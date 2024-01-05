2023 年已過，以太坊距離超越比特幣更近了還是更遠了？

伴隨着新一輪牛市比特幣敘事成為主線，熊市一直被看好的以太坊生態逐漸勢弱，加上 Solana 的強勢爆發，加密行業似乎以 「新公鏈崛起的敘事」 迎來了 2024 年的開端。

雖然以太坊價格在過去一年翻倍，但依然被很多人噴，甚至開始 FUD Vitalik 決策層出現重大問題，出現這種現象的原因主要在於大家對 ETH 期望過高（起碼跑贏大餅），另外也與 SOL 的表現過於亮眼也有關係，今天我們來盤點下過去一年，以太坊生態在今年發生了哪些新變化。（FUD：Fear, Uncertainty, Doubt，恐懼、猶豫和懷疑的縮寫，指人們散播的負面感受而引起投資者的恐慌。）

以太坊進入徹底進入通縮

年初至今，以太坊數量由 1.205 億減少至目前的 1.201 億枚，一年總共銷燬 34 萬枚，價值 7.5 億美金。隨着牛市到來，銷燬量必然會大幅增加。

以太坊總供應量變化，來源：ultrasound.money

LSD 賽道爆發

自 2022 年 9 月以太坊完成合並後，經過幾個月的發展成為 23 年一季度熱點，作為熊市末端，穩定的 4% 左右年化收益理財吸引着大量資金的加入，Lido，RPL、SSV 等 LSD 項目迎來一波爆發，以太坊質押率不斷上升，截止 23 年 1 月 3 日，質押量達 2880 萬枚。

以太坊質押量變化，來源：dune.com

隨着質押資金體量的不斷擴大以及上海升級的臨近，少部分項目方開始瞄準這部分資金，並推出自己的 DeFi 產品，通過層層套娃的方式，提高質押資金利用率，出現財富效應後，更多的機構和資金開始湧入，佈局相關賽道，從而衍生出 LSDFi 相關賽道，逐漸完善 LSD 相關基礎設施。

有好的一方面，就有讓人不滿意地方，隨着質押率的提升，Lido 佔據以太坊質押市場份額將超過 1/3，質押賽道過於中心化，市場開始擔心 LIdo 的成長是否威脅以太坊主網共識安全。各種有關 Lido 中心化是否存在危害，眾說紛紜。

12 月 28 日，Vitalik 提到的 DVT（分佈式驗證者技術）技術，從質押中心化，驗證去中心化的角度來解決相關問題，而在 2023 年 11 月 28 日，Lido DAO 已開始採用由 Obol Network 和 ssv network 提供的 DVT 技術。

質押賽道各項目市場份額，來源：dune.com

隨着牛市的到來，加上以太坊的漲幅，以太坊質押賽道成為千億市場規模幾乎可以說是板上釘釘的一件事，再加上隨着行業的發展，穩定理財也將逐漸成為一部分人的剛需，相關賽道發展以及創新值得期待。

Layer2 百花齊放

Layer2 已經發展成為以太坊的重要組成部分。各個 Layer2 在各方面都有不同進展，可以說每條鏈都有自己的特色，我們來簡單回顧下。

Layer2 TVL 前十排名，來源：L2 Beat

Optimism

隨着 2022 年熊市底部的建立，2023 年初，Optimism 價格迎來一波爆發，雖然生態方各方面明顯要弱於 Arbitrum，但項目卻找到了一條不同的路，靠着模塊化 + 一鍵發鏈技術 OP Stack 與多家項目合作，包括 BASE，opBNB、Manta Network、DeBank 等多家知名項目方選擇使用 OP Stack 技術。近期，因為坎昆升級的具體時間確認，使得 Optimism 等二層再次被大家所關注。

Arbitrum

去年一季度，伴隨着 Arbitrum 的 Token 發行，Arbitrum 生態迎來了大爆發，甚至被人稱為 「Arbitrum Summer」，代表項目有 GMX、MAGIC，RDNT，GNS、AIDOGE 等，其中多數已上線 BN。

