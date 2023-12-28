專訪數碼港行政總裁任景信：數字貨幣未來會成為「聰明貨幣」

自去年 10 月香港發布虛擬資產發展宣言以來，香港 Web3 行業迎來了飛速發展，作為作為香港政府的全資企業、政策的執行者，數碼港在推動香港 Web3 生態發展方面功不可沒。

今年 1 月，數碼港成立 Web3 基地，2 月，該基地在香港財政司預算案裏定性成為香港 Web3 基地。目前，數碼港已具備完善的 Web3 生態，有超過 200 家 Web3 企業，包括 HashKey Exchange、Animoca Brands、ZA Bank 等。

近日，Techub News 專訪了香港數碼港行政總裁任景信，他擁有近 40 年的訊息科技行業經驗的業界領袖，曾任新意網集團執行董事及行政總裁。

任景信表示，Web3 行業的人跟 Web2 行業很不一樣，他們看到的是科技的顛覆性，要做跟傳統不一樣的事情，所以，Web3領域未來肯定會有很多突破。

在任景信的印象裏，和 Web3 企業打交道特別好玩，沒有包袱，思想的領域會更寬，經常有很多不同的想法，他們是在追求他們的夢想。

對於數碼港在 Web3 方面取得的成績，任景信表示，超標完成預期，雖然有港府政策推動，但也沒想到 Web3 那麼受歡迎。同時，他希望加強 Web3 基礎建設，加強引進這方面的企業。

明年 4 月，任景信即將卸任數碼港行政總裁，他表示，要先休息一下，實在是太忙了。對 Web3 領域很有興趣，希望可以認識多一點，可能會去唸書。

數碼港

Web3 只是個開始

Techub News：你第一次接觸加密貨幣是什麼時候？

任景信：大概 10 年前，看美國的搞笑電視劇，裏面的主角有參與加密貨幣，後來有興趣就一直關注。2015 年，有不少內地的區塊鏈技術人員來到香港，也是很好的一個機遇，那時開始就更加關注加密貨幣在香港的發展。

Techub News：十年前你對加密貨幣的印象是怎樣的？

任景信：當時的理解是很深的一門學問，區塊鏈技術含量比較高，是數學方面的一個產品，很有興趣。區塊鏈也包含去中心化的貨幣，也不單只是貨幣，只是以加密貨幣作為開始，來實現去中心化，數據可以由用戶自己擁有，自己有最大的控制權，這是一個很新的概念。

Techub News：不只是個貨幣，還有一些背後的理念。

任景信：是的，這個背後的理念還有很多不同方面的應用，只是大家可能更關注加密貨幣，過去那麼多年比較成功，可以說也累積到財富。

Techub News：你認為加密貨幣和 Web3 的關係是怎樣的？

任景信：Web3 是通過區塊鏈技術作為基礎的一些應用，第三代網路或者是網路進入另外一個時代。你可以去中心化的完全擁有你的數據，自己有完全的控制權，不需要平台來賦予你這些能力，你生產出來的資產數據，也不是通過平台去擁有，可以通過這個技術來控制。

所以，這是一個很好的科技方面的發展，讓網路可以更進一步的發展起來。我們經歷過的第一代網路是單向的，第二代是互動的，第三代更重要的是可以自己控制數據。現在，數據是一個很重要的資產，越來越重要。我覺得 Web3，通過區塊鏈的技術的應用，現在只是一個開始。

我們常接觸到的加密貨幣是 Web3 裏金融服務裏的其中一環節，也是數字資產的其中一種，數字資產並不只有加密貨幣。數字資產也是Web3應用在金融科技領域的一個方面，除了金融科技和服務以外，還有其他不少的應用。

Techub News：你是從什麼時候開始意識到 Web3 的重要性的？當時有什麼契機嗎？

任景信：我們一直在留意不同科技領域的發展，無論是區塊鏈、人工智能，還是網絡安全等各方面，都是數碼港在過去五六年一直很專注的發展領域。在我這個崗位上去投入資源，去跟蹤這方面的一些發展，也是在五六年前開始的。

數碼港 Web3 Living Lab，Techub News 攝

跟 Web3 企業打交道很好玩

Techub News：你跟 Web3 企業打交道中，你覺得 Web3 企業跟傳統的 Web2 企業有什麼不同？

任景信：Web3 生態裏面的人跟 Web2 行業是很不一樣的，大家更看到的是科技的顛覆性，覺得要去做一些跟傳統不一樣的事情，這樣文化很強。這個是 Web3 生態圈裏很有特色的一個方面，也是科技領域上取得重要的突破性發展的一個基本文化，所以，大家應該不會有意外，Web3 領域肯定會有很多不同的突破，跟傳統的做法很不一樣，因為那些人就是這樣的。

