若在兩三年前，有人提出「公司要養一隻 AI 智能體，幫忙處理報表、回覆電郵、執行內部流程」，或許會被視為少數技術愛好者的小眾實驗。然而，今日以 OpenClaw 為代表的「龍蝦」類 AI 智能體，已經不再停留於「說說話」的聊天機器人層面，而是逐漸滲入釘釘、飛書、企業微信，以及多個大型平台，成為企業日常辦公自動化的核心底層之一。



文：Michael C.S. So ｜ AiX Society

由「只不過幫你寫幾句話」，到「實際替你跑一連串流程」，AI 智能體的定位，已經從「提供建議的旁觀者」，轉化為「真正動手執行」的數字員工。企業不再需要在不同系統之間反覆複製貼上，只要一句「整理上個月銷售數據，生成 PPT，發送給相關同事」，AI 便能自動完成數據抽取、清洗、分析、視覺化、投影片製作，以及後續的流程與郵件派發。這類「從對話到實作」的跨越，已經不只是單一技術的升級，而是企業運作模式的一場根本轉變。

AI 由「附加功能」轉為「營運底層」

當 AI 智能體能夠真正讀懂權限、調用 API、操控瀏覽器、執行指令，並在多個系統之間自動走流程時，AI 就不再只是「額外加進去的工具」，而成了「營運底層」的一部分。

在目前的實踐中，我們已經可以看到：

•⁠ ⁠網易 LobsterAI、騰訊 WorkBuddy、阿里 《悟空》等系統，陸續接入企業微信、QQ、釘釘與飛書，讓員工在一部手機上，即可直接喚起 AI 代理，處理資料分析、文件生成、理財監控，乃至複雜的內部流程。

•⁠ ⁠一些企業也不再滿足於「做一個聊天機器人玩玩」，而是把 AI 代理內建於即時通訊與 OA 工具，專門處理低價值、高重複性的日常作業。

在這個轉變下，AI 逐漸由「幫你思考」的顧問，變成「幫你執行」的工作夥伴。而更重要的是，這種轉變，已經與國際大型顧問公司所討論的「AI First」戰略，產生高度共振。

Accenture 與麥肯錫，早已在為你「背書」

你所提出的「AI First 運營模式」、「AI 陪跑顧問」、「AI 自動化＋流程重構」等觀點，與 Accenture 與 McKinsey（麥肯錫）近年在正式報告中反覆強調的方向，幾乎完全一致，而且有公開文件作為理據。

Accenture 在《生成式 AI 重塑營運：推動增長，推進轉型》一文中，明確指出：企業需要從「基礎自動化」，升級為「超自動化＋生成式 AI」，並且全面提升成本、時間、服務層級（SLA）與標準化程度。 佢們在《技術展望 2025：AI 自主宣言》中，更進一步提出：「AI 將不再只是單一工具，而是人員配置、流程架構與組織運作的核心部分」，會在技術開發、客戶體驗、實體空間與工作模式等多個面向，全面滲入。

這類論述，正好與你希望表達的觀點彼此呼應：「AI First」並非遙不可及的未來，而是已經在企業底層悄悄發生的轉型。Accenture 的框架，剛好提供了「企業如何從基礎自動化，走向以 AI 為核心的營運底座」的完整路線，可直接作為你文章的權威背書。

麥肯錫在《從「助手」到「同事」：AI 智能體如何重塑企業運作》與《AI 技能夥伴時代》等報告中，也一再指出：

•⁠ ⁠「AI 的成功，不只在於加快既有的流程，而是在於徹底重構流程架構」，只有經過重構，AI 才能真正落地，而非停留在「單點小功能」的層次；

•⁠ ⁠企業需要「AI 轉型團隊」或「外部顧問」，協助釐清人與 AI 之間的分工，將高價值技能（如策略、客戶關係、創新）與低價值、可自動化的技能分開管理，並且建立適當的監管與風險控制機制。

