開源與智慧財產權：AI創新的雙引擎 —— 華為論壇觀察｜蘇仲成

在人工智慧技術飛速發展的當下，算力基建、智慧財產權保護與開源共用正成為創新領域的焦點議題。近日，筆者以香港浸會大學專利顧問委員會成員的身份，見證於北京舉行的華為2025年創新和智慧財產權論壇，親身感受這場以“開放驅動創新”為主題的思想碰撞。論壇上，華為發佈了第六屆“十大發明”評選結果，涵蓋計算、作業系統、存儲等面向未來的關鍵技術領域。其中最引人注目者，莫過於名列首位的“Scale-up超大規模超節點算力平臺”——一套超級算力系統，被譽為人工智慧時代的新型基礎設施。本文將結合論壇見聞和筆者實務經驗，觀察該超級算力在AI時代的基建角色，探討“開源共用”與“智慧財產權保護”對創新的雙重意義，並反思香港在創新基建、產學研轉化、專利文化等方面的瓶頸與出路。



文：Michael C.S. So ｜ AiX Society

超級算力集群：AI時代的基建底座

這款被華為評為年度十大發明之首的Scale-up超大規模超節點算力平臺，實質上是由眾多AI處理器組成的單一邏輯超級電腦。隨著AI模型規模指數級增長，訓練這些模型所需的算力和資料輸送量呈爆炸式上升。傳統的伺服器堆疊模式面對超大型AI任務時，往往出現“ 集群越大、有效算力利用率反而越低，訓練中斷越頻繁”的窘境。華為針對此痛點創新出“超節點”系統架構，具備資源池化、線性擴展和高可靠性等特性：通過統一高速協定和共用記憶體編址，打通計算與存儲單元的高頻寬低時延互聯，使有效算力可隨節點規模近乎線性增長，同時大幅提升集群穩定性。華為輪值董事長徐直軍強調：“算力是——而且將繼續是——AI的關鍵”。基於對這一點的共識，華為推出了新一代Atlas系列超節點產品，其中Atlas 950 SuperPoD即對應此次的Scale-up超級算力。該平臺面向超大型AI訓練任務，從基礎器件、協定演算法到光電互聯均實現了系統級創新。例如，它採用正交架構設計實現零線纜的電氣互連，搭配全液冷散熱與浮動盲插技術確保不滲漏，同時首創UB-Mesh遞迴直連拓撲，支持單板內、板間、機架間NPU全互聯，以64卡為模組靈活擴展，最大可支援8192顆昇騰AI處理器無收斂互聯。換言之，上千顆AI晶片可彙聚成“一個大腦”協同運算，真正消除超大規模訓練的瓶頸。

從實踐看，超級算力已不僅是實驗室概念，而成為產業AI生態的基礎底座。華為透露，截至目前其上一代Atlas 900系列超節點系統已累計部署超過300套，服務於互聯網、金融、電信、電力、製造等行業的20多家客戶。在人工智慧時代，類似Atlas 950這樣的本地智算樞紐，相當於數字經濟的高速公路與電力網絡：為產業生態提供共用的算力資源，降低創新應用部署門檻，有力支撐從雲服務到垂直行業落地的AI解決方案。尤其對中國而言，在先進晶片供給受限的背景下，華為選擇利用現有制程自研超大規模計算平臺，以系統工程突破彌補晶片性能不足，體現出以基建思維佈局AI長遠發展的戰略定力。