Techub News：因為文化不同，你跟他們打交道時有沒有產生過一些誤會？

任景信：我自己其實也是這樣的，我是可以和兩邊，包括傳統和突破性發展的前沿科技都能兼容的一個人。我跟他們不但沒有不協調，反而我覺得跟他們一起特別好玩，讓我們有經驗的人可以有新的角度去看不同的事情，這個很重要。

沒有包袱的去看一些事情，思想的領域會更寬，產生突破性發展、顛覆性發展的機會更大。現在的世界就是這樣，在科技領域更是如此，一般行業可能要 5 年、6 年才發生的事情，在科技領域可能 3 年，在 Web3 領域可能 1 年。

Techub News：你剛提到的好玩，可以展開講講嗎？

任景信：我說的好玩不是說他們不認真、很隨便，意思是很有趣，他們經常有很多不同的想法。另外就是他們的文化特色，每一個人都非常熱情，落戶數碼港 Web3 基地裏的很多 Web3 企業人才都是如此，他們不像其他科技領域的人感覺是在打工，他們是在追求他們的夢想，很熱情，很強的興趣，所以我覺得這是好玩或者有趣的地方。

他們也可以帶給很多人啟發，跟他們談的時候你未必同意他的想法，但起碼你會很覺得很有趣，他們的想法跟傳統的做法很不一樣，這個是很有趣的。

Techub News：你覺得這背後的原因是什麼？

任景信：Web3 是一個相當新的領域，不停的有新的事情在發生，有不同的應用，就像剛才講到的加密貨幣，他只是整個Web3領域的一小部分，所以潛力很大，每天都可以創造一些新的領域發展出來。在這樣的環境裏，參與其中的人也會更開放，思維也會更活躍，每一天都接觸到新的事物，他也會更有興趣，以更大的熱情投入其中。所以跟打工每天重複做的事情很不一樣，價值感完全不一樣。

Techub News：你印象最深刻的 Web3 企業有哪些，能舉幾個例子嗎？

任景信：一個就是萬向，他們旗下有第一個拿到香港虛擬資產交易平台牌照的 HashKey Exchange。萬向很有熱情，有創新的文化，更重要的是，萬向的人，尤其是肖風博士，有豐富的傳統金融經驗，還有 Web3 的經驗和熱情，兩者融合在一起可以事半功倍。

另外一家是數碼港培育出來且國際化較強的 Animoca Brands，創始人蕭逸很有理想，有開放和創新的思維，可以發掘不同的新理念。他在數碼港已經多年了，差不多數碼港開始的時候已經就在這裏，發展了十幾年，從做遊戲到做區塊鏈遊戲，到做 NFT 到做元宇宙，不停的擁抱新的發展，現在估值已達到 60 億美金。

數碼港NFT畫廊，Techub News 攝

希望加強 Web3 基礎設施建設

Techub News：你曾講過加入數碼港的初心是回饋及貢獻社會，幫助年輕人和創業人士，為什麼？

任景信：我嘗試過創業，但是一定程度上不成功，最後是賣給我的投資者，我反而進了投資者的集團成了行政總裁，這段經歷非常受用，是我最辛苦，也是感覺最好的，得到的最多的的一段時間。

所以，我非常希望可以鼓勵更多的年輕人參與創業。香港的創業氣氛在 70 年代很強，後來香港經濟比較成熟，年輕人沒有那麼大的創業精神了。我希望香港人多去實現自己的夢想，去創業，就算沒有達到自己預期，也會有很大的收穫，這是人生裏很精彩的一段體驗，打工是體驗不到的。

我也是受惠於香港多年在科技方面的發展，帶給我不錯的生活，有很好的人生和精彩的經歷。香港政府希望利用數碼港來發展科創生態，壯大科創生態，我是義不容辭，希望可以參與，也是回饋社會，讓年輕人可以有機會去發展自己的理想，實現他們的夢想。

Techub News：在數碼港落實自己初心的時候推出過哪些政策，效果怎樣？

任景信：數碼港有不錯的培育計劃，是國家級的孵化器，已經很成熟，有不同階段的培育計劃。基礎的培育計劃不只是提供資助，也提供地方和培訓課程，更重要的是讓他們進入數碼港後比在外面更容易成功，幫他們去找商機，找資金，找技術夥伴，讓他們更快的進入市場。

