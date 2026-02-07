馬來西亞：AI時代下東南亞的新科技寵兒？｜蘇仲成

當人工智慧成為全球經濟的新引擎，世界各地都在搶佔下一個「AI戰略高地」。從美國的矽谷到中國的中關村，再到東南亞的新加坡，AI投資如火如荼。然而，若你細看過去兩年外資佈局的流向，一個名字正悄悄躍升——馬來西亞。這個曾經被視為廉價電子製造基地的國家，會否在AI時代翻身成為科技產業的新寵兒？這不是一場純粹的炒作，而是實打實的產業轉型與區域再平衡。



文：Michael C.S. So ｜ AiX Society

低成本＋高能效：資料中心的新核心地帶

AI模型訓練、生成式AI部署、大語言模型（LLM）運作都離不開強大的算力支援，而這背後仰賴的正是龐大的資料中心建設與能源供應。在這場全球算力基礎設施的角力中，馬來西亞迅速走入國際視野。

與其鄰國新加坡相比，馬來西亞提供更寬闊的土地、更低廉的工業用地租金，以及相對穩定的電力資源。這些條件讓馬國成為新加坡資料中心外溢需求的第一落點。尤其是柔佛州，地處新馬邊境，與新加坡僅一橋之隔，卻能提供僅半價的電力與租金，是眾多雲端與AI基礎設施企業的理想之選。

根據公開資料，2020年柔佛在營資料中心總容量僅約10MW，至2024年已暴增至超過1500MW。投資數額方面，2023年馬來西亞吸引逾100億美元資料中心投資，2024年更一舉翻倍。未來5年內，柔佛有望與美國維吉尼亞北部比肩，成為全球最集中的算力供應區之一。

不只基礎設施，外資的態度也說明了一切。亞馬遜、微軟、Google、阿里雲、Nvidia等科技巨頭皆已將馬來西亞納入雲端與AI區域戰略。不僅建立資料中心，更開始部署AI訓練叢集與本地語言模型，例如Nvidia正與YTL合作，建立馬來西亞首座AI超級電腦中心，並訓練本地馬來語大模型。

製造實力深厚：從電子到AI硬體供應鏈的承接者

AI不只有演算法與數據，也需要晶片、伺服器、主機板等實體硬體支撐。馬來西亞作為全球主要的半導體封裝與測試基地，其硬體製造實力不容小覷。

1970年代開始，馬來西亞便吸引美國、日本企業投資設廠，如今已成為全球封測供應鏈的關鍵節點。檳城更有「東方矽谷」之稱，擁有完整的電子製造聚落與工程師群體。根據估計，馬來西亞目前承擔全球約13%的晶片封裝與測試產能，並持續升級技術能力，從傳統裝配走向先進封裝與晶片設計支援。

英特爾、德州儀器、安森美、日月光、英飛凌等國際大廠皆在當地持續擴產。英特爾近年就斥資70億美元興建3D封裝廠，成為其全球先進封裝核心。這些企業不僅生產，也進行技術轉移與人才培訓，為馬國AI硬體鏈條打下穩固基礎。

同時，本地半導體企業如Inari、Unisem、Globetronics等，也在全球供應鏈中扮演重要角色。這種「外資＋本地」的雙輪驅動模式，使馬來西亞擁有快速承接AI硬體製造的能力。

人才與創新：機會與挑戰並存

在AI時代，人才是最稀缺的資源。雖然馬來西亞擁有每年穩定輸出的工程學畢業生、強大的中階技術人力（尤其在電子領域），但在AI演算法、雲端架構、大數據分析等高階技能方面，仍面臨明顯短缺。

政府已意識到這點，提出到2030年培養6萬名高技能工程師的目標，並推動STEM教育普及化。此外，也積極鼓勵女性進入工程領域，彌補人才缺口。

與此同時，馬來西亞也積極發展產學合作平臺，例如CREST（工程與科學技術協作研究中心）連結大學與企業，培養AI與工程雙棲型人才。Nvidia、Arm等企業也開始與本地大學簽署合作協議，協助課程升級與技術轉移。

不過，高階人才外流現象仍然存在。許多頂尖工程師選擇赴新加坡或澳洲工作。若馬來西亞希望在AI時代成為價值鏈上游的一員，如何打造創新文化、鼓勵新創崛起，將是未來五年的關鍵考驗。

地理優勢與地緣中立：亞洲六國的AI交匯點

馬來西亞的地理位置，決定了它天然的「中間人」角色。地處東南亞中心，面向馬六甲海峽、東連臺灣日本、南接新加坡印尼、北通中國與泰國，是資料傳輸、供應鏈分流與人流物流的天然樞紐。

與新加坡相比，馬來西亞擁有土地與能源成本優勢，兩地正形成一種「互補式雙核」格局。許多資料中心雖設於柔佛，但仍以新加坡為跳板進行資金調度、法務註冊與區域營運整合，形成雙邊共生生態。

更關鍵的是，馬來西亞外交政策中立，與中美日韓臺灣等各方關係良好。在全球供應鏈被迫重組的當下，它成為少數同時能吸引中資、美資與日資的國家。這種「誰都可以來」的姿態，讓它成為AI時代下難得的跨國合作落地場域。

政府配套與產業戰略：不是喊口號，而是組合拳

馬來西亞並非靠運氣吸引這波投資，而是政府近十年來深耕基礎建設與產業配套的成果。

政策上，政府提供稅務減免（如先驅地位、投資稅額減免）、工業土地租金補貼、再生能源併網獎勵，並設立一站式招商服務（Digital Investment Office），協助外資快速落地。

硬體上，全國設有多個科技園與資料中心專區，例如Cyberjaya、Sedenak、Batu Kawan等，皆提供「即插即用」的基礎設施與通訊網路。此外，政府近年加速光纖與5G建設，力圖補足過去在數位基建方面的短板。

更重要的是，馬來西亞有長遠產業規劃。「新工業大藍圖2030」（NIMP 2030）與「國家AI路線圖」都明確將半導體與AI列為國家戰略產業，設定出口、投資、人才培養的具體目標。這種從「製造國」向「創新國」的轉型，雖不容易，但方向正確。

不是取代誰，而是創造新定位

馬來西亞不是要取代新加坡、中國或矽谷，它走的是一條「補位＋整合」的路線——用低成本、高效率承接基礎建設與製造，並逐步往技術與創新升級。

對企業來說，它是未來10年最具性價比的資料中心基地；對製造商來說，它是供應鏈重組下的重要節點；對新創與研發單位來說，它或許還不成熟，但已有值得下注的潛力。

對投資人來說，重點不在於追逐短期風口，而是理解這場結構性轉移的背後邏輯：當AI成為「工業革命級」的技術，馬來西亞正站在一個新循環的開端。這不僅是土地與電價的故事，更是數位地緣與產業再平衡的縮影。

馬來西亞會不會成為東南亞的AI新寵兒？它其實已經在上桌，只是大多數人還沒意識到這場遊戲已經開始。