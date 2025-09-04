全自動程式設計：程式員會消失嗎？｜蘇仲成

作為專欄作者，我經常思考一個問題：在心中有幾個不同的商業構想時，如果能夠透過人工智能完全自動化地營運，將會是怎樣的一幅景象？試想像，不再需要與軟件工程師反覆溝通、不必等待冗長的開發周期，也不必為調試或維護而煩惱。若人工智能能夠全自動完成應用程式的開發與部署，這將徹底改變創業與創新的方式。於是，一個核心問題浮現：究竟「全自動開發軟件」是否真的可能出現？如果會，它何時才能成為現實？



文：Michael C.S. So（AiX Society 人工智能應用研究學會-創會會長）

從「寫程式」到「對AI講話」

這個未來已經逐步成形。生成式人工智能工具，例如 GitHub Copilot、ChatGPT、Claude，能夠自動生成代碼、修正錯誤，甚至完成簡單的應用程式。根據 GitHub 的研究，開發者使用 Copilot 的情況下，編碼速度提升高達 55%，並有約 30% 的建議會被直接採用，而 90% 的開發者已經提交過包含 Copilot 代碼的程式。到 2025 年，微軟更宣佈 Copilot 已有 2,000 萬用戶，並推出能夠執行多步任務的「Coding Agent」模式，讓 AI 可以自動化處理更複雜的開發工作。這已經意味著，軟件開發正從「人寫程式」轉向「AI 主導、工程師監督」。

另一方面，「低代碼／無代碼」平台則讓沒有技術背景的人，也能拖拉模組、輸入簡單指令，搭建業務流程或手機應用。這種趨勢令數碼化創新加速普及，技術門檻被進一步打破。

同時，新一代「AI程式代理」（AI Dev Agents），例如 Cognition 推出的 Devin，已經展示出能自我規劃與調試的能力：它能夠自動撰寫代碼、執行測試，再反覆優化。這家公司在 2025 年初更獲得 5 億美元融資，並得到 Goldman Sachs、Ramp、Nubank 等大型企業採用，顯示資本與產業對這類自動化工具的高度信心。

為何仍未能全自動？

雖然 AI 的進展驚人，但要達到「全自動」仍有三大難關：

第一，規格差距（Specification Gap）。人類的需求經常模糊或矛盾，甚至在開發過程中隨時改變。AI 雖能生成代碼，但未必理解背後真正的業務邏輯或市場意圖。

第二，安全與可靠性。程式不僅要能運作，更要符合保安、合規、隱私與效能要求。今天的 AI 仍然會「幻覺」（hallucination），輸出錯誤或不完整的代碼。在醫療、金融等高風險行業，這種風險是無法接受的。

第三，社會整合。軟件必須嵌入真實世界，涉及法律、文化與用戶體驗。AI 可以模仿規範，但難以真正理解使用者情感、社會規範或組織內部複雜關係。

產業觀點與時間表

對於「程式設計將走向自動化」的未來，不少科技領袖已公開表態。NVIDIA CEO 黃仁勳在多個場合表示：「未來的編程語言將會是人類語言」，甚至強調「每個人現在都是程式員，這就是 AI 的奇蹟」。微軟 CEO Satya Nadella則直言，AI 正在把「過去三十年的變化壓縮到未來三年」，並預告 AI 代理（AI Agents）將重新定義 SaaS 和知識工作，從根本上改變應用開發的方式。

研究機構亦給出具體的時間框架。Gartner 預測，到 2028 年將有三分之一的企業軟件內建 AI 代理，約 15% 的日常決策會由系統自動完成。麥肯錫則指出，到 2035 年，自動化與生成式 AI 將可能影響高達 55% 的工作活動。這些數據與預測，為「2025–2035 是自動化軟件開發的關鍵十年」提供了清晰的佐證。

能力曲線的突破

技術評測亦顯示出飛躍式進展。以 AI 模型在 SWE-bench（軟件工程修 Bug 基準）上的表現為例，2023 年初最佳模型僅能解決 2% 的問題；2024 年 Devin 把正確率推升到 13.86%；而在 2025 年，OpenAI GPT-4.1 已能解決 54.6% 的任務，GPT-5 更聲稱可達 74.9%。雖然這些數據仍有爭議，但整體曲線清楚顯示：AI 已經從「幾乎無法處理」進入「能完成一半以上任務」的區間，逼近大規模實用的臨界點。

真正的挑戰：想像力與治理

當「寫程式」逐步被 AI 取代，最大的挑戰反而不再是技術，而是「人類如何使用這項能力」。

未來任何人只需一句話，就能生成一個應用程式。這樣的環境一方面可能帶來「垃圾應用」氾濫，讓市場被大量低質素的程式充斥；另一方面，也可能迎來一個全新的黃金時代，真正具備創造力的人能夠即時將想法付諸實現，推動創業與創新以前所未有的速度發生。

因此，未來的競爭將不再是誰的技術最強，而是：

誰的想像力更具價值，能提出對社會與商業最有影響力的構想。

誰能建立有效的治理與倫理框架，決定哪些應用應該存在，哪些應該被禁止。

這不僅是企業的課題，也是政府與社會共同面對的挑戰。

十年之內，定義將被改寫

綜合科技領袖的言論、研究機構的數據與產業現況，我們可以得出一個清晰的結論：2025 至 2035 年將是程式設計從「人工為主」邁向「AI 主導」的關鍵十年。

黃仁勳提出「人類語言就是未來的編程語言」，Satya Nadella 強調「AI 代理將重塑應用開發」；Gartner 預測 2028 年三分之一的企業軟件內建 AI 代理，麥肯錫則指出 2035 年一半以上工作活動將受自動化影響。再加上 Copilot 的普及、Devin 的巨額融資，以及 SWE-bench 能力曲線的突破，這些都印證了自動化程式開發的未來已在眼前。

然而，這並不等於程式員將完全消失。程式的形式會被重新定義，人類的角色會上移到更高層次——規劃規格、設計架構、把關合規、設定倫理與社會邊界。

到那時候，真正的問題將不是「還需不需要程式員」，而是「人類要保留多少創造世界的控制權」。

在這個意義上，程式員或許會逐漸退居幕後，但「創造者」的角色，將永遠不會消失。