「在家門口參與國際科研」——但這扇門，對每個香港青年都開著嗎？

河套香港園區開園，創科機遇真實存在——但誰能抓住它？



「讓香港青年在家門口就能參與國際級科研項目。」

這是創科局對河套深港科技創新合作區香港園區的定位。這句話，我第一次聽到時確實感到振奮。

但在金融機構處理資訊安全風險多年，再投身青年數碼教育工作，我養成了一個習慣：在看見機遇的同時，先問「誰會被遺漏？」

河套的門，開了多寬？

河套香港園區正陸續吸引海內外龍頭企業與科研機構進駐，對香港青年而言，這確實是前所未有的近距離接觸國際科研環境的機會。但機遇從來不是自動降臨的。

在數苗的青年工作中，我們接觸過不少來自基層家庭、對科技充滿好奇的年輕人。他們所缺少的，不是熱情，而是三件事：

• 一條從「對科技有興趣」到「具備可用技能」的清晰路徑

• 一個讓他們接觸業界人脈的真實場景，而非只有一次性的參觀活動

• 一份能在求職時展示能力的實戰經驗證明

這三件事，現時的青年服務體系，還未能完整提供。

培訓與需求之間，仍有一段距離

現時香港的青年科技培訓，以 STEM 興趣班、編程比賽、短期工作坊為主。這些有其價值，但往往缺乏延續性——活動完結，青年便回到原點，難以累積成可被市場驗證的實際能力。

河套園區的企業需要的，是能動手、能協作、能跨境溝通的人才。這與課堂上的理論學習，或一次性的科技比賽獎項，存在相當大的落差。

在金融業，我們有一句話：「合規文件寫得再漂亮，也不代表系統真的安全。」同樣道理，青年的培訓記錄做得再厚，也不代表他們真的準備好投身創科職場。我們需要的，是讓青年在真實場景中「試錯、學習、成長」的機會。

社福機構：從旁觀者到橋樑建造者

這裡我想向業界同工提出一個倡議：我們不能只是等政府建橋，我們本身就可以成為一條橋。社福機構長期扎根社區，熟悉基層青年的需求與困境。數苗過去的工作讓我深信，只要提供正確的場景與支持，基層青年完全有能力踏入創科領域。建議業界可主動思考：

• 與河套進駐企業建立合作：主動接觸園區內的初創或科技企業，為其提供招募基層青年的渠道，並協助設計適合新手入職的崗位

• 建立「能力履歷（Digital Portfolio）」文化：協助青年把每一次培訓、每一個項目整理成數碼記錄，讓他們求職時有具體成果可展示，而非只靠學歷證書

• 推動跨代科技支援：讓具備數碼技能的青年走入社區，服務長者或小學生，在服務中深化技能，同時建立真實的領導與溝通經驗

這些行動不需要龐大資源，需要的是思維轉型——從「舉辦活動」到「建立生態」。

結語：河套是一面鏡子，也是一次考驗

河套香港園區的開園，是香港創科發展的重要里程碑。但它同時也是一面鏡子，照出了我們的青年培育體系，是否真正做好了準備，讓不同背景的青年都能參與其中。

「在家門口就能參與國際級科研」是一個美好的願景。要讓這個願景不只屬於精英，而是屬於每一個有熱情、肯努力的香港青年，政府、企業、學校與社福機構，都需要共同承擔責任，合力把這條路鋪得更寬、更平。

河套的門已經打開。問題是，我們準備好迎接每一個走向那道門的青年嗎？



作者簡介｜翁希廉（Willis Yung）

數字銀行資訊安全主管及科技風險負責人，負責 AI、雲端、網絡安全與 FinTech 風險治理。

同時創立「數苗青少年慈善基金」（Seed Master Youth Development Foundation），推動青少年數碼素養、AI 倫理與網絡安全教育，近年專注研究 AI 與青少年心理健康的交互影響。長期關注香港教育科技政策、數碼安全生態與 AI 教育的落地挑戰。