重磅發布AI報告｜專家深入解讀實戰數據，掌握AI轉型關鍵洞察！

人工智慧正重塑全球商業格局，香港能否把握這一波轉型浪潮？由香港數字金融協會聯同多家權威機構共同開展的《跨行業人工智能應用調查》報告即將重磅發布！調查報告涵蓋政產學研多元領域的深度研究，利用《香港01》平台收集廣大持分者的意見，加上最新行業數據，首次全面揭示香港AI發展現狀、挑戰與機遇。



核心內容包括：

- 香港AI發展的挑戰和障礙

- 不同行業的AI應用水平

- AI創新的關鍵因素

產學研AI創新應用研討會 暨行業應用調查數據發布會

日期：2025年9月18日 （四）

時間：下午4時

形式：線上節目 (節目完結後可優先取得完整報告)

嘉賓主持：

風行集團創始人－羅雪欣女士

專注數字轉型與AI創新，擁有20年創科、媒體及跨境投資經驗。她推動REA集團與iProperty 5.34億美元併購，策劃本地及跨國初創及IPO項目，並擔任大灣區影響力基金、香港國際家族辦公室、亞洲新零售總會及數字貨幣學院等擔任要職，熟悉Web3, AI, Fintech及新興技術應用。獲2016數位營銷專家獎，她以卓越專業知識和溝通能力主持AI峰會，深入探討技術創新。

嘉賓：

香港數字金融協會聯席會長－陳家豪先生

Emil Chan是金融服務和初創企業領域的知名人物，他在塑造跨境金融格局方面扮演了重要角色，並為企業的數字化轉型提供了專業建議。他亦積極指導初創企業，於多間知名大學授課，並在多個具影響力的行業組織中擔任核心職務。陳家豪的貢獻遠遠超越了金融領域，他致力於啟發創新思維，並推動一個充滿活力和支持的生態系統的發展。

ASL策略聯盟及市場部副總裁－洪明祝先生

Aaron在 IT 產業擁有 20 多年的經驗，專門從事系統整合、網路安全、外包服務和產品管理。在建立高性能合作夥伴生態系統、推動夥伴合作成長與業務發展在大灣區市場，實施合作夥伴計劃和聯合行銷計劃，以加速共同成功。

益普索香港董事總經理 - 陳安妮女士

Annie 早年畢業於香港大學社會科學系，主修社會學及經濟學。她是一位充滿熱誠且經驗豐富的研究從業者，早期在香港大學社會科學研究中心和康體發展局的工作激發了她對公共及市場研究的興趣。1998年，Annie加入益普索（Ipsos），目前是全球第三大的市場研究公司。 她在公共和私營部門擁有近30年經驗，服務客戶涵蓋快速消費品、銀行保險、奢侈品、零售、旅遊、酒店餐飲等多元化領域，遍及大中華區和亞太地區。

👉🏻免費登記收看👈🏻(節目完結後可優先取得完整報告)