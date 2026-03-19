2026手機AI登場 豆包手機未上市已震撼市場AutoGLM仍探索｜蘇仲成

如果要我形容2026年開年以來，中國以至全球AI圈最令人震撼的一件事，我未必會選一個正式發布的產品。



文：Michael C.S. So ｜ AiX Society

反而是一樣「尚未真正推出市場」的東西。

那就是豆包手機。

今年初，在AI界流傳的，不是一場盛大的發布會，而是一部被稱為試用機、工程機、甚至只是流片版本的手機。它沒有正式定價，沒有上市時間表，甚至沒有完整產品說明，但單憑這個測試版本，已經足以震撼整個市場。

原因並不在於它有多好用，而在於它展示了一個極其危險、同時又極其迷人的可能性：如果AI真的可以在OS層面接管手機，我們是否還需要今天理解中的App生態？

這種震撼，已經很久沒有在科技圈出現過。它不是來自算力，不是來自模型參數，而是來自一個根本性的問題。

正因如此，我會毫不猶豫地說，2026年，的確是智能體，也就是Agent，真正成為主流討論核心的元年。

而這個判斷，並不只是理論推演，而是來自我自己在過去一段時間，實際測試三條不同Agent路線後的體會。

作為長期研究AI應用與平台策略的人，我其實在很早期已經開始接觸並測試AutoGLM，嘗試理解一種「讓AI學做人類操作」的可能性。而當千問正式推出可以串通自身生態的新功能後，我亦第一時間投入測試，希望比較三種看似都在談Agent，但本質完全不同的路線，究竟哪一種最有機會真正落地。

測試完之後，我反而對「誰最厲害」這個問題興趣不大，因為真正的分野，從來不在技術層面，而在策略成熟度。

先說豆包手機。

豆包手機之所以在今年初引起如此巨大的反應，正正因為它走的是最徹底的一條路。它不是在某個App裡加一個AI助手，也不是優化既有流程，而是直接在操作系統底層，讓AI成為真正的操作者。

理論上，用戶只需要說出目標，AI便可以完成整個流程，不需要知道是哪一個App，不需要理解平台之間的差異。

這是一個極為乾淨、也極為激進的解法。

但正正因為如此，它同時也是對現有平台經濟最具威脅性的一種想像。當AI成為入口，平台便失去對介面、流量與商業轉化的控制權。這不只是某一家公司會反對的問題，而是所有平台都必須防守的底線。

這亦解釋了為何豆包手機即使已經震撼市場，卻遲遲未有真正推出。不是因為技術未成熟，而是因為它一旦真的落地，所觸動的將不只是產品競爭，而是整個秩序。

在某個意義上，豆包手機最震撼的地方，不是它做了什麼，而是它讓整個行業看到，有些東西，一旦真正推出，反而可能推不動。

相比之下，AutoGLM所代表的，是另一種現實。

作為一家沒有自家超級平台、也沒有終端生態的AI公司，AutoGLM選擇了一條幾乎是被現實逼出來的路：讓AI模仿人類，透過雲端虛擬手機完成操作。

在技術層面，這條路令人敬佩。AI可以像人一樣點擊、滑動、輸入，理論上只要人能做的事，它都能學會。對於沒有平台資源的團隊而言，這幾乎是唯一可以跨越平台封閉性的方式。

但在實際使用中，這條路的代價亦非常清晰。

首先是資源消耗極高。每一次任務背後，其實都是一整個虛擬系統在運作，無論是算力、延遲還是成本，都不適合高頻、日常的消費級使用。

其次是信任成本。即使技術團隊再三強調安全、脫敏與不保存帳密，對大多數用戶而言，把操作權限交到一個雲端虛擬環境，本身就構成極高的心理門檻。

再者，這始終是一種模仿，而不是原生整合。它展示了Agent的能力上限，但並不代表它適合成為日常入口。

AutoGLM讓我們看到Agent「可以做到什麼」，但同時亦提醒我們，不是所有可行的技術，都適合走向主流市場。

真正令我在測試過程中產生轉變的，是千問。

坦白說，千問並沒有帶來豆包那種顛覆性的震撼感。它沒有接管OS，也沒有虛擬手機。但正正是這種看似保守的選擇，令我開始意識到它的策略成熟度。

千問做的事情，其實非常簡單：只在自己擁有的生態內，把事情做順。

它整合的是自身已經具備的地圖、電商、即時配送與支付服務。AI並沒有嘗試取代任何第三方平台的商業模式，只是把原本零碎、割裂的流程，重新串成一條更有效率的體驗。

這種做法，看似不夠刺激，但卻極為聰明。

因為在Agent時代，最大的風險，從來不是「做不到」，而是「做得太多」。千問非常清楚自己的邊界，它知道不能做什麼。

正正因為如此，它幾乎不會引發平台之間的敵意，也不會觸碰灰色地帶。它的安全與責任邊界非常清晰，用戶亦更容易接受。

更重要的是，千問是真正落地的。它不是展示概念，而是已經被使用。

當把這三條路線放在一起比較，你會發現一個很現實的結論。

最震撼的豆包手機，未有上市。

最技術導向的AutoGLM，仍在探索。

真正走入市場的，反而是看似最保守的千問。

這並不是偶然。

千問之所以可以選擇這條路，並不是因為它比其他人更聰明，而是因為它有這個條件。它背後有完整而封閉的生態，有足夠多的服務可以內部協同。這一點，是其他公司無法複製的。

換句話說，千問的策略，並不是一個通用模板，而是一種建立在資源厚度之上的現實選擇。

回顧2026年初這一波Agent討論，我反而愈來愈清楚一件事：今年並不是某一個產品的勝利，而是Agent思維正式成形的一年。

市場已經不再問AI能不能做，而是開始問AI應不應該做，怎樣做才不會出事。

在這個平台高度博弈、信任極為重要的年代，能夠真正推出、被使用、被容納，本身已經是一種能力。

豆包讓我們看到終局形態，AutoGLM讓我們看到技術極限，而千問，則讓我們看到現實路線。

在智能體元年的起點，或許最重要的，不是誰最顛覆，而是誰能在不掀翻整張桌子的情況下，把世界慢慢推向下一步。