用 AI 強化 ESG 中被忽略的「G」─企業管治的新武器｜蘇仲成

近年參加各個 ESG（環境、社會、管治）的討論會議，*環境（E）總是最受關注，碳排放、能源轉型、綠色金融，成為市場焦點；社會（S）*也因多元共融、勞工權益等議題佔據版面。唯獨「G」——企業管治，常被忽視。然而，沒有健全的管治，再漂亮的環境承諾和社會倡議都可能淪為空談。如今，人工智慧（AI）正悄然走進董事會和監管部門，為企業管治帶來新工具。如何把這股科技力量轉化為提升透明度、問責性和公平性的助力，正是企業應該認真思考的問題。



文：Michael C.S. So（AiX Society 人工智能應用研究學會-創會會長）

董事會決策：從直覺走向數據驅動

過去董事會依靠管理層匯報和有限的資料作決策，難免存在盲點。AI 可以即時處理龐大數據，為董事提供更完整的風險和趨勢分析。部分跨國銀行已使用 AI 系統在幾秒內審閱合約、找出合規風險，大幅減少法務部門的人力成本。

近年的調查亦顯示，約三分之二的董事已在不同程度上使用 AI 輔助會議準備或情景模擬。這些工具讓董事會能更前瞻地思考「如果油價上漲 20% 對盈利有何影響？」、「若供應鏈斷裂會否衝擊營運？」。

當然，AI 並非水晶球，它的角色是輔助，而非取代人類判斷。這亦引申出另一個重點：董事會必須建立對 AI 工具本身的監管機制，確保演算法公平、透明，避免淪為「黑箱」。

合規與道德：AI 成為「全天候審計員」

合規是企業管治的核心，但全球企業每天面對成千上萬條法規更新與內部規章，人工追蹤幾乎不可能。AI 在這方面的價值尤其突出。

自然語言處理（NLP）可以即時閱讀最新法規，並自動比對公司內部流程；AI 系統能掃描員工電郵、交易紀錄，捕捉潛在的洗錢、欺詐或騷擾跡象，第一時間提示合規部門介入。

以保險業為例，部分公司利用 AI 偵測索賠欺詐，透過比對數據庫和異常模式，一年內就阻止了數千萬英鎊的虛假索賠。AI 既能提高監控效率，也讓合規人員騰出時間，專注於更高層次的風險判斷。

投資者關係：透明溝通的 AI 助手

企業管治另一個關鍵是資訊透明。AI 正被應用在投資者關係（IR）領域，例如建立 AI 聊天機械人，股東可以隨時查詢財報數據或 ESG 指標，得到即時而準確的答覆。

此外，AI 能分析投資者最常關注的議題，協助管理層在季度報告或股東大會中有針對性地回應，避免「答非所問」。這種以數據支撐的溝通方式，有助於建立信任，也符合管治對「問責」的要求。

風險管理：從被動防守到預測先機

AI 的預測能力讓風險管理更具前瞻性。無論是金融交易異常、供應鏈斷裂，還是地緣政治風險，AI 都能透過即時監測與模式分析，在危機發生之前提出警示。

例如航運公司利用 AI 平台預測港口延誤並即時調整路線，保險公司則以 AI 模型找出高風險客戶群體，提前收緊風控。這些做法讓企業不僅能「應對風險」，更能「預判風險」，符合現代管治對董事的「盡責義務」。

多元與公平：AI 幫助發現隱性偏見

今日的管治不再只看財務，更重視文化與公平。AI 在人力資源上可協助檢測招聘或晉升中的偏見。例如分析職缺描述是否過於「男性化」，導致女性申請人卻步；或檢測某些群體是否在績效評估中長期落後於平均值。

當然，AI 也可能因訓練數據不平衡而複製既有偏見。亞馬遜曾因招聘 AI 偏向男性而全面停用系統。這提醒我們，AI 在管治中的角色必須伴隨嚴謹的監督與持續審查。

信任問題：AI 管治本身成為管治核心

AI 進入企業管治後，最大的挑戰就是「信任」。股東、員工和監管機構都會追問：演算法是否公平？數據如何收集？結果能否解釋？

因此，許多公司已開始成立 AI 倫理委員會，或建立內部「AI 審計制度」，確保演算法的透明度和問責性。AI 自身的管治，正逐漸成為 ESG 中「G」的新課題。

在 ESG 的討論中，「G」雖然少有聚光燈，但它卻是支撐「E」與「S」的基石。AI 帶來的新工具，正好為企業管治注入透明、問責與公平的新動力。

無論是董事會決策、合規監控、股東溝通、風險管理，還是多元共融，AI 都能提升效率與質量。但真正的挑戰，是如何在使用 AI 的同時，建立對 AI 的管治。

會善用 AI 強化管治的公司，將在 ESG 的時代中脫穎而出，不只是「合規」，更是「可信」。