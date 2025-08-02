如果不再用鍵盤和滑鼠，你願不願在腦中裝一條電線？｜蘇仲成

由 Elon Musk 聯合創立的腦機介面公司 Neuralink，在2025年夏季公布了令人振奮的最新進展。這家公司致力於開發植入式裝置，讓人類大腦可直接與電腦連接，目的是協助重度殘疾患者重獲基本能力。在6月的更新中，Neuralink 展示了兩大突破：讓癱瘓者重新「說話」，以及讓盲人重獲視力。這些進展象徵腦機介面（BCI）技術的一大里程碑，不僅為全球數百萬殘疾人士帶來希望，也讓過去僅存於科幻小說的未來逐漸成真。



文：Michael C.S. So（AiX Society 人工智能應用研究學會-創會會長）

但在你被這些科技成果震撼之前，請先想一個問題：

其實我們用鍵盤、滑鼠、甚至語音輸入與電腦互動已經好幾十年了，你有沒有想過，有沒有更直覺、更快速、更貼近我們大腦運作的方式去與電腦溝通？我們想到的事、記住的畫面、想表達的意思，有沒有可能不用手、不用嘴，而是直接傳遞出去？甚至，人與人之間真的說話就是最快最有效的溝通方式嗎？語言與聲音真的是人類最佳的傳意工具嗎？

Neuralink 的出現，就是對這些問題的一種挑戰與回應。而他們的答案，是在大腦裡裝一條看不見的「電線」。

用意念「說話」：讓癱瘓者重新溝通世界

Neuralink 的第一個應用，就是幫助無法說話或移動的人透過「心靈傳音」與世界互動。這項技術讓他們只需用意念，就能控制滑鼠、打字、甚至與親人對話。2024年，第一位受試者 Noland Arbaugh，一位從肩部以下癱瘓的年輕人，透過植入晶片後，可以靠大腦控制電腦。他不但可以玩棋類遊戲、上網，還能發訊息給朋友。

另一位 ALS 患者 Brad，原本已失去語言能力，但現在可以透過晶片與語音合成軟體，重建自己的聲音，與家人再度交流。這些真實個案展示出科技如何以溫柔的方式，為人類帶回失落的能力。

重建視力：盲人也可能「看得見」？

Neuralink 的第二個願景是 Blindsight，一個將影像訊號直接傳入大腦視覺皮層的實驗。這個技術可望幫助眼球或視神經受損者「繞道重見光明」。初期可能只能辨認明暗與輪廓，但對一位從未看過世界的人來說，這樣的變化就像是重生。

未來版本甚至可能提供夜視、紅外線視力，突破人類本身的感官極限。不再只是醫療裝置，更是人類能力的延伸。

科技揭秘：Link 晶片如何解讀腦波，AI 又扮演什麼角色？

Neuralink 的核心技術包括三大關鍵要素：極細柔性電極線（threads）、自動化植入機器人，以及內建高密度電路的 N1 晶片。這些微電極線直徑僅數微米，能被精準植入大腦特定區域以接收神經訊號。N1 晶片會將這些電訊號轉為數位資料，無線傳輸至外部電腦。

這些數位腦波資料隨後交由 AI 模型即時解碼，辨識使用者意圖。例如，當用戶想移動滑鼠或輸入文字時，AI 系統會根據神經活動模式作出對應反應。這套機制運用了深度學習與非線性演算法，讓系統能即時翻譯腦波為行動。

AI 亦具備自我校正能力，能處理電極失效或神經模式變化等情況，讓整體控制過程更穩定、更流暢。在視覺應用上，AI 還需將攝影機拍攝的圖像即時轉化為神經訊號，並寫入大腦視覺皮層，這類「視覺資料→神經刺激」的轉換亦依賴大量 AI 訓練。

從醫療走向增能：BCI的未來可能

BCI 技術對一般人而言，不再只是醫療工具，而可能是未來日常生活的數位延伸。想像你在開會時不再需要筆記，因為你的大腦已與筆記系統同步，自動記錄重點；又或者你在旅行途中，只需「想」一下，就能即時翻譯當地語言、搜尋路線，甚至與導覽機器人進行腦波對話。