但 Optimism 和 Arbitrum 這類 「機構 Token」 有同樣的問題，那就是高市值低流通，近一年來，看着兩個 Layer2 流通市值蹭蹭往上躥，但 Token 價格可以說是紋絲不動，徹底淪為機構 「提款機」，可以說項目各方面都很好，但只給散戶喝口湯。

zkSync&StarkNet

zkSync 和 StarkNet 可謂是業內 PUA 雙雄，靠着收手續費收到手軟，羊毛黨徹底被反擼，尤其是 StarkNet ，項目方各種騷操作不斷，社區與項目方已經形同水火，羊毛黨恨的牙癢癢，而 zkSync 則堅持 pua 到底，甚至傳出 2025 發 Token。不過 ZK 進展普遍較慢，2023 年沒有什麼值得拿出來說的事。

Base

Base 靠着生態的財富效應短期吸引了不少資金量進入，藉着幾波流量順勢崛起，不過生態項目大多都不長久。8 月初 Base 主網上線臨近，鏈上出現千倍 meme Token Bald，2 天市值突破一億美金，巨大的財富效應 FOMO 用戶入場，可惜最後項目 rug 收場，但進入的資金卻沉澱了下來。

隨後沒多久，社交賽道項目 Friend Tech 的龐氏玩法加 Paradigm 機構加持下 Airdrop 預期使其成為熊市為數不多的現象級產品，又給 Base 鏈帶來數十萬用戶，徹底奠定了 Base 鏈在 Layer2 中的地位，不過目前 Friend Tech 卻處於涼涼狀態。

Blast

11 月 21 日上線，靠着 blur 自身流量和 Airdrop 預期的龐氏玩法，雖然中途鬧出錢包管理中心化的問題，但依然不妨礙其在上線兩月左右，自身 TVL 突破 10 億美金，目前已成為業內大資金用戶穩定理財的又一去處。

Manta Pacific

近期不到三周時間，TVL 從 3000 萬暴漲到 6.5 億，與 Blast 相同的理財方式，通過 New Paradigm 活動吸引資金質押來獲取 Airdrop，賣點為質押周期比 Blast 短，資金利用率高。

Metis

近期坎昆升級臨近，Metis 異軍突起，短期內市場表現亮眼，TVL 也在短期內提升到前三，由於多數 Layer2 存在 Sequencer (排序器）過於中心化的問題，而 Metis 做的正是去中心化 Sequencer 方案。至於背後到底是技術推動還是資本推動，見仁見智。

ZKFair

通過 Gas fee Airdrop 的形式，將 100% Token Airdrop 給所有社區用戶的方式，短期吸引用戶參與， Gas fee Airdrop 活動開啟後，不到一周時間，鏈上消耗 gas 費超過 6000 萬 USDC，活躍地址數超 20 萬，TVL 超 1.2 億，近期活動結束有所回落，主打公平分發，可以說對於持續受 zkSync 和 StarkNet PUA 的用戶來說，非常良心，至於後續發展如何，可以持續關注。

可以看出，二層的發展是各家利用各家優勢，隨着行情變好，崛起速度也越來越快，越來越簡單粗暴，很多不再像之前那樣需要幾個月甚至幾年來慢慢積累，而是通過一系列刺激，短時間爆發來佔領市場，至於能否長期持續，還有待觀察。

Dex Bot 異軍突起

可以說，在 BRC20 銘文沒有起來之前，幾乎 90% 以上的土狗發行都是在以太坊上，每天會有幾十上百個新項目的產生，而一部分玩家每天便盯着鏈上動態，期望能獲得超出預期的收益。隨着玩家的增加，好的工具對於投資者來說是如虎添翼，Dex Bot 便是在這種環境下產生的。

