Byte by Yum：如何用AI驅動肯德基、必勝客等走向未來｜蘇仲成

在過去兩年，我一直對一個問題特別感興趣：到底有哪些大型企業，已經在日常營運中真正落地並有效應用人工智慧？我們每天看到大量關於AI的新聞、願景、示範影片，但企業實際如何部署、執行、驗證效率——這些才是值得管理層關注的核心問題。近期，我研究Yum! Brands（百勝餐飲集團）旗下的技術平台 Byte by Yum，更加深了我對AI與企業營運融合的信心。這並非概念，而是已在全球6萬多間餐廳中實際發生的變革。



文：Michael C.S. So（AiX Society 人工智能應用研究學會-創會會長）

這個議題對我而言不只是專業上的好奇，更是個人的延續。14年前，我曾創辦一間義式有機餐廳，當時嘗試結合科技與物流概念，推行「從農場到餐桌」的營運模式。我用過電商系統連結本地農場供應商，也思考如何優化點餐與存貨。雖然當時人工智慧尚未普及，但我對「數據驅動餐飲效率」的追求，與今天Yum的Byte by Yum平台有異曲同工之妙。

Yum! Brands 是全球最大餐飲集團之一，旗下擁有肯德基（KFC）、必勝客（Pizza Hut）、塔可鐘（Taco Bell）與 The Habit Burger Grill 等知名品牌。這家企業服務超過 150 個國家、管理超過 59,000 家餐廳。面對這樣龐大的營運體系，Yum 在 2025 年正式推出 Byte by Yum，一個專為全球門店設計的人工智慧驅動平台，試圖以科技將所有營運流程系統化、數據化、自動化。

Byte by Yum 的理念是將過去各品牌所使用的不同軟體工具（如 POS 收銀系統、庫存管理、人員排班、外送調度、數位點餐系統等）統一整合至一個 SaaS 平台。這不僅節省管理成本，更讓技術升級、資料共享與全球部署變得更加簡便。Byte 已經在全球超過 25,000 間餐廳上線，涵蓋美國所有品牌，處理超過 3 億筆數位訂單。

從技術角度看，Byte by Yum 所應用的 AI 模型涵蓋機器學習、預測分析、電腦視覺、語音辨識與自然語言處理等多個領域。在供應鏈管理方面，它能依據地區歷史銷售數據、天氣、節慶與促銷活動，自動預測原料需求與進貨時間，大幅降低浪費、避免缺貨並提升庫存周轉率。這一系統讓門店經理不再依賴經驗，而是依據數據做出最佳決策。

在廚房與配送方面，Yum 在 2021 年收購的 AI 公司 Dragontail，所開發的智能後廚管理系統，現已整合至 Byte 平台中。這套系統能即時分析訂單、製餐時間與配送距離，自動安排製餐順序與外送調度，確保產品以最佳品質與時間交付顧客。根據官方統計，導入 Dragontail 的必勝客門市，顧客滿意度與營收皆出現顯著提升。

在人力資源管理方面，Byte 提供 AI 驅動的排班工具，根據來客量預測與人力需求，為店長提供建議，提升效率並降低人事成本。更進一步，Yum 也部署了名為「AI 餐廳教練」的模組，這個智能助手會根據營運表現主動建議優化方向，讓一線經理在複雜壓力下仍能保持營運標準與一致性。這類工具除了幫助決策，也提升員工的工作滿意度與留任率。

在顧客體驗方面，Byte 支援各品牌開發並統一維護的行動應用程式與線上下單平台。透過這些系統，顧客可以自訂商品、預約取餐、獲取即時推播與促銷資訊。Yum 報告顯示，App 用戶的客單價明顯高於現場點餐者。以 Taco Bell 為例，品牌透過 Byte 架構實現行動預訂、自助取餐、App 個人化推薦與會員積分制度，結果促使會員活躍度年增 30%。

特別值得關注的是語音 AI 的導入。Yum 與 NVIDIA 合作，利用其語音辨識平台 Riva 建立語音點餐系統。這套系統已經在部分塔可鐘的得來速門市上線，能理解不同口音的英文、快速完成點餐、提供加購建議，同時降低人工壓力與出錯率。根據初步數據，語音點餐系統可減少車道等待時間約 10-20%，並維持高準確率。

在墨西哥，Yum 還導入 WhatsApp 聊天點餐服務（Tictuk 技術），超過九成用戶為首次使用數位訂餐的新顧客，展現了AI在新興市場的拓展潛力。此外，Byte 還提供訂單進度追蹤、智慧推薦與顧客行為分析模組，讓品牌能更精準地制定行銷策略，並依據數據動態調整定價。

截至2024年，Yum每季的數位訂單量不斷創新高，第二季的全球數位銷售額已逼近80億美元，佔總銷售額過半。KFC的數位銷售（不含中國）年增長20%，而在美國市場，自助點餐機的使用量上升了40%。這些數據顯示，Byte 平台不只是提升效率，更已成為推動營收成長的重要引擎。

對我而言，Yum 的成功關鍵有三點：

第一，是建立統一且靈活的平台架構。許多企業在數位轉型過程中，往往讓各部門自行採購工具，造成系統碎片化與升級困難。Yum以 Byte 整合旗下品牌，確保數據連通與模組重用，同時讓各地市場依需啟用不同功能，保有彈性。

第二，是擁抱開放創新與內部掌控的平衡。Yum選擇與NVIDIA、AWS等科技夥伴合作，加速技術實驗與落地，但關鍵模組仍保留內部訓練與部署能力，確保可持續進化與資料主權。

第三，是以AI解決實際問題，不為技術而技術。他們沒有追求「最強模型」或「最先進演算法」，而是從「等候太久怎麼辦」、「庫存浪費怎麼降」、「新顧客怎麼黏著」這些問題出發，逐一拆解，逐步改善。這種AI導入邏輯，更值得所有企業管理者參考。

Byte by Yum 並不是一個單純的科技專案，而是一套從技術、營運到組織協同的全面升級工程。當AI走出實驗室，進入餐廳後廚與得來速窗口，當一位AI助理能夠為員工排班、為顧客建議、為經理預警，那麼整個商業世界也將進入「AI賦能型營運」的新階段。

我相信，AI正在重新定義什麼叫做「效率」。Yum的例子證明，傳統產業只要走對策略，也能在AI浪潮中拔得頭籌。而對我們每一位企業經營者而言，問題不在於AI能不能做，而在於我們準備好怎麼用。