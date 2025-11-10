設計 AI × 人力混合管理系統：讓工作重新有靈魂｜蘇仲成
近日，我開始擴展我們的 AI Transformation 顧問業務，準備在公司內聘請多位新員工。這過程讓我深深體會到，未來的團隊管理，不只是找對人，更要懂得如何讓人與 AI 共事。在我們的情況下，我們要考慮的不僅是員工能否操作 AI，而是他們是否具備設計 AI 工作流程（Workflow）的能力，願意建立 SOP，並懂得用數據與邏輯與 AI 協作。這正是我寫下這篇文章的原因。
文：Michael C.S. So（AiX Society 人工智能應用研究學會-創會會長）
一、AI 不是員工的替代品，而是管理制度的鏡子
企業導入 AI，不只是節省人手，而是對整個管理制度的一次「照妖鏡」。
沒有清晰流程的團隊，導入 AI 之後只會更亂。因為 AI 最擅長的，就是放大人類行為的結果——好的會更好，壞的會更壞。
我常提醒管理層：AI 不是幫你「解決混亂」，而是讓你更快看到問題出在哪裡。
如果團隊沒有明確的責任、缺乏數據紀錄或決策透明度，那 AI 會把這些漏洞毫不留情地放大。
二、招聘時要找「願意設計 SOP」的人
現在的招聘，不再只是問「你懂不懂 AI？」
而是：「你願不願意讓 AI 幫你工作？」
在我實際顧問經驗中，那些能真正與 AI 共事的員工有三個特質：
1. 具備流程設計思維：能把任務分解成步驟、條件與結果。
2. 懂得反饋與優化：願意分析 AI 的錯誤，並改進流程。
3. 能教 AI 工作：把腦中的經驗轉化成 SOP，讓 AI 執行。
AI 型人才不一定是程式員，而是能用邏輯思考與清晰表達流程的人。
這類人才會讓公司越來越自動化，也讓團隊的知識不再只停留在個別人手上。
三、從「做得多」到「設計得好」：新時代的績效標準
在 AI 時代，勤力不再是核心競爭力。
真正重要的，是「你能否設計出讓 AI 幫你做更多的系統」。
因此，績效評估也要轉型。
傳統企業看「完成量」，未來企業要看「系統化能力」。
例如：
你是否能把重覆工作自動化？
你的 SOP 是否被其他同事成功複製？
你設計的流程是否能被 AI 穩定執行？
這些新指標，將會成為 AI 時代下的管理新語言。
四、設計 AI Workflow 的實戰經驗
設計 AI Workflow，不能只靠技術部門。
最了解業務的人，應該是主導設計的核心。
我在企業顧問中總結出四個步驟：
1. 找出痛點：從最重覆、最浪費時間的工作開始。
例如：數據整理、客服回覆、報表生成等。
2. 設定觸發點：什麼情況下 AI 介入？由誰批准？
3. 建立監控點：確保每個步驟都有可追蹤紀錄。
4. 持續優化：鼓勵用戶反饋問題，定期更新流程。
我的原則是：「AI 做初稿，人類負責最後審核。」
當 AI 被正確訓練後，人類可以專注於策略、創意與決策層面。
五、AI 工具之間也要被「管理」
一間公司同時使用多個 AI 工具是常態，但問題也隨之而來：
資料分散、權限模糊、重覆操作。
因此，我們必須建立一個「AI 混合管理系統」，
讓不同 AI 工具有明確的角色、資料流向與任務邏輯。
簡單來說，要管理的不只是人，而是「AI 團隊」——
一群看不見、但持續工作的虛擬員工。
這正是未來管理者的新挑戰：AI 治理（AI Governance）。
六、從「怕被取代」到「善用被放大」
我遇過很多企業的員工，一聽到 AI 便焦慮。
他們擔心自己被取代，但事實是，AI 取代的不是人，而是「拒絕學習的人」。
AI 能放大你的優點，也會放大你的懶散。
真正的安全感，不在於逃避，而在於學會使用它。
管理層的角色，就是營造一個「容許試錯」的文化，
讓員工能放心實驗、逐步建立信心。
當 AI 成為工作的一部分，人就能專注於創造價值。
七. AI 是鏡子，人是靈魂
AI 可以讓工作更快，但不能讓工作更有意義。
企業的靈魂，仍在於那些願意思考、願意優化流程的人。
AI × 人力的混合管理，是企業文化的升級：
從「我怎樣做」變成「我怎樣設計系統去做」。
這不只是技術革命，而是管理哲學的轉型。
對我來說，AI 不會取代人——
它只是讓那些有準備的人，走得更遠、更快。