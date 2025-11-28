AI教父與創新領袖領航 香江集結開啟出海新篇章

2025年12月2日至3日，備受矚目的2025 GIS全球創新展暨全球創新峰會（香港）將於香港亞洲國際博覽會舉行。本次展會以「智匯全球 · 綠創未來」為主題，旨在打造中國科技企業出海的首發站與核心樞紐，向世界全方位展示中國科技的最新突破與硬核實力，推動全球創新資源的深度對話與產業合作。這場年末科技盛事，必將為中國乃至全球的科技創新與產業升級以及未來十年的發展帶來深遠的影響。



國內一線機器人軍團亮相 彰顯中國智造硬核實力

本屆GIS匯集了全球的頂尖科技企業與創新團隊，尤其是一群具備全球影響力的中國機器人集中亮相，將成為展會值得期待的亮點之一。

全球民用機器人領導者宇樹科技、專注於AI與具身智能深度融合的智元機器人、由世界頂尖科學家領銜的賽博格機器人、國家級具身智能技術標桿雲深處科技以及工業自動化“實力擔當”眾擎機器人將同台亮相，展現從核心部件到整機、從工業應用到消費級的全產業鏈實力。

宇樹G1人形機器人（參展商供圖）

人工智慧作為引領新一輪科技革命的核心引擎，其應用落地成果將在本屆GIS得到集中呈現，盛會上不乏各細分領域的領軍者。

雲天勵飛將帶來自主研發的神經網路處理器核心IP與芯片，並圍繞著AI的未來、下一代芯片架構等話題與國際知名學者展開。科大訊飛將展現其智慧語音、教育AI、醫療AI等核心技術在千行百業的深度融合與創新應用。智行者作為自動駕駛領域的“落地實踐者”，將展示其已在無人接駁、無人配送等場景實現規模化運營的L4級自動駕駛解決方案。

來自“大疆教父”李澤湘教授體系下多家創新企業將集體亮相，包括零動未來的“AI口袋寵物”、寧波英孚機器人的輕量化關節電機、響西智能科技的微奈米3D機器視覺系統等，集中展示從技術研發到產業應用的全鏈條孵化成果。

展區精心設置了人工智慧+具身機器人、新能源和汽車科技、消費電子、智慧家居及物聯網、大數據+企業軟體、先進製造、生物醫療以及G-Star新概念新創展八大重點領域，將為觀眾帶來一場全領域的頂尖科技盛宴。

國內外科技投資大咖雲集 構築企業高效出海平台

2025 GIS全球創新展與全球創新高峰會作為立足香港、聯動長三角與珠三角、面向全球的創新樞紐，不僅是中國科技企業出海的“橋頭堡”，更是全球創新資源碰撞、融合、共創的“聚集地”。

屆時，活動邀請了全球科技與資本領域的重磅嘉賓，包括：諾貝爾物理學獎得主、“AI教父”傑弗裡・辛頓，GIS大會主席、霍英東基金會董事霍震宇，量子基金聯合創始人、華爾街投資大師 吉姆·羅傑斯，“大疆教父”、XbotPark 機器人基地發起人、深圳科創學院創院院長李澤湘，矽谷著名計算機科學家、矽谷高創會主席吳軍，雲天勵飛董事長兼CEO陳寧等。

值得一提的是，陳寧作為中國AI產業領導人物，將和“AI教父”辛頓展開巔峰對話，為這場科技盛會注入寶貴的全球視野與行業洞見。

雲天勵飛董事長兼CEO陳寧﻿

期間還將舉辦一系列豐富多彩的活動，包括GIS大會開幕式暨全球創新領袖峰會、全球人工智慧＋具身機器人峰會、全球新能源產業與未來汽車高峰論壇、全球創投峰會暨G-STAR創新創業大賽等，旨在為全球參會者搭建技術交流、產業對接與資本合作的平台。

這場科技盛會由全球科技創新聯盟（香港）主辦，矽谷高創會、國際私募股權論壇、《紫荊》雜誌共同聯合主辦，世界華人經濟論壇亦作為聯合主辦單位參與開幕環節。活動由北京高創匯智科技有限公司、北京中機盛世智能科技有限公司（2045加速器）及上海速便元資訊技術有限公司共同承辦，聯合承辦單位包括深圳科創學院、科復時代、北京產融研科技發展有限公司及粵港澳大灣區總裁俱樂部。

此外，本屆展會獲得了中國貿促會香港代表處：香港投資推廣署；世界可持續發展科學院的支持，為中國企業揚帆出海注入強勁動力。漢坤律師事務所以其專業實力為活動提供了堅實後盾，Bore 酒店也為活動提供了有力保障。