5 月中旬，Unibot 項目成立，在短短 2 個多月時間內成為現象級產品，在熊市環境下盈利上千萬美金，導致整個賽道和相關概念被熱炒。但是在 9 月 Banana Gun 的上線後，由於其更好的操作體驗，使得 Unibot 市場份額被壓縮。而近期由於風頭被比特幣和 SOL 蓋過，導致以太坊鏈上交易量直線下降，Dex Bot 需求自然也在降低，不過作為今年跑出來的新敘事，值得持續關注。

Dex BOT 交易市場份額，來源：dune.com

以太坊銘文 &meme

以太坊銘文協議 Ethscriptions 的出現可以說完全是復刻了比特幣 Ordinals 協議協議，而且從提出開始，便一直飽受大家排斥，主流觀點認為是開歷史倒車，但架不住這波比特幣生態爆發，加上其他原因，順帶將其也給帶了起來。

目前整個以太坊銘文賽道，除了 ETHs 外，沒有其他亮眼的存在，雖說有一些微創新以及符文 + NFT 的出現，但大多都是短期炒作，FOMO 一波然後一地雞毛。另外，新公鏈的銘文鑄造熱也是，打的時候熱鬧，測試了各條公鏈的性能，但最終大多都是短期的繁榮，只要敢接盤，都是被埋狀態，無一例外。至於相關賽道後續能否有新敘事、新東西跑出來，需要持續關注。(注：FOMO：Fear Of Missing Out，懼怕錯失機會）

Meme 作為上一輪的主流敘事之一，跑出來了 doge，shib 等多個現象級項目，而在這一輪中，PEPE 的出現，可以說進一步刺激刺激了以太坊鏈上活躍度。2023 年年中，用戶開始 FUD 機構 Token，項目上線僅僅是為了傾銷他們的籌碼，散戶永遠處於最後一棒。

而 Meme 幣剛好解決了這部分痛點，相對來說，公平分發，社區驅動，沒有門檻，任何人都可以參與，後爆火的 BRC20 與此也不無關係。雖然很多項目屬於流星般短期熱度極高，熱度過了便沒有然後了，真正跑出來的極少，但確實離散戶最近的一個賽道。

其他

除了以上這些，其餘賽道表現平平。

DeFi 賽道，以 Maker 為代表的 RWA 開始向外擴張，但反響平平，以 Uniswap 為代表的老牌 DeFi 開始向內擴張，進行一些技術上的微創新，以及推出全鏈擴張計劃，期望進一步佔領更多市場份額；

鏈遊賽道，屬於徹底熄火狀態，雖然其他鏈有一些鏈遊推出，以及全鏈遊戲也有一定的推動，但沒有徹底引爆市場的爆款出現；

NFT 賽道，Yuga Labs 雖然在遊戲方面做了一定努力，但反響平平，自身 nft 在這一年中也沒有多大進展，Azuki 六月底籌集 2 萬枚以太坊，但最終給出的產品卻直接複製紅豆，抽走 NFT 市場本就不多的流動性，紅豆系列也迎來一波下挫。關於 NFT 交易市場方面，OpenSea 由之前的百億估值，直接縮減至 14 億，甚至更少，機構虧損 90% 以上。Blur 也在不斷蠶食 OpenSea 市場份額。以太坊上項目已經佔領市場份額，可以說，目前處於一片紅海，市場競爭激烈，想做出點成績千難萬難，但比特幣卻恰好相反，可以直接照抄以太坊，完全是一片未開發的處女地。

小結

以上便是個人關注到的關於以太坊今年的一些新的創新，其中像賬戶抽象，AI 等概念，雖然也在建設，但沒出現現象級產品，便沒有一一列出。

另一方面，由於最近以太坊表現不佳，很多人開始 FUD，認為原因在於 Vitalik 在以太坊發展的決策層出現重大問題，稅收權限的下放會導致 Layer2 諸侯割據，以太坊價值捕獲減弱，關於這種言論，大家意見不統一。

最後，關於以太坊接下來值得期待的事情：一個便是坎昆升級，利好二層；另一個便是比特幣 ETF 通過後的以太坊 ETF 申請通過。

本文獲得《白話區塊鏈》授權轉載，撰文：Day。