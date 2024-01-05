2024 年定義 Web3 遊戲的 5 大主題

Yield Guild Games (YGG) 結束了 YGG Web3 遊戲峰會 (W3GS)——這是令人興奮的一周，包括遊戲演示、史詩級的公告、高風險錦標賽、創新的 Game Jam、無數令人難忘的舞台時刻等等。 W3GS 充滿活力，社區成員熱切渴望在 Web3 遊戲採用的中心菲律賓再次聚首，並聆聽行業領袖分享他們為何相信遊戲的未來已經開始。

多年來，YGG 一直處於 web3 遊戲領域的前沿，新的趨勢和敘事不斷湧現。在 W3GS 為期兩天的會議的第一天，YGG 聯合創始人 Gabby Dizon 分享了他對五個大主題的看法，他認為這些主題將對 2024 年及以後的 web3 遊戲產生巨大影響。

主題 1：遊戲的未來就在當下

三年前，可供玩家發現和探索的 web3 遊戲還很少。 2023 年，YGG Web3 遊戲峰會上展出了 40 多款可玩的 Web3 遊戲，現場吸引了超過 5,300 名遊戲玩家，還有數千名在線玩家參與。

在爐邊對話中，Gabby 引用了菲律賓領先的加密貨幣和區塊鏈新聞出版物 BitPinas 的一篇文章，其中列出了 8 款有趣的 Web3 遊戲，這些遊戲現在都可以玩了。隨着許多 web3 遊戲將免費遊戲 (F2P) 模式與區塊鏈元素結合在一起，Ragnarok Landverse、Mighty Action Heroes、Anito Legends、Axie Infinity: Origins、Pixelmon、PROJECT XENO、Parallel 和 MetaCene 等遊戲正在降低玩家參與門檻，因為他們優先考慮用戶體驗和輕鬆上手的可能性。

在 2021 年牛市的鼎盛時期，大量資金流入 web3 遊戲，現在，經過兩年的開發，這些 web3 遊戲正在推出，並證明它們有趣、易於使用，並且吸引了 web3 原生玩家之外的更廣泛受眾。

Gabby 說：「我們確實希望遊戲變得有趣， 我們希望普通遊戲玩家能夠輕鬆使用它們。然後當它們變得更深入時，我們就引入了 web3 元素。」

主題 2：公會 2.0

Web3 遊戲公會已經發展為為其成員提供更加量身定製的體驗，每個公會都圍繞特定的重點磨練其產品。大多數 web3 公會的核心目標仍然相似——讓玩家能夠找到他們的社區並實現他們的個人目標，從而在開放的元宇宙中提升等級。

在 YGG 內部，專門的公會展示了生態系統內社區的多樣性。 Sando Metaverse 就是一個例子。Sando Metaverse 由 YGG GAP 大使 Kookoo 領導，其成員在管理 Discord 服務器和引導新玩家加入 web3 遊戲方面表現出色，贏得了良好的聲譽。另一個著名的 YGG 子公會是 The Guildhouse，它在 Big Time、EV.io 和 Castle Crush 等遊戲的排行榜上一直名列前茅。

其他與 YGG 合作的公會，如專注於太空探索和策略遊戲《Star Atlas》的公會 Rome，以及 YGG 之外的公會 Wardens（由全球 KOL yellowpanther 共同領導的職業遊戲玩家、內容創作者和 web3 領導者組成的集體），都展示了公會如何在更廣泛的 web3 社區中找到自己的優勢並確立自己的獨特身份。

Gabby 強調：「公會是什麼，不就是一起做事一群玩家嗎？我認為這個概念不會真正消失。人們想要聚在一起玩遊戲。我認為公會會一直存在下去。」

主題 3：將 Web3 任務作為用戶獲取方式

傳統的用戶獲取 (UA) 策略遵循漏斗頂端方法，通過利用 Facebook、Twitter、YouTube 等平台上的廣告，將遊戲推向非常廣泛的受眾，包括任何可能對玩遊戲感興趣的人。

在 web3 中，出現了一種「漏斗底層」的方法，將遊戲置於更有針對性的已知玩家面前，這些玩家擁有必要的屬性、技能和成就，這些都可以在鏈上得到驗證，從而證明玩家非常適合遊戲的風格和要求，他們更有可能成為遊戲粉絲，而不是下載後只玩一次。玩家建立鏈上聲譽的方法之一是完成原生 web3 任務。