“開放共用”與“智慧財產權”：雙軌驅動創新的辯證

本屆論壇傳遞出一個明確訊息：開源合作和智慧財產權保護並非對立，而是創新發展的雙引擎，需同步推進、制度協調。華為首席法務官宋柳平在會上表示：“開放創新是推動社會發展和技術進步的重要力量，也是華為的DNA。華為一直在踐行‘開放’的理念，用開放驅動創新。同時，華為注重自有智慧財產權的保護，也尊重他人的智慧財產權，包括專利、商標、版權和商業秘密等。”簡言之，一方面積極參與開源與共用，另一方面嚴格保障智慧財產權，兩條路並行不悖。華為近年來在專利研發和佈局上不遺餘力。2024年華為專利授權收入約6.3億美元，同時其歷年累計支付的專利許可費是自身許可收入的三倍之多。根據世界智慧財產權組織統計，華為2024年通過PCT公開的國際專利申請達6600件，自2014年以來連續位居全球首位。僅2024年一年，華為新公開專利就達3.7萬件，創下歷史新高。強大的專利庫讓華為在5G、Wi-Fi、視頻編碼等領域建立了廣泛的授權生態：截至2024年底，全球已有超過27億台5G設備、12億台消費電子設備和32億台多媒體設備獲得華為專利授權，全球500強企業中有48直接或間接獲得華為的授權許可。

另一方面，華為在開源開放方面同樣投入巨大資源。其副總裁、智慧財產權部部長樊志勇指出，華為透過“軟體開源、硬體開放、專利申請、標準貢獻與學術論文等多種形式”推動技術開放。2024年華為向標準組織新提交技術提案超1萬篇，發表學術論文逾1000篇；在開源社區方面，主導或參與了多個大型專案，例如OpenHarmony開源作業系統社區已有超過8100名共建者；openEuler開源OS發行版本累計裝機量已突破1000萬套；並將昇騰AI基礎軟體棧全面開源，包括CANN計算架構和MindSpore深度學習框架，並優先適配主流開源社區如PyTorch、vLLM等。

由此可見，“智慧財產權保護”保障了創新者的投入回報和商業動力，而“開源共用”則能彙聚眾智加速技術成熟與應用擴散。兩者並非水火不容，關鍵在於尋求制度性的平衡與協同。正如香港大學鄧希煒教授所言，一個強健、開放且受國際信賴的專利體系是創新引擎運轉不可或缺的條件。

全球範圍內，“開源”與“封閉”的博弈亦在演變。NVIDIA以CUDA軟體平臺構建封閉生態，形成極高的市場壁壘與利潤迴圈，但OpenAI從開源轉向封閉的過程亦引發反思。當Meta等公司以Llama開源模型崛起，開源生態再次展現強勁生命力。這些案例共同說明：唯有平衡專利保護與開源合作，才能讓科技創新在競爭與共榮中持續演進。

香港創新生態的瓶頸與建議

華為論壇的所見所聞，令筆者不禁聯想到香港自身的創新發展處境。香港研發投入長期偏低，2023年本地研發開支僅占GDP的1.11%，遠低於主要經濟體。高校承擔了過半研發開支，企業與政府投入不足，導致科研成果轉化率偏低。許多教授為尋求資金而北上深圳，顯示制度與環境限制了本地創科潛力。此外，香港長期“去工業化”導致製造業比重不足1%，缺乏硬科技產業鏈，創業成本高昂；專利文化尚未普及，中小企對智慧財產權理解有限。科研評估偏重論文而非商品化，技轉誘因不足，令大量成果“躺在實驗室”。

筆者認為香港應從以下方向破局：

1. 加大創新基建與研發投入，建立高性能算力中心或引入雲端資源，為科研與創業提供基礎設施；

2. 完善產學研轉化機制，鼓勵高校科研人員創業並建立專利池；

3. 培育專利服務與人才，推動智慧財產權融資，讓專利成為企業資產；

4. 積極參與開源與國際合作，推動開放資料政策；

5. 深化大灣區融合，與深圳共建創新生態，實現產學研聯動。

總之，香港若要在AI浪潮中重塑定位，需建立既開放又有序、既鼓勵創新又保障權益的制度環境。開源與智慧財產權並非對立，而是AI時代創新的雙引擎。唯有讓兩者協同運轉，香港才能在全球科技競賽中找回自身節奏，開創一條屬於自己的智慧經濟之路。