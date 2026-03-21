當AI正式入職：我在阿里雲看見28位數字員工如何開始上班｜蘇仲成

最近，我完成了阿里集團釘釘OA System 的 AI 導師培訓。這次培訓帶給我一個非常清晰的訊息：阿里對 AI 的期待，早已不只是提升效率的工具，而是能夠被正式納入企業組織架構、承擔責任並交付成果的「數字員工」。



文：Michael C.S. So ｜ AiX Society

也正是在這個時間點，我於 2025 年 AICon 深圳大會上，聽到阿里雲智能集團副總裁、CIO 蔣林泉 分享阿里雲最新的 AI 落地實踐——阿里雲目前已有 28 位 AI 數字員工正式上崗。

那一刻，我深刻意識到：

當不少企業仍在「測試 AI」或進行概念驗證時，阿里雲已經開始「讓 AI 上班」。

數字員工，不再只是工具，而是被正式管理的角色

阿里雲對「數字員工」的定義極為嚴謹。這些 AI 並非輔助工具，而是與人類員工一樣，擁有工號、花名、明確的匯報關係，並需要接受績效考核，甚至在部分指標上，要求比人類員工更高。

蔣林泉指出，每一位數字員工在正式上線前，必須通過業務主管與 HRG 的雙重審核，確認三個核心問題：

第一，是否真正釋放或拓展了人力資源（headcount）；

第二，業務效率是否有明確提升；

第三，業務成果是否出現實質改善。

若無法量化回應這三個問題，該 AI 便無法「轉正」。

這套邏輯，與我在釘釘 OA AI 導師培訓中反覆聽到的一句話高度一致——

AI 不再只是被使用，而是必須為結果負責。

智能外呼 AI020「亦瑤」：重塑高強度 ToB 服務場景

在眾多數字員工之中，第一位令我印象深刻的，是工號 AI020、花名「亦瑤」，其職責為智能外呼。

阿里雲擁有數以百萬計的 ToB 客戶，雲計算產品本身高度專業，對銷售及客服人員的知識與耐性要求極高。現實情況是，招聘既具備雲計算知識、又能長時間從事高強度外呼工作的專業人員，難度極大。

亦瑤的出現，正是為了解決這個結構性問題。

其服務能力可同時承載大量外呼需求，穩定輸出標準化且準確的資訊。按服務帶寬計算，一位智能外呼數字員工，等同於數百名人工坐席的處理能力。

這不僅是節省人力，而是將原本難以規模化的工種，轉化為可線性擴展的能力。

合同審核 AI017「審婕」：將風險前置於銷售流程

第二位值得關注的數字員工，是工號 AI017、花名「審婕」，負責合同風險審核。

阿里雲的 ToB 業務涉及大量政企及大客戶，合同金額高、條款複雜，涵蓋法務、財務、信控等多個專業範疇。過往合同審核流程往往需時數周，甚至數月，嚴重影響成交效率與客戶體驗。

審婕的價值，不在於取代專業人員，而在於將風險識別「前置化」。

在銷售與客戶溝通、合同草擬的同時，AI 已即時掃描條款內容，提示潛在風險，甚至建議談判策略，避免在流程後段才發現問題。

這使合同審核不再是最後一道關卡，而成為銷售流程中的即時風控機制。

文檔翻譯 AI011「艾柏」：全球化背後的關鍵基建

第三位數字員工，是工號 AI011、花名「艾柏」，負責技術文檔翻譯。

阿里雲擁有超過 300 個產品、十多萬篇技術文檔。當業務拓展至日本、歐洲、東南亞等市場，最大的挑戰並非技術本身，而是缺乏同時精通雲計算與當地語言的翻譯人才。

隨著大模型能力成熟，艾柏的翻譯品質已可與專業技術翻譯人員相當，而成本僅為過往的約二百分之一。

這項改變，直接改善海外開發者體驗，亦成為阿里雲全球化策略中不可或缺的基礎設施。

員工服務 AI022「小寶」：最貼近每位員工的數字同事

另一位極具代表性的數字員工，是工號 AI022、花名「小寶」，專責員工服務。

在大型企業中，HR 服務往往呈現「低頻但高度分散」的特性。請假、福利、證明、政策查詢散落於不同系統，既增加員工取得資訊的成本，也為 HR 團隊帶來長期負擔。

小寶將這些服務整合為單一智能體，透過釘釘提供統一入口。實際成效顯示，其服務能力相當於新增約十名 HR 人員，同時顯著提升員工體驗與滿意度。

這不只是技術升級，而是組織進化

在完成釘釘 OA AI 導師培訓後，再看到阿里雲 28 位數字員工正式上崗，我更加確信一件事——

AI 落地的關鍵，已不再是技術能力，而是管理決心與組織設計能力。

未來企業之間的差距，不在於是否使用 AI，而在於是否有能力將 AI 納入人力配置、流程設計與績效管理體系之中。

當 AI 正式取得工號的那一刻，企業其實已經踏入另一個時代。