AI 2027 —— 當代理人成為我的日常基建｜蘇仲成

這兩個月，我已經全面把日常工作的重擔交予 AI 代理人（Agent）。這些代理人不只是聊天機械人，而是能夠真正「落手落腳」處理事情的工具。舉凡更新網站、維護 LinkedIn、在網上填寫表格、輸入資料、整理報告，甚至安排全天候的工作日程與資料搜集，代理人都能自動完成。這種感覺，就像忽然多了幾個不用請假的助理。2025年開始，我就親眼見證初代 AI Agent 出現在市場，雖然仍處於試驗階段，但已經能執行不少過去必須由人類處理的行政與操作工作。這個過程讓我重新思考「工作分工」的概念。以前我們總以為「人類負責決策、機器負責執行」是自然分界，但當代理人能在 Slack 或 Teams 上接收指令，甚至能自主完成程式代碼的修改和提交，這條界線開始模糊。



文：Michael C.S. So（AiX Society 人工智能應用研究學會-創會會長）

半熟狀態的「蹣跚學步」

根據《AI 2027》報告（由 Daniel Kokotajlo 等人於 2025 年 4 月 3 日發表，AI Futures Project 出版，ai-2027.com），2025 年被稱為「蹣跚學步的代理人」階段。研究指出，當時的代理人在 OSWorld 電腦任務基準測試中的表現約為 65%，僅稍低於一名熟練人類的 70%。換句話說，它們仍不夠穩定，需要人類監督與複核。

但這種「半信任」狀態恰恰是企業的試煉場。因為這正迫使我們去重新設計流程：哪些工作可以外判給 AI，哪些需要設置權限與監管，這些問題都必須被清楚定義。

對我而言，這樣的「半成熟」並不是壞事。因為企業轉型不是等到 AI 完美才開始，而是要在風險可控範圍內邊走邊試。這和創業精神有異曲同工之妙：永遠沒有最理想的時機，行動本身就是學習。

日常生活的例子：AI 在「前線」

舉個例子：以前我需要一個助理每天整理新聞，幫我找出和 AI、醫療或金融相關的資料。現在，一個 AI Agent 就能在三十分鐘內自動爬梳數十份新聞、研究和報告，然後濃縮成三頁摘要，再自動送到我的郵箱。它雖然偶爾會錯引或重複，但節省下來的時間，已經遠超這些小錯誤的代價。

另一個場景是財務：AI Agent 可以直接打開會計系統，輸入收支數據、做簡單報表。雖然需要人類會計師最後審核，但流程已經由「手工輸入」變為「監督檢查」。這正是《AI 2027》所描述的「從工具轉向代理」的過程。

成本曲線的「剪刀差」

我讀到最震撼的一段，是《AI 2027》提到尖端 AI 的成本和普及型 AI 的成本正出現「剪刀差」。專業級代理系統的月費可能達到數百美元，但達成「既有能力」的成本卻在急速下降，研究估計下降速度達到每年五十倍。

這意味著什麼？意味著未來的企業結構將會出現「雙層帳本」：

一方面，企業會投資昂貴的尖端 AI，用於戰略性與高價值任務。

另一方面，則以低成本的普及型 AI 滲透到員工日常工作。

這種模式能同時創造差異化與規模化優勢。從我的角度來看，這不僅是成本分配的問題，而是管理哲學的轉變：領導層必須學懂怎樣把資源分層使用，既不錯失技術前沿，又能確保全體員工的工作效率獲得提升。

算力即國力：OpenBrain 的啟示

《AI 2027》報告中虛構了一家公司「OpenBrain」，在 2025 年底建立了史上最大規模的 AI 叢集，相當於 250 萬片 H100 GPU，耗資 1,000 億美元，功耗達 2GW，並計劃於 2026 年再度加倍。

這不再只是工程壯舉，而是國家級基建。當 AI 的進展和電力、光纖網絡、供應鏈安全掛鉤時，競爭已經超越「誰的模型更好」，而是「誰能負擔這龐大基建」。

這讓我聯想到冷戰時代的核武競賽。不同的是，這次競爭的武器不是導彈，而是 GPU、數據中心和能源供應。換句話說，未來的「國力」，會和算力畫上等號。

2027：AGI 是否真的會來？

報告同時引述了 OpenAI、DeepMind、Anthropic 等公司領導層的預測，他們一致認為 AGI（通用人工智慧）可能在五年內出現。Sam Altman 更曾公開表示，OpenAI 的目標是「真正意義上的超級智慧」（superintelligence）。

2027 是否真的會是 AGI 元年？這個問題，我認為沒有人能準確回答。但可以確定的是，AGI 已不再只是科幻小說中的想像，而是必須嚴肅對待的未來選項。

就算 AGI 沒有如期出現，AI 的普及和滲透速度，已經足以改變社會的運行邏輯。

我讀後的反思：設計容錯的系統

我在閱讀《AI 2027》後得到最大的啟發，是「容錯性」的重要性。真正的挑戰不在於 AI 能否取代人類，而是我們是否能設計出一套能容忍錯誤、能快速調整的制度，讓我們在面對 AI 的不穩定時，仍能繼續前進。

這也許是對所有企業和個人的提醒：不要期望 AI 給我們完美答案，而是要打造一個能夠「失敗後迅速恢復」的環境。這樣，即使 AI 犯錯，我們仍然不會被世界淘汰。

《AI 2027》給我的最大感受，是它讓未來不再只是遙遠的科技預言，而是一份必須立即行動的待辦清單。

2027 年的核心問題，不在於 AGI 是否真的誕生，而在於我們是否已經準備好迎接它。準備的重點，不是找到最正確的答案，而是設計能容錯、能快速調整的制度，讓我們即使在 AI 犯錯時，仍能持續向前。

對我來說，真正的課題是：如何利用 AI，避免自己與企業被世界取代。這正是《AI 2027》拋出的最深刻問題，也是我寫下這篇專欄的原因。