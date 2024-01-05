1 小時近 5 億美元灰飛煙滅，比特幣暴跌 10%「獻禮」15 周年

1 月 3 日，正沉浸在紀念比特幣創世區塊 15 周年活動中的人們，被比特幣大幅回調的消息拉回了現實。

據幣安行情顯示，北京時間 1 月 3 日晚 19:00，比特幣出現大幅回調，在 1 個小時內，比特幣從 45000 美元跌至最低 40750 美元，跌幅超 9.4%，日內跌幅超過 10%。

據 Coinglass 數據顯示，在快速下跌的短短 1 小時內加密貨幣市場全網合約爆倉近 5 億美元，比特幣爆倉超 1 億美元。

比特幣現貨 ETF 被拒的擔憂出現，Matrixport 報告成導火索

2023 年下半年以來，比特幣現貨 ETF 一直是整個加密貨幣圈的關注焦點，在做多的樂觀情緒中，比特幣從年中的 25000 多美元一路漲至接近 46000 美元。

最近，幾乎所有人的目光都集中在美國證券交易委員會（SEC）即將於 1 月 10 日可能做出的批准比特幣現貨 ETF 的決定上。1 月 3 日，去中心化預測平台 Polymarket 上「比特幣 ETF 在 1 月 15 日之前獲得批准？」預測合約 Yes 方的價格為 89 美分，這意味市場認為批准的可能性為 89%，而此前該數字為 50%。

同時，彭博社ETF分析師 Eric Balchunas 和 James Seyffart 均表示，比特幣現貨 ETF 在 1月 10 日之前獲得批准的可能性為90%。不過，James Seyffart 也認為，雖然可能性很小，但仍存在本月被拒絕的可能性，因為 SEC 可能想要更多時間。

在樂觀情緒的背後，不少人都在擔憂比特幣會出現大幅回調。

一位行業分析人士對 Techub News 表示，無論比特幣現貨 ETF 是否會通過，比特幣都會大幅回調，甚至通過得最早，可能回調得越快。在最近半年，市場幾乎已經消化了比特幣 ETF 可能獲得批准的消息，而任何拒絕的消息卻都可能導致拋售，很多人都在等着這個時刻。

1 月 3 日，Matrixport 發布報告稱，由於所有申請都未能滿足關鍵要求，預計 SEC 將在 1 月拒絕所有提案。由民主黨主導的五人 SEC 投票委員會不太可能批准比特幣現貨 ETF，因為這將使比特幣合法化為一種替代價值儲存方式。

Matrixport 預計，如果 SEC 拒絕批准，比特幣價格可能迅速下跌 20%。

在 SEC 能否批准比特幣現貨 ETF 的關鍵節點，所有投資者都成為了驚弓之鳥，市場中預期即使通過也將出現「Sell the news」的人不在少數，就在所有人神經高度緊張的時刻，任何消息無論好壞都將觸發連鎖反應。

獲利者的出售，看空投資者的激進入場，多單的聯歡清算，在最初的下跌之後，這一系列的動作推動了價格短期內的持續下行。

美股「開局不利」，新年宏觀風險值得關注

1 月 2 日，即 2024 年首個交易日，美債和多數美股指「開門黑」。截至當日收盤，納斯達斯指數跌 1.63%，創下去年 10 月以來的最大單日跌幅，標普 500 指數跌 0.57%，今日再度調控低開近 0.5%。此外，美聯儲基金期貨交易員預計，2024 年美聯儲將進行 5-7 次降息，每次降息 25 基點，然而，他們略微下調了 3 月份進行首次降息的預期。

或許是由於需要獲利了結，也或許是因為風險資產市場已經連續數月有優秀的表現，美股開年的下跌讓一些投資者提高了警惕。其中原因其實非常簡單，如果宏觀環境不利，即使現貨 ETF 通過，作為風險極高的資產，比特幣也不會吸引來更多的投資者。

值得注意的是，雖然市場在瘋狂炒作降息預期，但正如今天比特幣突然的崩盤，一旦市場中大多數人的共識被打破，例如美聯儲推遲降息或者再度加息，所帶來的破壞力可能難以想象。此前，美聯儲「三把手」、紐約聯儲主席威廉姆斯帶頭給降息預期潑冷水，他表示目前沒有真的在討論降息，如有需要，美聯儲必須準備再次加息。

此外，關於市場上一直熱炒的比特幣區塊獎勵減半，筆者想要提醒的是，比特幣目前已通過挖礦產出的數量超過了90%，剩餘10%產出的速度是否仍然重要值得懷疑。