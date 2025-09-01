ChatGPT-5 革新日常商業與生活的新里程碑｜蘇仲成

OpenAI 最新推出的 ChatGPT-5，再次推高了人工智能的天花板。對我這位長期觀察 AI 的專欄作者而言，它不只是一次技術升級，更是日常營運和生活應用的轉捩點——從多模態理解到更穩健的推理與記憶，AI 已開始以「專家級智慧」滲入我們的每一個場景。



文：Michael C.S. So（AiX Society 人工智能應用研究學會-創會會長）

多模態、推理與記憶的躍進

ChatGPT-5 能同時理解文字、圖片、影片等不同資訊——你丟給它一張報表，它不只看懂數字，還能分析趨勢、提出建議。推理方面，它不再像過去那樣偶爾跳步或遺漏細節，而是穩定地逐步推導答案，在商業策略分析、法律條文解讀、數學證明等領域表現更貼近專業人士。

記憶力也大幅提升——長對話不再遺忘前文，甚至能記住你偏好的語氣與格式，長期陪伴工作或創作不再需要反覆設定。加上全新自訂角色功能，從嚴謹的技術顧問到親切的傾聽者，你可以隨時切換互動風格。

多語言表現更自然，中英夾雜也能流暢轉換，連廣東話俚語或台灣幽默都駕輕就熟。對香港這種雙語城市而言，這是實用度極高的進化。

企業應用的加速器

對企業來說，ChatGPT-5 已成為提升效率的多功能引擎。

電商行銷：快速生成多語產品描述、廣告文案與 SEO 內容，並理解圖片賣點，生成一致風格的產品圖。跨境電商更可即時用顧客母語回覆查詢。

金融與保險：可根據客戶背景快速比較保單組合，給出簡明建議；理賠時協助審閱資料、核對條款，減少人手負擔。

客服與行政：24 小時智能客服，記住用戶歷史對話，讓互動更連貫。內部則可代辦會議紀要、整理郵件重點、追蹤專案進度。

文案與創意：以品牌調性批量產出商業企劃、新聞稿、社交貼文靈感，讓團隊把時間留給更策略性的工作。

生產與研發：分析生產數據優化排程，協助預測設備故障；研發中可快速整合技術資料，縮短解決問題的時間。

不論是跨境電商還是傳統製造，GPT-5 都讓「小團隊做大事」成為可能。

生活中的 AI 拍檔

ChatGPT-5 不只服務企業，對個人生活也有明顯影響。

私人助理：自然語音對話，能幫你規劃行程、發邀請函、建立採購清單，甚至每日生成新聞摘要和待辦事項。

教育學習：用深入淺出的方式解釋複雜概念，結合動畫或互動模擬提升學習興趣；語言學習者更可用它練習口語、糾正發音。

健康建議與醫療第二意見：這是我認為 ChatGPT-5 最獨特的進步之一。憑藉更精確的推理與龐大的醫學知識，它已能成為全球患者的「第二意見」來源。當你拿到體檢報告，GPT-5 能解讀異常指標、指出可能的健康風險，並以淺白語言解釋背後的醫學意義。它不會替代專業醫師的診斷，但能幫助你在與醫生會面前先釐清疑問、準備更具針對性的問題。這對於醫療資源緊張、就診時間有限的地區尤其重要——在發展中國家，它可能縮短診斷延誤；在已開發國家，它則幫助患者更好地參與自己的治療決策。這種「AI 輔助醫療」模式，如果配合專業監督，將有潛力提升全球醫療服務的可及性與準確性。

創作娛樂：協助小說構思、詩歌續寫、漫畫設計，甚至即興設計桌遊劇本，讓創作過程更有靈感。

香港的機遇與挑戰

在香港，中小企可用 GPT-5 提升形象與效率，例如小型零售店利用粵英雙語聊天機器人延長服務時間；老闆則可用它彙總市場資訊、分析競爭對手，輔助決策。

對知識工作者而言，它能處理繁瑣的初步工作——律師起草合同、會計整理財報、記者提煉採訪重點——但最終仍需人類的專業判斷。未來「懂用 AI 的專業人才」將更搶手。

市民使用時，應享受它帶來的便利，也要培養 AI 素養，避免盲目依賴，特別是在醫療、法律等重要領域，應交由專業人士把關。同時，隱私與倫理亦是不可忽視的課題。

結語：擁抱但不迷信

ChatGPT-5 讓我們看見 AI 從工具走向「合作夥伴」的未來，它會自主安排任務、整合即時語音、圖像、資料庫查詢，成為全方位的智慧助手。

我的建議是——

1.⁠ ⁠主動學習：了解其原理與局限，練習有效提問。

2.⁠ ⁠選對場景：重複性高、創意需求的工作可交給 AI，情感與道德判斷則由人處理。

3.⁠ ⁠保護隱私：避免輸入機密，遵守道德準則。

4.⁠ ⁠發揮人類優勢：把 AI 當成輔助，專注於創意與策略。

在這座講求效率與創新的城市，善用 ChatGPT-5，將為企業與個人開啟前所未有的可能。但我們也要保持清醒，讓它成為推動人類進步的夥伴，而非取代我們價值的對手。