HKRMA x SHOPLINE Vision 2026　電商峰會暨新零售大獎頒獎典禮

面對 2026 香港消費新常態，零售業的布局亦必須領先一步。由香港零售管理協會（HKRMA）攜手深耕電商市場、具備專業信譽的夥伴 SHOPLINE 聯合舉辦的「Vision 2026 電商領袖高峰會暨新零售大獎典禮」日前（30日）圓滿落幕，匯聚產業與技術實力，成就年度最具代表性的零售盛事。



盛會以「智領零售 無界連結」為主題，表彰卓越品牌並匯聚 Meta、AWS、Airwallex 等巨頭解構 2026 零售戰略，現場更設方案展位，支援商戶營運。

2026 優質網店大獎：獲獎名單全紀錄

這項年度盛事表彰具備數碼韌性與創新活力的業界標竿。獲獎網店均經過雙重嚴格篩選：首階段須通過 HKRMA「優質網店認證計劃」，確保其網購安全及服務質素；次階段則結合 SHOPLINE 數據建模，反映其按年全年的銷售商品交易總額增長、顧客留存及社群影響力均領先同儕，成為新零售標竿。備受矚目的「智慧零售創新大獎」由 National Geographic、Durex 及正品藥業奪得，認可其 OMO（Online Merge Offline）策略與新技術結合。「傳統企業革新大獎」則由 YAMADA MIYURA、官燕棧及彩豐行獲得，肯定其以數碼轉型接軌新世代市場 。

此外，KYUBI 憑藉高效轉化線上人氣為商業價值的卓越表現，榮獲「文創娛樂人氣大獎」，AIKO MALL 及 Amber - Be Younique 則憑藉出色的直播互動與轉化力，獲頒「『社群影響力』網店品牌獎」。

優質網店表彰與領袖前瞻

香港零售管理協會執行總監羅振邦對是次盛事表示高度肯定，並指出與協會的策略合作夥伴 SHOPLINE 一直合作無間，推廣「優質網店認證計劃」、「O2O顧客體驗認證計劃」、以及其他新零售相關活動，以推動行業進步。他寄語業界，在 2026 年的零售新格局下，繼續秉持用心經營的初衷，以卓越服務與創新思維為顧客創造價值，共同寫下零售業的新篇章。

SHOPLINE 香港副總經理簡家樂（Vincent Kan）於會上指出，零售業正邁向「數智導航」與「人本驅動」兩大發展主軸。品牌應藉 AI 賦能數據整合、觸發流量和高效轉化，以優化「人、貨、場」布局，並透過 CRM 深耕客群以建立品牌 IP。Vincent 更即場帶領嘉賓在社交平台留言觸發 OOOPEN Lab 推送抽獎連結，讓全場即時體驗精準推送的魅力。

Meta 大中華區代理商業務總監 Winnie Tsui 亦分享對 2026 年的展望：「2026 年，香港零售格局正深受創新意念、數位轉型以及對客戶體驗的重視而重塑。Meta 正全力賦能各大品牌，透過對話式商務與合作廣告以加速電子商務增長，開拓聯繫與轉化的新路徑，並為未來打造更智能的購物體驗。」AWS Enterprise and Software & Internet 部門主管 Tammy Tse 分享：「全球零售已經從『多一個銷售渠道』走到『用數據和 AI 重新設計整個營運模式』— 從供應鏈到門店現場，再到客戶互動，每一個環節都在變成可觀察、可預測、可優化的智能系統。AWS 認為零售業的領袖不再只是談概念，而是實際把生成式 AI、邊緣運算和全渠道數據平台落地，以提升庫存預測、個人化體驗和營運效率等課題，從而提升客戶體驗。」

2026 零售新勢能：流量解碼與 AI 落地

首場論壇聚焦以創新與數碼轉型升級客戶體驗。Meta 大中華區代理商業務總監 Winnie Tsui、Omnichat 資深客戶總監 Billy Kwan 、Airwallex 亞洲戰略幕僚長（中國區以外） William Wang 、順豐速運（香港）銷售組負責人 Joseph Loong 及 Amber - Be Younique 創辦人洪永城共同探討如何利用 KOL 影響力、對話式商務及跨境支付技術，助品牌精準轉化並激發回購。

第二場論壇探討了 AI 的實踐價值，助中小企應用 AI 代理提升效率。SHOPLINE 香港產品行銷及營運部門主管 Renee Lee、AWS 香港 Digital Native Business 部門主管 Tammy Tse、JoJo Ventures 創辦人兼首席執行官 Daniel Chan 及 DotAI.HK 創辦人 Chak Yeung 分享了如何透過自動化與生成式技術重塑品牌溝通。

立即布局未來

