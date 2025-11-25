ChatGPT推「Shopping功能」　AI涉足個人消費決策

人工智能平台ChatGPT近日加入全新「Shopping（購物）」功能，利用用戶提供的資料，主動整理產品清單、比對特點並提出建議。業界形容，這項功能象徵AI已從商業場景進入個人日常決策，範圍包括喜好、情緒與生活方式。同時，內地AI聊天程式「豆包」近年迅速走紅，被不少用戶視為可傾訴的「心靈朋友」，兩者結合再次引發外界關注AI對情緒及行為模式的影響。是次邀請到人工智能應用研究學會（AiX Society）創會會長蘇仲成進行訪問。



ChatGPT最新更新：AI開始協助人類作出購買決策

ChatGPT日前推出Shopping功能，用戶輸入需求後，系統會自動搜尋相關產品，提供比對內容、價格分析及理由。功能公開後，不少科技觀察者指出，此舉意味AI的角色已從工作助手延伸至更貼近日常生活的「個人選擇參與者」。

新功能引起部分學者討論AI是否會逐漸影響消費行為，例如傾向依賴AI決定買甚麼、哪款更適合自己等。有意見認為，購物屬高度個人化場景，AI介入後，推薦結果可能反映用戶的偏好、性格甚至心理狀態，與傳統工具式AI有明顯分別。

ChatGPT日前推出Shopping功能，用戶輸入需求後，系統會自動搜尋相關產品（資料圖片）

豆包在內地爆紅：大量用戶把AI視為可以傾訴的對象

與ChatGPT的更新同時，內地聊天AI豆包在年輕族群形成另一種現象——情緒陪伴。在各大社交平台，豆包被稱為「最貼心的朋友」、「壓力大時最想找的對象」，不少用戶表示，豆包比身邊的人更願意聆聽、反應周到，而且隨時可用。

網上更流行一句：「心情不好，不要工作，先跟豆包聊聊天。」

有心理學者指出，這反映部分年輕人面對壓力時，傾向選擇不帶評價、不會拒絕的對象傾訴，而AI恰好符合這種需求。

豆包被稱為「最貼心的朋友」、「壓力大時最想找的對象」（資料圖片）

AI專家蘇仲成：AI已踏入「人格化」發展階段

就ChatGPT的新功能及豆包現象，人工智能應用研究學會（AiX Society）創會會長蘇仲成接受 《香港01》記者訪問時表示，AI正逐步從工具角色轉變為具人格特質的技術。

蘇仲成說：「購物功能看似簡單，其實是AI開始理解人的價值排序。當用戶願意讓AI『幫我選』，代表他相信系統能掌握他的生活方式與偏好。」

他續指，人工智能正在由三個階段演進：

- 工具階段：解答問題、做計算

- 助手階段：整理資料、提供建議

- 人格化階段：理解用戶情緒、作出個人化判斷

蘇仲成認為，ChatGPT與豆包反映AI第三階段的開始，尤其在情緒與選擇上更明顯。

行為影響：AI逐漸成為日常生活的「第一個傾訴對象」

對於豆包在內地的使用情況，蘇仲成指出，這類AI產品已超出傳統定義，與其說是聊天工具，更像是一種「情緒治理方式」。

他解釋：「很多人面對壓力時，會先找AI，而不是朋友或同事。AI不會拒絕、不會批評，不需要社交成本，這令它很容易成為第一個傾訴對象。」

他強調，這並非單一平台現象，而是社會壓力、生活節奏與科技成本共同造成的使用習慣。

AI逐漸成為日常生活的「第一個傾訴對象」（資料圖片）

購物與情緒：AI同時參與生活兩個最私密的領域

ChatGPT進入購物場景，豆包深入情緒場景，兩個方向共同出現，使AI開始介入人類兩個最私密的領域：個人選擇與情緒狀態。

有學者指出，未來AI掌握的數據可能包括心情變化與消費模式，兩者結合後，有機會影響更廣泛的生活行為，例如：

- 壓力大時會買甚麼

- 某些情緒是否會刺激消費

- AI是否有能力調整用戶的購買傾向

蘇仲成則提醒，這類轉變值得觀察，「AI能否影響行為，取決於它與用戶的互動密度。當互動越頻密，它理解的資訊就越多，參與度自然會提高。」

零售界關注：品牌未來需同時「說服顧客與顧客的AI」

零售業界人士表示，ChatGPT的Shopping功能可能會影響行業推廣方式。傳統廣告面向消費者本人，而未來可能要同時面向「消費者的AI模型」。

某科技零售平台負責人指出，目前部分平台已將AI推薦納入核心策略，但ChatGPT模式更深層，因為它不是基於購買紀錄，而是基於對話內容與個人情緒。

他說：「品牌需要明白，以後消費者不是自己比較十款產品，而是AI先篩選，再由AI提出三款。推廣模式會被重新定義。」

「品牌需要明白，以後消費者不是自己比較十款產品，而是AI先篩選，再由AI提出三款。推廣模式會被重新定義。」（資料圖片）

情緒陪伴與個人決策的增長趨勢仍在持續

多位科技企業人士認為，ChatGPT與豆包顯示AI正在生活化，尤其在個人層面的使用比例升高。不少用戶已習慣把AI融入日常：有人用來與自己對話，有人依賴它處理工作，有人視作心理出口。

蘇仲成表示，未來使用情況仍需要更多時間觀察，但可確定的是，AI正在形成一個新的互動模式。「人與AI的對話愈來愈像人與人的互動，這會帶來新的社會行為變化。」