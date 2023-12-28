LayerZero V2 正式亮相 新版本都有哪些更新？

LayerZero 日前發布了 V2 版本更新並表示將在 V1 版本支持的超 40 條鏈上部署 V2 版本「端點（endpoint）」。LayerZero 在對 V2 版本介紹的博客中寫道：

LayerZero 使開發人員能夠通過任意消息的傳輸，創建和配置統一的應用、代幣和數據原語，而不受鏈的限制。 與 TCP/IP 標準化網路開發一樣，LayerZero 的目標是實現所有鏈上應用開發的標準化。這種統一的跨鏈開發概念被概括為「omnichain（全鏈）」，也是 LayerZero 對加密貨幣未來的展望。

LayerZero 是一個旨在連接區塊鏈的協議，同時堅持以下基本原則：

無權限：任何人都可以運行驗證和執行消息所需的基礎設施。任何人都可以在 LayerZero 上進行構建並與之交互。

抗審查：在所有之前的消息都被驗證之前，任何一條消息都不能被執行，這意味着任何一條消息都不能在任何途徑上被審查。

不可改變：每個鏈上的端點都以智能合約的形式存在。新的驗證庫可作為僅附加更新添加。這些庫不可升級，並將永久存在。

在此之前，LayerZero 一直被詬病中心化的問題，最新的 V2 版本針對市場的這一普遍質疑做了怎樣的優化呢？

什麼是 LayerZero V2

LayerZero 是一種消息傳輸協議，而不是區塊鏈。LayerZero 利用部署在每條鏈上的智能合約，結合去中心化驗證網絡（DVN）和執行器（Executor），使不同的區塊鏈之間能夠進行交互。

在 LayerZero V2 中，消息驗證和執行被分為兩個不同的階段，為開發人員提供了對應用安全配置和獨立執行的更多控制。 結合改進的處理方式、消息吞吐量、可編程性和其他針對合約的改進，LayerZero V2 提供了一個更靈活、性能更強、面向未來的消息傳遞協議。

新的安全和執行方式

LayerZero V2 為 Endpoint V1 上部署的現有應用提供了直接改進，同時還提供了新功能，可增強在新的 Endpoint V2 上部署的全鏈應用的創造力和可擴展性。 部署在 Endpoint V1 上的應用可以通過將其應用的消息庫遷移到 Ultra Light Node 301 來獲得應用安全性和執行方面的兩大改進。請參閲《遷移指南》了解更多訊息。

「X of Y of N」消息驗證

新的 Ultra Light Node 301（V1）和 Ultra Light Node 302（V2）允許應用所有者配置自定義安全堆棧，選擇一組不同的 DVN 來驗證目的地 MessageLib 上的有效負載 hash。所有這些 DVN 的子集（X）都必須驗證有效負載 hash，而一組可選 DVN（N）的閾值（Y）也必須驗證相同的有效負載 hash，然後才能交付數據包。 現在，OApp 所有者可以根據自己的應用需求，利用多種驗證模型來實現所需的安全性和成本效益。 您可以在啟動時選擇以下 DVN，也可以無需許可建立 DVN：

LayerZero Labs（默認）：由 LayerZero Labs 維護的默認 DVN。

谷歌雲（默認）：由谷歌雲提供支持的默認 DVN。

Nethermind：由 Nethermind 託管的彈性 DVN，使世界各地的企業和開發人員能夠訪問去中心化網絡並在其上進行開發。

Delegate：由 Delegate 維護的 DVN，Delegate 是 Azuki、BAYC、Squiggles 和 RTFKT 等項目使用的值得信賴的鏈上安全工具背後的開發團隊。

Tapioca：Pearlnet 是為 TapiocaDAO 生態建立的 DVN，使 OApp 能夠控制自己的模塊化驗證網絡。

Animoca：由遊戲化和區塊鏈領域的領導者 Animoca Brands 維護的 DVN。

Blockdaemon：由 Blockdaemon 維護的 DVN，利用團隊獨有的監控和警報系統來確保最佳的正常運行時間。Blockdaemon 的基礎設施保證了機構級的安全性，並通過了 ISO27001 認證。

Gitcoin：由以太坊原生公共產品開發團隊 Gitcoin 運營的 DVN。

Polyhedra zkLightClient：使用 Polyhedra 的 zkBridge，可以檢索和驗證消息數據，以便應用開發人員可以使用零知識證明來保護消息傳遞。