學生可以直接「下載」教材，創作者可以即時將想法轉化為畫面或音樂；患有注意力不足或焦慮的上班族，也許可透過 BCI 接入冥想引導或認知調節工具，實現即時自我調整。

這些應用不但能解放我們的雙手與語言障礙，更有潛力成為 AI 助理與大腦之間的自然接口，讓我們在不打字、不說話的情況下，完成溝通、創作與學習。

這些裝置不只幫助病人，也開啟了未來「無聲輸入」的時代。我們也許不再需要鍵盤，不需要語音指令，只要一個念頭，就能搜尋資料、操作電腦，甚至與 AI 助理同步溝通。Musk 稱之為「概念級心靈傳音」，代表的是意念對意念的高速資訊交換。

想像一下，將來學生能直接「下載」知識，記者能邊走邊以腦控方式記錄採訪筆記，上班族用意念快速回應Email——這一切都不再是幻想，而是科技地圖上明確的一站。

當不再需要說話，我們的人際關係會變得更好嗎？

如果我們真的不再需要開口就能與電腦交流，那麼人與人之間的溝通會變得更快、更好嗎？這個問題其實比想像中複雜。

在腦波與AI之間建立的高速通道，未來也可能應用在人際傳輸上：用意念就能直接向對方傳遞訊息、概念，甚至是情緒。這或許可以減少誤解，加快理解效率，但同時也可能削弱語言、眼神、肢體動作等非語言的豐富性——人類的情感表達，往往並不在「內容」，而在「語氣與語境」。

此外，當人與人交流變得無需開口，我們是否會變得更疏離？還是會因此建立起另一種更深層的「思維連結」？

我們可能會進入一個「沉默社會」：人們外表安靜，心中卻高速傳遞著數千字思緒。在這樣的社會中，情緒與思想不再需要解釋，而是直接共享——這也引發倫理與隱私的挑戰，因為思想將不再是絕對隱私。

大腦會被駭客入侵嗎？私隱安全的新挑戰

當我們將思維連上網路，是否也代表大腦可能變得「可被駭入」？這是目前腦機介面最引人關注的問題之一。

Neuralink 採用的 Link 晶片目前主要為單向傳輸（大腦→電腦），但未來若要實現感官輸入或AI同步，就需要雙向通訊，這也意味著存在遭受入侵或訊號操控的風險。

假如某人可以遠端「讀取」或「寫入」你的腦中想法，那我們現今對於私隱的定義將被徹底改寫。思想不再是最後的避風港，連記憶、感受與偏好都可能被攔截或分析。

因此，腦機介面的技術發展，勢必要伴隨嶄新的資訊安全機制——不只是密碼學，還包括大腦層級的加密、防火牆與權限管理機制。Neuralink 官方亦強調安全為優先，並稱整個系統設計上會避免外部直接存取用戶大腦資料，採用本地解碼、端點隔離等設計。

但這仍然是開放性問題——一旦「思想也可被入侵」，我們該如何防守？誰來監管？未來的「資安專家」，或許不只保護資料，更要保護我們的思想本身。

科技與人性的交會點

這是一個真正的 AI+ 時代工程案例。雖然腦波感應器早已存在多年，但真正的技術難點從來不是「讀到訊號」，而是能否*解碼與理解*那些訊號背後的語意與意圖。Neuralink 的突破正正就是在這個層次上，結合 AI、神經科學與晶片技術，讓人類首次可以用意念與電腦自然互動。

這項技術的潛力，可能不止於人類之間的溝通。如果我們能成功解碼人腦中的意圖與情緒，未來是否也有可能*解讀動物大腦中的思考與感受*？我們能否知道一隻狗什麼時候感到害怕，一隻馬為何突然拒跳，一隻海豚是否在發出警告訊息？

這不單是科技挑戰，更是倫理與哲學問題——如果人類能理解其他物種的想法，是否也該給牠們更多的尊重與權利？而我們對「智能」與「溝通」的定義，是否也會因此而改變？

腦機介面的未來，不僅關乎我們怎麼用科技，也關乎我們怎麼重新定義自己，以及與其他生命的關係。

我們每天都在使用科技：手機、電腦、滑鼠、觸控螢幕。但如果這些裝置不再是必要，科技將不再只是工具，而是我們的一部分。

你會願意在自己的腦中，裝上一條電線嗎？

Neuralink 帶來的不只是效率，而是一場重新定義「人與科技關係」的革命。它迫使我們反思：什麼是溝通的本質？什麼是自由意志？而人類的極限，是否真的只是想像力的邊界？

未來的腦機時代已經悄悄開始，而我們每一個人，都是這場新時代的見證者。