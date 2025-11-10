設計 AI × 人力混合管理系統：讓工作重新有靈魂｜蘇仲成

近日，我開始擴展我們的 AI Transformation 顧問業務，準備在公司內聘請多位新員工。這過程讓我深深體會到，未來的團隊管理，不只是找對人，更要懂得如何讓人與 AI 共事。在我們的情況下，我們要考慮的不僅是員工能否操作 AI，而是他們是否具備設計 AI 工作流程（Workflow）的能力，願意建立 SOP，並懂得用數據與邏輯與 AI 協作。這正是我寫下這篇文章的原因。



文：Michael C.S. So（AiX Society 人工智能應用研究學會-創會會長）

一、AI 不是員工的替代品，而是管理制度的鏡子

企業導入 AI，不只是節省人手，而是對整個管理制度的一次「照妖鏡」。

沒有清晰流程的團隊，導入 AI 之後只會更亂。因為 AI 最擅長的，就是放大人類行為的結果——好的會更好，壞的會更壞。

我常提醒管理層：AI 不是幫你「解決混亂」，而是讓你更快看到問題出在哪裡。

如果團隊沒有明確的責任、缺乏數據紀錄或決策透明度，那 AI 會把這些漏洞毫不留情地放大。

二、招聘時要找「願意設計 SOP」的人

現在的招聘，不再只是問「你懂不懂 AI？」

而是：「你願不願意讓 AI 幫你工作？」

在我實際顧問經驗中，那些能真正與 AI 共事的員工有三個特質：

1.⁠ ⁠具備流程設計思維：能把任務分解成步驟、條件與結果。

2.⁠ ⁠懂得反饋與優化：願意分析 AI 的錯誤，並改進流程。

3.⁠ ⁠能教 AI 工作：把腦中的經驗轉化成 SOP，讓 AI 執行。

AI 型人才不一定是程式員，而是能用邏輯思考與清晰表達流程的人。

這類人才會讓公司越來越自動化，也讓團隊的知識不再只停留在個別人手上。

三、從「做得多」到「設計得好」：新時代的績效標準

在 AI 時代，勤力不再是核心競爭力。

真正重要的，是「你能否設計出讓 AI 幫你做更多的系統」。

因此，績效評估也要轉型。

傳統企業看「完成量」，未來企業要看「系統化能力」。

例如：

你是否能把重覆工作自動化？

你的 SOP 是否被其他同事成功複製？

你設計的流程是否能被 AI 穩定執行？

這些新指標，將會成為 AI 時代下的管理新語言。

四、設計 AI Workflow 的實戰經驗

設計 AI Workflow，不能只靠技術部門。

最了解業務的人，應該是主導設計的核心。

我在企業顧問中總結出四個步驟：

1.⁠ ⁠找出痛點：從最重覆、最浪費時間的工作開始。

例如：數據整理、客服回覆、報表生成等。

2.⁠ ⁠設定觸發點：什麼情況下 AI 介入？由誰批准？

3.⁠ ⁠建立監控點：確保每個步驟都有可追蹤紀錄。

4.⁠ ⁠持續優化：鼓勵用戶反饋問題，定期更新流程。

我的原則是：「AI 做初稿，人類負責最後審核。」

當 AI 被正確訓練後，人類可以專注於策略、創意與決策層面。

五、AI 工具之間也要被「管理」

一間公司同時使用多個 AI 工具是常態，但問題也隨之而來：

資料分散、權限模糊、重覆操作。

因此，我們必須建立一個「AI 混合管理系統」，

讓不同 AI 工具有明確的角色、資料流向與任務邏輯。

簡單來說，要管理的不只是人，而是「AI 團隊」——

一群看不見、但持續工作的虛擬員工。

這正是未來管理者的新挑戰：AI 治理（AI Governance）。

六、從「怕被取代」到「善用被放大」

我遇過很多企業的員工，一聽到 AI 便焦慮。

他們擔心自己被取代，但事實是，AI 取代的不是人，而是「拒絕學習的人」。

AI 能放大你的優點，也會放大你的懶散。

真正的安全感，不在於逃避，而在於學會使用它。

管理層的角色，就是營造一個「容許試錯」的文化，

讓員工能放心實驗、逐步建立信心。

當 AI 成為工作的一部分，人就能專注於創造價值。

七. AI 是鏡子，人是靈魂

AI 可以讓工作更快，但不能讓工作更有意義。

企業的靈魂，仍在於那些願意思考、願意優化流程的人。

AI × 人力的混合管理，是企業文化的升級：

從「我怎樣做」變成「我怎樣設計系統去做」。

這不只是技術革命，而是管理哲學的轉型。

對我來說，AI 不會取代人——

它只是讓那些有準備的人，走得更遠、更快。