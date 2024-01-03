香港證監會最新公告：投資虛擬資產的基金應遵守哪些規定？

12月22日，香港證監會發布了「關於香港證監會授權基金投資虛擬資產的通函」和「有關中介人的虛擬資產相關活動的聯合通函」，在「關於香港證監會授權基金投資虛擬資產的通函」中具體明確了，虛擬資產佔比超過10%的公募基金產品，在管理公司、投資虛擬資產代幣、對虛擬資產認購和贖回、投資策略、資金託管、現貨虛擬資產估值以及服務供應商等方面得相關要求。

來源：香港證監會公開文件截圖

根據現行規定，一般來說，持有香港證監會9號牌照的機構，其基金組合中虛擬資產的佔比不得超過10%。最新通函明確指出，若虛擬資產佔比超過（或預期將超過）10%，管理機構需向香港證監會提交申請，經香港證監會認可後，相關產品方可面向香港投資者銷售。

在「關於香港證監會授權基金投資虛擬資產的通函」中對虛擬資產基金明確了具體要求，主要要求如下：

管理公司

在管理虛擬資產基金（虛擬資產佔比超過10%基金）的公司方面，管理公司須擁有良好的合規記錄，並且公司至少有一名員工擁有管理虛擬資產或者相關產品的經驗。管理公司須滿足發牌監管機構對虛擬資產管理公司的現有或新增要求。

投資標的

投資代幣方面，香港證監會指出，「證監會授權的虛擬資產基金僅限於（直接或間接）投資於在證監會授權的持牌虛擬資產交易平台上，香港公眾可進行交易的代幣。」若投資於期貨品種，則須投資於香港證監會授權的交易所、交易平台交易的期貨合約。

投資策略

投資策略方面，現貨投資上香港證監會指出，「經證監會授權的虛擬資產基金可根據相關要求直接或間接投資於符合條件的虛擬資產代幣。」

在期貨投資方面，香港證監會指出，「對於虛擬資產期貨，僅限於在傳統受監管期貨交易所上交易的品種，並且，管理虛擬資產基金的公司須保證相關虛擬資產期貨具有充足的流動性。同時，相關虛擬資產期貨的展期成本（roll cost）為可控制的，虛擬資產基金公司應闡述對這些展期成本的管理方法。」

在槓桿式投資方面，香港證監會明確指出，「證監會授權的虛擬資產基金不得在基金層面槓桿式投資虛擬資產。」

對於主要採用期貨投資策略的基金，香港證監會表示，「經證監會授權的虛擬資產基金，應採取主動投資策略，使投資組合具備靈活性（如期貨倉位多樣化、多個到期日），同時具備展期策略及應對任何市場干擾事件的能力。」

香港證監會同時強調，「通過其他交易所的交易產品間接接觸符合條件的虛擬資產，需遵循「UT守則」所規定的要求，並可能需遵守證監會針對此類情況所施加的其他相關規定。」

託管機構

在託管機構方面，香港證監會認可的虛擬資產基金須使用香港證監會認可的虛擬資產平台或金融機構進行虛擬資產託管。相關虛擬資產平台或者金融機構須滿足香港金管局對於託管機構的要求。

針對託管人和受託人的細則，香港證監會也有明確要求，證監會指出，

「受託人/託管人及任何負責保管證監會授權的虛擬資產基金的代表，應遵守以下規定：

1、應該確保虛擬資產基金持有的資產與自己的資產以及其他客戶的資產分離；

2、應該將虛擬資產基金的大部分資產放在冷錢包裏。金額除了滿足申購和贖回的需要外，應儘量減少虛擬資產儲存在熱錢包中的時間；

3、應確保「種子短語」和私鑰安全存放在香港；對授權人員進行嚴格限制；能夠防範（例如，通過以不確定的方式生成私鑰等）事件發生，抵禦串通（通過多重簽名和分片等措施）的能力；能夠適當支持，減輕任何單點故障。」

虛擬資產估值

在虛擬資產估值方面，香港證監會指出，「對於現貨虛擬資產的估值，獲得證監會授權的虛擬資產基金管理公司應採用基於主要交易平台的交易方法（即由能夠反映基礎現貨交易活動的大量份額、信譽良好的供應商發布的基準指數）進行估值。」

服務供應商

在服務供應商方面，香港證監會要求，「虛擬資產基金管理公司確保所有必要的服務提供商（如基金管理人員、做市商和指數提供商等）須具備香港證監會關於虛擬資產基金運營和服務的相關資質。」

綜上所述，香港證監會通過發布相關通函，明確了虛擬資產基金的管理要求，旨在加強對虛擬資產基金的監管，保護投資者的合法權益，促進虛擬資產基金市場的健康發展。香港證監會關於保留條款的立場，體現了監管部門對虛擬資產投資領域發展動態的關注度，以及確保市場實現合規和有序發展的決心。