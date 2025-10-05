在深圳設立AI 辦公室的數位北上體驗｜蘇仲成

對很多香港企業來說，「北上」兩個字既熟悉又陌生。熟悉的是地理距離：深圳就在一河之隔，交通一小時可達；陌生的是數位環境：一旦真的要把團隊、業務與系統跨境連結，才會發現暗潮洶湧，摩擦重重。



文：Michael C.S. So（AiX Society 人工智能應用研究學會-創會會長）

我最近正籌備在深圳設立 AiX Society 的辦公室。這個過程讓我意識到，數位北上絕不只是搬張枱、掛個牌，而是一場重新建立基礎設施的挑戰。

當熟悉的數位日常失靈

香港人的辦公日常，往往是 Gmail、Zoom、Google Drive、Slack，甚至 Office 365。這些工具伴隨我們多年，使用起來幾乎是下意識。但跨過邊境，它們就不再那麼可靠。

我親身經歷過：香港團隊完成計劃書後，把 Google Drive 的連結一丟，深圳同事卻怎樣都打不開。最後我們只好改成 PDF，透過電郵往返，結果版本混亂不堪。這種情況一再重演，令人感到無奈。

這些摩擦看似小事，但長遠來看，會蠶食團隊的效率與士氣。那一刻，我深刻體會到，「數位北上」的真正含義，是要學會放下舊習慣，重新適應另一套規則。

OA 系統大實驗

於是，我開始進行一場「實驗」。我列出幾個關鍵問題，逐一測試不同的 OA（Office Automation）系統：

文件能否跨境即時共編？

會議能否自動生成紀要？

介面是否能支援粵語、普通話與英文？

數據是否能合法、安全地分域存放？

這些問題看似是技術細節，但在跨境業務裡，每一項都可能是「生死線」。如果資訊不同步，合作馬上斷層；如果數據不合規，風險隨時引爆。

測試過程裡，我才真正理解到：香港企業要在內地落地，數位基礎設施比實體辦公桌還要重要。

AI 原生系統的四個驚喜

探索過程中，我遇上一套 AI 原生協同系統。它給我的感覺，不再像傳統平台那樣「冷冰冰」，而更像是一位主動幫忙的數位同事。

第一，翻譯功能。 我們團隊裡有粵語、普通話和英文使用者，以前會議常需要口譯或事後解釋。現在字幕即時翻譯，三種語言幾乎能無縫切換。跨境溝通因此順暢許多。

第二，會議助手。 我只需說一句：「安排明天下午和市場部討論 Q3 總結，把資料提前準備好。」系統就能自動完成日程安排、發送邀請，甚至生成會議紀要範本。這已經不是傳統意義的工具，而是補位的助理。

第三，知識搜尋。 以前找文件常常要「翻箱倒櫃」，現在只要問一聲，它就能從聊天紀錄與文件庫中抓出答案，還能附上摘要。這對跨境團隊尤其重要，因為反應速度決定競爭力。

第四，安全與合規。 跨境最怕觸碰法律紅線。這套系統把資料分域存放，還有操作審計與浮水印，讓我安心不少。至少推動業務時，不必再額外擔心資料是否違規。

其中一位同事第一次用完後，脫口而出一句：「原來這些瑣碎事可以自動完成！」這句話點醒了我——AI 的真正價值，不在於炫耀技術，而是降低摩擦。

檢討 SOP 的黃金時機

更重要的啟發，是這段過程提醒我：2026 正是全面檢討 SOP（標準作業程序）的黃金時機。

過去很多 SOP，其實是被「工具限制」塑造出來的。比如：為了避免文件遺失，要求部門必須手動存檔；為了確保報銷正確，要經過層層簽字。這些流程在香港還算能接受，但一旦跨境，就馬上變成效率黑洞。

AI 原生系統的出現，讓我們有機會徹底重整：

報銷可以自動核對與批核，不用靠紙張流轉；

訂單生成後，自動通知倉庫，並同步更新客戶；

會議結束後，自動生成並翻譯紀要，團隊立刻行動；

文件自動歸檔，搜尋方式變成「問答」而不是「挖礦」。

這些小小的自動化，累積起來就是效率倍增。更重要的是，它讓 SOP 不再只是擺在手冊裡的「規範」，而是能在數位系統中即時運行。這才是真正的 AI 自動化工作流。

本土化平台的角色

在測試過程中，我也不得不承認，若要在內地市場真正落地，必須與本土平台接軌。

換句話說，香港企業如果還固守國際工具，會在第一步就遇上「水土不服」。相反，若能善用內地 AI 平台，就能把「數位北上」變成真正的競爭優勢。

2026 的北上蛻變

我的深圳辦公室還在裝修，但數位基礎設施已經率先鋪好。當我看到 AI 系統在會議結束後自動生成紀要，聽到翻譯功能讓粵語、普通話與英文能同時交流，我心裡很清楚：這已經不是工具，而是我們能否真正融入內地市場的基礎。

給正考慮北上的香港企業，我想留下三點體會：

不要固守香港的數位習慣，因為環境不同，玩法自然不同。

不要低估跨境摩擦，它會放大每一個小錯誤。

更不要忽略數位基建，尤其是利用 AI 自動化來重寫 SOP。

跨境，不只是地理上的移動，而是流程與文化的重建。2026 年，誰能把「數位力」轉化為「流程力」，誰就有機會在未來十年裡脫穎而出。