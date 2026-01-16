AXC LABS香港啟航｜獲天使投資進駐CAI大廈 RWA創新論壇圓滿落幕

2026新年伊始，AXC LABS正式宣佈獲得隆領資本天使投資，併入駐香港Web3創新地標——CAI大廈，開啓深耕現實世界資產（RWA）在另類資產財富管理領域的新篇章。1月8日下午，由AXC LABS與CAI大廈聯合舉辦的新年首場行業論壇成功舉行，匯聚來自投資、立法、金融科技與加密領域的數十位嘉賓，共同見證了這一里程碑時刻。



剪彩啓航，攜手見證

活動開始，AXC LABS天使投資人、知名投資人蔡文勝先生，香港立法會議員葛珮帆女士、吳傑莊先生，AXC LABS聯席創始人、香港Web3.0協會榮譽會長陳少傑先生，以及AXC LABS聯席創始人兼CEO Edison共同上台剪彩，寓意AXC在RWA賽道全新啓航。

圖片一（陳少傑 | AXC LABS聯合創辦人、香港Web3.0協會榮譽會長、葛珮帆 | 香港立法會議員、蔡文勝 | 著名投資人、吳傑莊 | 香港立法會議員、梁天逸Edison | AXC LABS聯合創辦人兼行政總裁）

領袖視野，洞見未來

剪彩後，蔡文勝先生作為首位發言嘉賓，分享了其對蔡氏大廈作為香港Web3創新樞紐的運營展望，並對AXC在新階段的發展寄予厚望。蔡文勝表示，作為香港首個數字遊民社區，CAI大廈致力於為創業者、投資者以及行業參與者提供充分交流的空間。

隨後，AXC Labs 聯席CEO Edison 以《如何開啓RWA萬億級潛能》為主題發表演講。他指出，全球RWA市場規模已突破4500億美元，正邁向基於流動性的分層架構2.0階段。他結合自身從傳統金融與MakerDAO投身亞洲RWA事業的經歷，分享了AXC在通過構建流動性協議，在鏈上另類財富管理市場方面的積極探索與未來願景。

戰略攜手，生態共建

此次活動中，AXC LABS還與與亞洲領先的另類資產管理平台思睿投資集團正式簽署戰略合作。思睿集團創始合伙人、全球首席投資官馬暉洪先生親臨現場，並表示：“另類投資在當前市場環境下已成為資產配置的關鍵力量。”同時也非常看好通過RWA技術創新在現有財富管理產品上的突破。

據瞭解，思睿集團曾獲得Julius Baer（瑞士寶盛集團）戰略入股，是全球領先並專注於中國市場的另類資產及財富管理平台。此次合作，雙方將攜手通過AXC LABS構建的資產數字化流動性協議，加速對衝基金母基金（Fund of Hedge Funds）RWA 產品的代幣化進程。通過雙方在各自領域的優勢，攜手探索RWA在另類財富管理領域的創新應用，推動合規、高效且多樣化的鏈上資產解決方案落地。

圖片二（梁天逸 | AXC Labs 創辦人兼行政總裁、白海峰 | 招銀國際資管行政總裁、馬暉洪 | 思睿投資集團創辦人兼首席投資官、李懿政 | 數碼港金融科技發展總監）

三輪圓桌，激蕩思維

活動下半場，三場高質量圓桌接連展開：

1. 「RWA的鏈上資管模式」：匯集招銀國際、思睿集團、香港數碼港及AXC的代表，探討香港作為國際金融中心如何賦能RWA創新。

2. 「RWA的現實路徑與前瞻判斷」：由多位博士及法律專家從技術、標準、合規等維度，剖析RWA實施的現實挑戰與未來方向。

3. 「Crypto原生RWA市場路徑」：邀請Plume、Hex Trust、Draper Dragon等加密原生機構代表，探討以區塊鏈原生方式驅動RWA市場演進的可能路徑。

活動最後，主持人總結道，2026年的加密敘事將跨越價格波動，轉向穩定幣支付變革、資產代幣化進程加速、AI與Crypto融合等實質創新。在RWA與另類資產財富管理的拓荒之路上，AXC願與生態夥伴並肩前行，共同推動金融未來的構建。

本次論壇不僅標誌著AXC LABS新發展階段的開始，也為香港乃至亞洲的RWA生態化、合規化與規模化發展注入了強勁的行業對話與合作動能。

