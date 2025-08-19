NVIDIA、Google專家帶您共探AI未來，與SHOPLINE協作AI解決方案

香港電腦通訊節2025將於8月22日至25日在香港會議展覽中心舉行，以「AI無界，商機無限」為主題，展示人工智能如何改變未來生活與商業模式。今年的亮點活動是由「SHOPLINE呈獻：AI及數碼轉型專區」，為企業及公眾提供探索AI應用與數碼創新的平台。



重量級論壇：AI賦能未來生活與商業模式

「AI科技：全民體驗未來」論壇將於8月22日舉行，邀請多位來自頂尖企業及學術機構的重量級講者，為與會者提供全面的前瞻視角與實用建議。論壇主題涵蓋AI在工作、生活及醫療領域的應用，並剖析如何通過AI技術推動未來發展。

「AI新紀元：啟動未來工作、生活與醫療新篇章」論壇

日期：2025年8月22日

時間：2:00 PM – 4:00 PM

登記鏈接：立即登記

論壇將匯聚來自AI技術、雲端解決方案及醫療信息化等領域的權威專家，探討AI如何重塑工作、生活及醫療格局。

重量級講者陣容及主題演講：

• Prof. Simon See Prof NTU, SJTU, Uni of Newcastle Global Head of Nvidia AI Technology Centres

主題演講：From Automation to Discovery – A Journey with AI

• Mr. Michael Yung Strategic Advisor, Google Cloud Greater China, Google (HK) LTD

主題演講：Digital Transformation with AI and GenAI

• Dr. CP Wong, JP Founding Chairman, The Hong Kong Society of Medical Informatics

主題演講：Will AI Replace all Doctors?

• Mr. Vincent Kan Deputy General Manager, SHOPLINE HK

主題演講：Digital Transformation in Retail: From AI Applications to Future Retail Trends

論壇以英語及廣東話進行，讓參加者獲取實用建議並啟發更多創新靈感。

---------------------------------------------------

「AI落地體驗：跨行業成功案例分享」

8月22日及24日，「AI落地體驗：跨行業成功案例分享」將展示AI在教育、零售、醫療等領域的實際應用，幫助企業探索數碼轉型的最佳實踐。



8月22日（4:00 PM – 6:00 PM）案例分享企業與主題：

• FUJIFILM Business Innovation HK

主題：低成本、高效益：生成式人工智能的成功案例分享

• Corporate and Security Solution Ltd

主題：Building Trust in AI: From AI Management System to Privacy & Security Assessments

• Armitage Technologies Ltd

主題：Vision at Edge: Power in Your Hands

• On-Talent Technology Ltd

主題：Don't Miss Your Goldmine: Record Every Call & Conference!

8月24日（2:00 PM – 4:00 PM）案例分享企業與主題：

• Artificial Intelligence Application Research Society

主題：你和你的企業如何不被AI取代——新書推廣會及企業AI應用分享會

• Cloudsmos Ltd

主題：智慧學習新時代：人工智慧如何改變我們的學習與教學方式

案例分享會以廣東話進行，幫助參加者理解AI如何在不同行業中實現實際價值，助力業務創新與增長。

---------------------------------------------------

Google Gemini「青少年 AI 共創工坊」：解碼生成式AI的力量

今年展會不僅展示AI技術的最新突破，還特別推出由Google主辦的Google Gemini「青少年 AI 共創工坊」，為13歲以上青少年提供探索生成式AI的專屬平台。這場嶄新的學習體驗結合理論與實踐，幫助參加者了解生成式AI的核心概念及實際應用，從文字生成到內容摘要，全面掌握Google Gemini技術。完成課程後，參加者還可獲得香港電腦商會 × Google Developer Group Cloud Hong Kong 雙重認可證書，為學習歷程增添豐厚資源，全面提升升學及職業競爭力。



課程議程

• 日期：2025年8月24日

• 時間：11:00 AM – 1:00 PM

• 地點：香港會議展覽中心1C舞台

• 費用：$50 (送香港電腦通訊節入場門券)

課程亮點：

• 雙重認可證書

為學習歷程增添價值，獲得由香港電腦商會及Google Developer Group聯合頒發的證書。

• Hands-on 實作

參加者將學會利用Google Gemini的核心功能，包括內容摘要、資料分析和學習輔導。

• 創新提示技巧

通過Prompt Engineering學習如何優化AI生成的結果。

• AI倫理與責任

理解AI技術背後的倫理挑戰，成為一位負責任的技術使用者。

👉立即成為會員及購票報名：點擊此處

---------------------------------------------------

現場互動體驗區｜探索智慧零售未來

SHOPLINE將在專區內設置三大體驗區，讓參加者親身感受AI技術如何推動商業模式革新：

1. 現場諮詢服務區：提供一對一專業數碼轉型諮詢，解答企業在AI應用中的具體問題。

2. 開店教學區：10分鐘快速學習如何開設專屬網店，輕鬆開啟智慧營商之路。

3. 商戶專區：多間合作商戶提供即場折扣及優惠，讓參觀者享受更多價值回饋。

---------------------------------------------------

立即參與「SHOPLINE呈獻：AI及數碼轉型專區」，與業界翹楚攜手探索AI時代的無限潛力！