P2P：由 P2P.org 提供支持的 DVN，P2P.org 是自 2018 年持續運營至今的 PoS 驗證器和 RPC 節點提供商。

Obol：由 Obol 維護的 DVN，該團隊通過 Obol 網絡推動可組合的、與以太坊一致的分佈式驗證器中間件的開發和採用。

StableLab：由 StableLab 運營的 DVN，StableLab 是專業授權、治理框架設計和 DAO 產品開發領域的領導者。

Axelar DVN Adapter：將 DVN 適配器接入 Axelar 進行身份驗證。

CCIP DVN Adapter：使用 CCIP 進行消息驗證的 DVN 適配器。

獨立消息執行

在 LayerZero V1 中，中繼器同時處理消息的驗證和執行：

預言機：處理消息區塊頭的驗證。

中繼器：處理 tx-proofs 的驗證和消息的執行。

在 LayerZero V2 中，消息的驗證現在由安全堆棧處理，而執行則由執行器執行：

安全堆棧：您的應用選定的（X of Y of N）DVN。

執行器（可選）：應用選定的用於接收消息的自動調用程序。

對於在 Endpoint V2 上部署的新應用，該調用方是完全無需許可的。

新協議合約

除了新消息庫，LayerZero V2 還對核心協議架構進行了改進。

開發人員可以通過使用 Endpoint V2 合約標準部署應用，從而獲得更高的消息吞吐量、更好的可編程性、更簡化的合約等優勢。

優化消息處理

由於 V2 協議將消息的驗證和執行分開，因此現在可以不按順序執行消息 nonces，同時仍能保持抗審查能力：

Verified：消息包的 nonce 已成功驗證，等待執行。

Delivered：消息已成功執行並被目的地應用接收。

在 V1 中，默認情況下，如果發送的訊息未能在目的地執行，相關路徑將被一個「storedPayload」事件阻斷，從而暫時停止執行所有後續消息。

現在默認情況下，即使之前的消息未能執行，後續消息流也會繼續傳遞和執行。

通過配置 Ordered Message Delivery，仍可在應用級別啟用有序執行。

更高的訊息吞吐量

這種 Unordered Message Delivery 通過使用 Lazy Inbound Nonce 和 Inbound Nonce 改進鏈上 nonce 跟蹤，將其作為在何處嘗試執行消息的指引，從而提供儘可能高的消息吞吐量（即鏈本身）。

Lazy Inbound Nonce：系統中執行率最高的訊息 nonce。

Inbound Nonce：最新驗證的消息 nonce，之前的所有 nonce 也已驗證。

由於 nonces 必須先經過驗證才能執行，因此該系統使 LayerZero V2 能夠驗證和無損地執行無序數據包，從而在不影響抗審查能力的情況下簡化訊息執行過程。

改進的可編程性

LayerZero V2 還在多個方面顯著提高了可編程性：

簡化協議合約接口：LayerZero V2 中改進的合約接口簡化了消息路由和處理，降低了通過協議發送和接收消息的複雜性。開發人員可以更自信、更高效地工作。

特定路徑庫：Endpoint V2 中的特定路徑庫使開發人員能夠為特定路徑（從源到目的地）配置不同的 MessageLib，從而為應用提供更大的靈活性和定製性。

橫向可組合性：新的 sendCompose 和 lzCompose 接口可將外部調用轉化為新的消息包，從而使應用能夠在處理消息接收的邏輯（lzReceive）和外部調用本身的邏輯（lzCompose）之間保持清晰的分離。這就確保了每個步驟都能正確執行，並獨立於其他步驟，從而實現強大的跨鏈互動。

更簡化的合約

LayerZero V2 引入了多項改進，以提高開發人員和用戶與 LayerZero 合約交互時的 Gas 效率。這些改進包括：

優化基礎合約：對所有 LayerZero 合約標準進行了重組，以降低基礎合約的 Gas 成本。

編譯器效率：對合約的改進能更好地優化編譯器，進而降低部署和執行的 Gas 成本。

鏈兼容性

V2 還大大提高了鏈的兼容性，進一步增強了開發人員在更廣泛的區塊鏈上開發多功能、高效的全鏈應用的能力。

「鏈無關」設計： 該協議定義了組成合約調用（compositionSend 用於存儲數據，lzCompose 用於組成合約）之間的隔離。這使開發人員能夠在具有不同環境假設（如缺乏運行時調度）的區塊鏈上建立更加統一的應用設計。這對於實現與非 EVM 鏈的廣泛兼容性以及在每個鏈上統一 OApp 接口非常重要。

改進了 Gas 支付選項： 在部署過程中，終端現在可以在給定的鏈上指定替代 Gas 代幣。這種靈活性適用於可能具有獨特 Gas 機制或收費模式的區塊鏈。

特定庫默認值： Endpoints 現在支持每個鏈途徑使用不同的默認庫。該功能可根據每個鏈對的具體特點和獨特要求，實現更精簡、更高效的消息處理。

這些改進為消息處理提供了一種更貼近鏈的方法，有助於 OApp 開發人員設計一種可跨 EVM 和非 EVM 鏈統一的單一應用架構。

始終如一的安全標準

應用級控制： 雖然應用合約可以選擇預定義的默認設置，但 LayerZero 讓您可以選擇為每條路徑配置應用的設置，從而提供無與倫比的靈活性和安全性。

不可變的核心合約： LayerZero 只使用不可變的核心合約。這為開發人員提供了一個可以以長期穩定、可預測方式交互的連接，確保安全性和可靠性不會受到外部更新的影響。

向後兼容性： LayerZero 的鏈上消息庫是不可變的，永遠不會被移除或廢棄。LayerZero 始終向後兼容以前的 MessageLib 版本。