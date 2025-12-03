螞蟻「靈光AI」30秒造App - 蘇仲成：創意將全面被釋放

螞蟻集團最近推出新一代人工智能系統「靈光AI」（Lingguang AI），主打用戶以自然語言輸入一句說話，即可在約30秒內自動生成可運行的小型應用程式（Flash App）。這項技術推出後迅速在內地引起關注，被視為軟件開發邁向「No-Code」階段的重要里程碑。



靈光AI具備多模態能力，能同時理解文字、圖片及鏡頭畫面，用戶只需輸入「幫我做一個支出計算器」或「做一個運動記錄工具」等描述，系統便會自動產生界面、功能邏輯及基本交互，無需任何程式背景。螞蟻方面表示，希望透過這項產品，令更多人能夠自行創作實用工具，將「人人可做App」變成可能。是次邀請到人工智能應用研究學會（AiX Society）創會會長蘇仲成進行訪問分享。



30秒完成小工具 創作不再受技術限制

記者觀察示範操作可見，用戶輸入需求後，靈光AI會快速生成包含按鈕、欄位、列表或計算邏輯的介面，並即時可使用。系統亦允許用家修改輸入規則、調整外觀或加入其他元素，使其更貼近實際所需。

螞蟻方面強調，靈光AI並非傳統模板式小程式，而是透過大模型理解用戶意圖再自動組合功能，從而令創作過程變得更直觀。手機也因此變成一個即時的「軟件創作平台」，不再需要下載開發工具或理解程式語法。

不少使用者表示，靈光AI讓他們得以把腦中的點子變為可運作的軟件，不再因為「不懂編程」而止步。市場亦有聲音認為，這類工具或將令創作生態加速擴張，帶動更多個人化、細分化的應用誕生。

市場亦有聲音認為，這類工具或將令創作生態加速擴張，帶動更多個人化、細分化的應用誕生。（資料圖片）

AiX Society創會會長：創作力量會以倍數增加

就是次熱議話題，人工智能應用研究學會（AiX Society）創會會長蘇仲成接受 《香港01》記者訪問時表示，靈光AI最大的意義，是讓創意不再被技術所束縛。

蘇仲成指出：「有很多人一直有創意，只是因為不懂寫程式，所以點子出不來。靈光AI這類技術讓創作不再需要工程知識，指尖就能把想法變成軟件。」他形容，這類工具會令更多不同背景的人加入創作行列，包括前線員工、學生、零售從業員、保險代理、甚至長者，因為只需描述需求即可完成原型，小工具的產量必然以倍數增加。

蘇仲成表示：「以前是工程師把別人的想法轉成程式碼；現在是人人都能自己實現，創作門檻下降後，反而會看到更多以前從未出現過的新工具。」他認為，這將令創作生態變得更活躍，不再只由專業工程團隊主導，而是讓創意在各行各業迅速流動。

工程師工作會被取代？蘇仲成：絕對不會

隨著靈光AI展示「自然語言生成App」能力，部分人士擔心軟件工程師的工作將被取代。蘇仲成認為，此看法並不符合實際。強調：「工程師不會失業，絕對不會，反而會更需要他們。」當大量創作者可以自行產出小工具，整個軟件生態將變得愈加龐大與複雜，系統之間的整合、數據流動、性能要求都會提升，工程師的角色因此更為重要。

蘇仲成道出：「AI能做簡單App，但真正的大型系統、企業級應用、跨平台整合，仍要靠工程師。未來的軟件結構只會更精細，不會更簡單。」他表示，工程師未來的工作方向將包含監察AI生成流程、調整架構、確保系統穩定等任務：「AI能協助寫程式，但工程師要負責管理AI如何寫程式。這是一種升級，而不是被取代。」

蘇仲成展望，未來將出現更多新型軟件職位，包括「AI生成監察員」、「模型填補工程師」、「企業級整合架構師」等，都是因應AI普及而新生的專業領域。

創意時代正在開始

蘇仲成總結道，隨著自然語言生成應用技術逐漸成熟，未來會看到更多人把生活場景、工作流程或者個人興趣，透過這類AI工具轉化為實際軟件。

「創作將從少數人的能力，變成全民皆可的行動，你想到甚麼，就能即時做出甚麼。」