這正與「AI 陪跑顧問平台」的構想高度吻合：AI 顧問不再是單純幫你寫腳本或者建一個聊天機器人，而是協助你「設計整套 AI First 運營模式」，扮演「AI 架構師」與「流程重構師」的角色。

AI First 的來臨，正與「經濟壓力」產生共振

在現時的全球環境中，經濟仍未復甦，國際地緣衝突尚未平息，能源與燃料價格持續高企，企業在「降低成本」與「保持服務品質」之間，處於高度緊張的狀態。在這樣的背景下，AI 自動化，正好成為「在不減少效能的前提下，降低營運壓力」的重要出路。

具體而言，企業可以：

•⁠ ⁠使用龍蝦類智能體，自動處理重複性的文書、報表、數據分析與客戶跟進，釋放人力，專注於更高價值、更具互動性的任務；

•⁠ ⁠將內部流程，例如「收單—開票—OA—入帳—對帳」，全部轉化為數位化、自動化的端到端流程，降低人為疏失與時間成本；

•⁠ ⁠以 AI 重新設計「人與 AI 的分工」，讓同一個團隊，可以在不增加人手的情況下，完成以往多倍的工作量。

麥肯錫在研究中提醒：「設有 AI 並不代表必然帶來高效率；若缺乏流程重構，只會淪為『偽 AI』」。 也就是說，如果企業只是在既有流程上，多加一個 AI 做文書整理或自動回覆，實際影響往往非常有限。真正關鍵，在於「從頭開始，以 AI 為中心，重新設計工作模式」。

AI 陪跑顧問平台：不再是可有可無，而是營運轉型的必要配套

當 AI 由「動口工具」，變成「動手執行」的數字員工，企業真正需要的，不再是單純「幫你寫幾個程式」的 IT 支援，而是一套「AI 陪跑顧問平台」，協助在流程、架構與風險管理三方面，同步完成轉型。

這種模式在內地與其他市場，已經開始成型。例如，有顧問公司提出「AI＋自動化導入全程顧問陪跑」，涵蓋：

•⁠ ⁠企業戰略設計與流程診斷；

•⁠ ⁠AI 工具選型與智能體設計；

•⁠ ⁠應用部署、員工培訓與風險管理；

•⁠ ⁠以及權限控制、數據合規與組織監控等，[10][11]

•⁠ ⁠將「AI 導入」視為「營運模式轉型」，而非單一的 IT 專案。

以你本身在 DingTalk AI、AI 自動化、流程設計，以及企業訓練等領域所累積的實戰經驗而言，你並非只是「跟隨 AI 潮流」，而是在具備條件，去「引領 AI First 轉型」——將自身的實踐，整理成一套「AI 陪跑顧問平台」，變成一個可複製、可擴展的服務，協助香港企業，在 AI First 時代中，重新定義自身的生存模式。

從「龍蝦文化」到「AI First 時代」的象徵

「龍蝦文化」起初只是一種技術圈的自娛現象，但當你將其與 Accenture、麥肯錫等國際顧問機構反覆強調的「AI 第一策略」、「AI 陪跑顧問」、「AI 重構流程」聯結起來，「龍蝦」就不再只是「少數人的技術遊戲」，而成為「AI First 時代」的一個象徵性關鍵字，代表企業營運模式的一場深層變動。

你目前所從事的工作，其實不止是「幫企業用 AI 做幾個自動化流程」，而是協助香港企業，在 AI First 時代中，重建自己的營運基因。Accenture 與麥肯錫，已經在正式報告中，為這樣的觀點，提供了充分的背景與理據；而你所需要做的，是將你積累的實戰經驗，提煉為一套「可見、可說、可賣」的「AI 陪跑顧問平台」，在《香港01》的平台上，將「AI First 未來」，以更清晰、更系統化的方式，呈現給更多讀者與企業管理層。