管賬戶：80%發行量存入冷錢包（分佈式密鑰管理）。

-Zoomex託管賬戶：80%發行量存入冷錢包（分佈式密鑰管理）

-收益穿透力報告：設備收益與R-COIN價值錨定（2025Q2數據）

-电竞战队迷因币：电竞产业、战队粉丝、竞技文化

4. 三層DNA 架構鎖定資產安全性:

R-Chains底層公鏈首創 POW+POA混合共識機制 。

R-Chains底層公鏈首創 POW+POA混合共識機制

1. 實體層：R-COIN / USDT 與區塊鏈位址綁定

2. 協議層：紫荊積分鏈兌換（TTMS）鏈兌換R-COIN

3. 應用層：收益智能合約自動分帳（鏈上可查）

R-coin 存入輸送需要的R-wallet 冷錢包,錢包下載： www.R-wallet.com.hk

近日迷因幣市場數百倍預期（HYPER質押年化2000%。

三、千萬富豪專屬：如何搶佔科技紅利頭等艙

AI全息艙系統R-COIN創始人(Terry Cheung在演講。

1. 財富升級四步曲

1. 設備資產化：購置潘卡瑪全息艙（$3398USDT/台）→ 獲取廣告收益 + 積分

2. 積分資本化：兌換R-COIN / USDT → 享受虛擬貨幣增值紅利

3. 生態裂變：推薦新用戶獲積分獎勵

4. RWA 生態擴展: 提供Token 化的底層技術,幫助廣大企業快速流通現實資產,發行基於 RWA 的組合產品（如 “房地產 + 黃金” 混合 RWA 基金），提升管理效率。提升資產流動性、降低交易成本、打破地域限制、實現普惠金融。

2. 風險對沖方案：「首年收益保底險」：日收益＜電費 = 自動理賠

四、為什麼說這是香港史上最革命性項目？

AI全息艙系統R-COIN創始人(Terry Cheung。

五大唯一性認證

五大唯一性認證。

R-COIN創始人(Terry Cheung) 宣言：

「我們不賣夢想，只提供數學確定的財富自由路徑——潘卡瑪是香港送給世界的經濟范式革命」。

R-Wallet 電子錢包。

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https://r-wallet.com.hk/landingpage/

R-coin 錢包下载::www.R-wallet.com.hk

行動呼籲：限量34席位頂級投資人俱樂部

風險對沖方案：「首年收益保底險」：日收益＜電費 = 自動理賠。

立刻鎖定三大特權

1.R-COIN私募通道：首期釋放500萬枚（僅限設備持有者）

2.區域代理牌照：大中華區代理配額剩餘3席（需承諾投放≥1,000,000台）

高淨值專屬通道

線下驗資考察：葵喜街38號都會坊8樓804室（需預約）▸ 持資產證明驗證 →

解鎖收益模擬沙盤（輸入社區房價預測日收益）▸ 簽署《跨境合規聲明》→

開通R-COIN機構級交易通道

合規聲明R-COIN為實用型代幣（Utility Token），非證券屬性；設備收益受地段及市場波動影響，詳見官網揭露：

官網: https://r-wallet.com.hk/landingpage/

R-Wallet下載: www.R-wallet.com.hk

WhatsApp: (852) 64213436 https://wa.me/85264213436

網址: https://r-wallet.com.hk/

X: https://x.com/RCoinHK

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