我們會提供一些專業服務，讓他們保障自己的知識產權，在海外發展時可以拿到稅務優惠和市場推廣，這些一般都是初創企業沒留意到但很重要的。假如一開始就保障好知識產權，數碼港也可以找到不同的應用場景來提升他們的應用，更重要的是拿到一些大企業作為他的用戶，這樣就可以吸引更多資金人才進來。

數碼港有一系列的網絡計劃，企業網絡計劃、投資者網絡計劃、科技網絡計劃、專業服務網絡計劃等，這些是企業進入數碼港之後更容易成功的原因。

Techub News：數碼港有專門針對 Web3 企業的支持政策嗎？

任景信：有，剛才講的基礎培育計劃，就是提供給 Web3 企業的，企業可以拿到 110 萬港幣，無償的，不需要給數碼港任何股權，還可以使用免費的孵化器辦公兩年，兩年畢業後可以繼續參加共享空間，或租辦公樓。這個政策證明是不錯的，今年年初數碼港正式推出 Web3 基地，當時大概 70 多家的 Web3 的企業，現在已經超過了 200 家。

Techub News：你如何看待這一年取得的成績，有沒有達到你的預期？

任景信：一定程度上是超標完成，開始時是在摸索，雖然有港府政策推動，但也沒想到那麼受歡迎。不光從數字，是從這些企業的在香港的成績，希望他們可以發展出香港的 Web3 生態，讓 Web3 企業跟香港傳統經濟融合在一起，這是我最想看到的。

另一方面，我們希望加強 Web3 基礎建設。剛才講到的兩百多家 Web3 企業，大部分在應用層，也有一些工具層的，基礎設施建設企業比較少，只有十幾家。我們希望加強這方面的企業進來，這些企業一般已經有一定的體量，有實力，通過他們可以吸引更多工具層的企業進來，每一個基礎平台上面都有不少的工具。這樣的話，應用層也會更多元化，跟傳統經濟融合的機會也更大，這些是我希望可以更進一步發展好的。

數碼港項目展出，Techub News 攝

數字貨幣可以變成「聰明貨幣」

Techub News：記得你說過你的第一台電腦是自己組裝出來的，像砌積木一樣，很玄幻，在 40 多年前，這麼多年來，在你看來科技對人類帶來哪些改變？Web3 給人類帶來的最關鍵的改變是什麼？

任景信：帶來很大的改變，不用說，大家每天都感受到，現在手機不離手，將來肯定會有很多可穿戴的電子設備。Web3 最大的改變是在數據，怎樣把我們自己產生的數據自己全權去控制，數據資產的擁有權會改變很多不同的應用。

簡單講落地的應用，比如智能合約，數字貨幣其實也是智能合約的一種，將來數字貨幣可以變成聰明貨幣，可以指定它的用途，父母給小朋友的零用錢可以指定不可以花在不健康的地方，政府發放的老人金只可以本人使用，其他人拿到了也用不了。這樣可以防止詐騙，而且實現的成本極低，行政費用監管費用將大大降低。

Techub News：全球很多地方都在擁抱 Web3，你認為香港 Web3 未來的機會是什麼？

任景信：香港是一個國際金融中心，頭一炮肯定就是金融科技相關的服務，數字資產會有相當不錯的發展。在產業方面，未來幾年內也會廣泛使用，這有賴於政府的推動。比如，今年 2 月，香港發行全球首單代幣化綠色政府債券，大大的降低了運營成本，將來香港還會進一步推出數字資產的運用。

Techub News：你看好 Web3 哪些細分領域？

任景信：除了上面講到的金融領域和政府推動的產業應用等，我覺得保險行業會有不錯的發展。一方面，越來越多的虛擬資產發展，可能有不同的保險產品出來，來降低虛擬資產的風險。另一方面，把區塊鏈技術融入到保險行業流程方面，可以把成本降低。我們數碼港準備推出一個 Web3 先導計劃，會資助企業去參與數字資產、保險等方面的服務。

Techub News：你將於明年 4 月卸任數碼港行政總裁，你之後有什麼打算嗎？有沒有興趣加入 Web3 企業？

任景信：我現在的打算是要先休息一下，多學習一下。現在實在是太忙了，有很多事情我已經落後了。對 Web3 領域我真的很有興趣，希望可以認識多一點，可能我會去唸書。