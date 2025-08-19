NVIDIA、Google專家帶您共探AI未來，與SHOPLINE協作AI解決方案

撰文：陳德俐
香港電腦通訊節2025將於8月22日至25日在香港會議展覽中心舉行，以「AI無界，商機無限」為主題，展示人工智能如何改變未來生活與商業模式。今年的亮點活動是由「SHOPLINE呈獻：AI及數碼轉型專區」，為企業及公眾提供探索AI應用與數碼創新的平台。

重量級論壇：AI賦能未來生活與商業模式

「AI科技：全民體驗未來」論壇將於8月22日舉行，邀請多位來自頂尖企業及學術機構的重量級講者，為與會者提供全面的前瞻視角與實用建議。論壇主題涵蓋AI在工作、生活及醫療領域的應用，並剖析如何通過AI技術推動未來發展。

「AI新紀元：啟動未來工作、生活與醫療新篇章」論壇

日期：2025年8月22日

時間：2:00 PM – 4:00 PM

論壇將匯聚來自AI技術、雲端解決方案及醫療信息化等領域的權威專家，探討AI如何重塑工作、生活及醫療格局。

重量級講者陣容及主題演講：

Prof. Simon See Prof NTU, SJTU, Uni of Newcastle Global Head of Nvidia AI Technology Centres

主題演講：From Automation to Discovery – A Journey with AI

Mr. Michael Yung Strategic Advisor, Google Cloud Greater China, Google (HK) LTD

主題演講：Digital Transformation with AI and GenAI

Dr. CP Wong, JP Founding Chairman, The Hong Kong Society of Medical Informatics

主題演講：Will AI Replace all Doctors?

Mr. Vincent Kan Deputy General Manager, SHOPLINE HK

主題演講：Digital Transformation in Retail: From AI Applications to Future Retail Trends

論壇以英語及廣東話進行，讓參加者獲取實用建議並啟發更多創新靈感。

「AI落地體驗：跨行業成功案例分享」

8月22日及24日，「AI落地體驗：跨行業成功案例分享」將展示AI在教育、零售、醫療等領域的實際應用，幫助企業探索數碼轉型的最佳實踐。

8月22日（4:00 PM – 6:00 PM）案例分享企業與主題：

FUJIFILM Business Innovation HK

主題：低成本、高效益：生成式人工智能的成功案例分享

Corporate and Security Solution Ltd

主題：Building Trust in AI: From AI Management System to Privacy & Security Assessments

Armitage Technologies Ltd

主題：Vision at Edge: Power in Your Hands

On-Talent Technology Ltd

主題：Don't Miss Your Goldmine: Record Every Call & Conference!

8月24日（2:00 PM – 4:00 PM）案例分享企業與主題：

Artificial Intelligence Application Research Society

主題：你和你的企業如何不被AI取代——新書推廣會及企業AI應用分享會

Cloudsmos Ltd

主題：智慧學習新時代：人工智慧如何改變我們的學習與教學方式

案例分享會以廣東話進行，幫助參加者理解AI如何在不同行業中實現實際價值，助力業務創新與增長。

Google Gemini「青少年 AI 共創工坊」：解碼生成式AI的力量

今年展會不僅展示AI技術的最新突破，還特別推出由Google主辦的Google Gemini「青少年 AI 共創工坊」，為13歲以上青少年提供探索生成式AI的專屬平台。這場嶄新的學習體驗結合理論與實踐，幫助參加者了解生成式AI的核心概念及實際應用，從文字生成到內容摘要，全面掌握Google Gemini技術。完成課程後，參加者還可獲得香港電腦商會 × Google Developer Group Cloud Hong Kong 雙重認可證書，為學習歷程增添豐厚資源，全面提升升學及職業競爭力。

課程議程

• 日期：2025年8月24日

• 時間：11:00 AM – 1:00 PM

• 地點：香港會議展覽中心1C舞台

• 費用：$50 (送香港電腦通訊節入場門券)

課程亮點：

雙重認可證書

為學習歷程增添價值，獲得由香港電腦商會及Google Developer Group聯合頒發的證書。

Hands-on 實作

參加者將學會利用Google Gemini的核心功能，包括內容摘要、資料分析和學習輔導。

創新提示技巧

通過Prompt Engineering學習如何優化AI生成的結果。

AI倫理與責任

理解AI技術背後的倫理挑戰，成為一位負責任的技術使用者。

現場互動體驗區｜探索智慧零售未來

SHOPLINE將在專區內設置三大體驗區，讓參加者親身感受AI技術如何推動商業模式革新：

1. 現場諮詢服務區：提供一對一專業數碼轉型諮詢，解答企業在AI應用中的具體問題。

2. 開店教學區：10分鐘快速學習如何開設專屬網店，輕鬆開啟智慧營商之路。

3. 商戶專區：多間合作商戶提供即場折扣及優惠，讓參觀者享受更多價值回饋。

香港電腦節