Gabby 在爐邊對話中說道：「任務現在是 web3 獲取用戶的基石。」在 YGG 自己的任務解決方案——公會發展計劃（GAP）和超級任務中，玩家發現和了解 web3 遊戲，同時獲得和發展參與 web3 的技能。 GAP 第四季有 6,184 個 YGG 帳戶註冊，第一個超級任務活動有 4,322 名玩家加入遊戲——Axie Infinity: Origins， YGG 正在定義 web3 原生 UA，重點關注漏斗底部目標，以轉化高度參與的熟練玩家。

web3 遊戲正從純粹的代幣激勵向 YGG 的「聲譽與進步」（RAP）等系統靠攏，該系統為參與者提供了根據其在鏈上的成就建立 web3 聲譽的機會，而這一切都不會泄露用戶的個人數據。

Gabby 解釋說：「擁有所有這些不同的聲譽計劃意味着我作為 web3 社區成員，可以成為 DAO 的一部分、遊戲的一部分、執行任務並建立我的聲譽。將這些放在鏈上實際上可以對『我是誰』以及我所做的事情和我選擇分享的成就進行三角測量。而且，重要的是，這並不意味着我必須放棄我的真名或我來自哪個國家。因此，這確實建立了我的鏈上聲譽——用戶擁有的聲譽，這非常重要。」

主題 4：Web3 中的電子競技與內容創作者

電子競技模仿了許多傳統體育產業，包括其成本模式。不幸的是，這種方法並不容易維護。Gabby 說： 「我認為 web2 電子競技現在正經歷一個冬天。大量資金湧入，但可持續性不高。現在，人們正在尋找新的商業模式。」

web3 電子競技不是大型競技場或昂貴的付費合作伙伴關係，而是將激勵措施與社區結合起來，並儘早賦予社區所有權，從而讓真正的信徒能夠與遊戲一起成長。 Gabby 強調從基層層面建立電子競技社區，YGG 優先支持小型內容創作者，讓他們分享遊戲和社區的發展成果。

從代幣獎勵到更新穎的參與模式的轉變，還優先考慮了長期承諾和有意義的貢獻，而不是打磨。有奉獻精神的貢獻者可以長期獲得獎勵，使他們的成功與遊戲生態系統的整體軌跡保持一致。

電子競技媒體公司 MetaSports 得到了公會和遊戲基礎設施 BlockchainSpace 的支持，這是一個典型的例子，他們與老牌和新興內容創作者（包括 Yellowpanther 和 Kookoo）以及品牌、社區和 DAO（例如專注於電子競技的 Paladins DAO）合作。這些合作培育了一個競爭激烈但熱情的社區，旨在吸引任何願意參與下一波遊戲浪潮的玩家。

Gabby 說：「我是草根、社區錦標賽的忠實粉絲。 讓我們看看玩家是否真的喜歡這個遊戲。讓我們看看這款遊戲是否適合電子競技。然後，從長遠來看，讓我們制定一個計劃，讓這項運動與不同的組織合作來發展這項運動。我認為我們已經開始看到這樣的雛形，我們希望在不久的將來參與並舉辦很多這樣的比賽。」

主題 5：AI NFT 和 ERC-6551

Gabby 還指出，ERC-6551 等新技術標準正在推動 Web3 遊戲開發的發展。ERC-6551 也被稱為「代幣綁定賬戶」，NFT 可以擁有其他 NFT，這樣 NFT 就可以充當具有交易能力的錢包。與人工智能相結合，ERC-6551 NFT 可以在遊戲中定向收集其他 NFT、代幣和其他資源。

這種實驗可以創造全新的遊戲類型。 Spacebar 是一款探索 web3 身份應用的完全鏈上游戲，以及即將推出的科幻遊戲 Parallel Colony 是利用 ERC-6551 和 AI 元素來實現新體驗的兩個遊戲示例，例如 AI 角色及其角色擁有可以與其他人類和非人類玩家互動甚至交易的 NFT 錢包。

Gabby 說：「我們還希望通過不同的方式來利用代幣綁定賬戶。我們希望人們能夠註冊公會，然後擁有自己的公會徽章。公會徽章可以有自己的錢包。我們可以以公會而不是個人的名義做任務，然後獲得聲望和獎勵。這是我們希望在明年某個時候實現的目標。」

菲律賓仍是 Web3 遊戲的中心

最後，Leah 問 Gabby：「您認為世界上哪個地區會在 Web3 遊戲的採用方面處於領先地位？」

Gabby 回答道：「有很多來自世界各地的優秀開發商，但至少在未來兩年內，市場似乎仍將在亞洲。所有這些遊戲都首先在東南亞推出，但在 web3 遊戲採用方面領先的國家仍然是菲律賓。因此，對於在座的人們來說，你們看到的是全球最優秀的開發者為你們帶來的實時遊戲未來。謝謝你們！」

W3GS 已成為通向未來的門戶，Gabby 的願景是為接下來的幾個月設定了行業預期。YGG 在整個冬季都在馬不停蹄地建設，隨着市場開始升温，公會從未像現在這樣準備好向世界展示其辛勤工作的成果。

本文獲得BeepCrypto授權轉載。