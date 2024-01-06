展望 2024：銘文及 BRC20 相關生態面臨的挑戰和機遇

目前 BRC20 協議在整個 BTC 生態中占主導地位，開發者們圍繞 BRC20 進行了眾多基礎設施的搭建，例如，OKX Web3 錢包和 Unisat 等構建了銘刻和交易市場平台，Geniidata 等構建了銘文和 BRC20 數據檢索工具，Mutibit 構建了 BRC20 和 EVM 的跨鏈橋，DeBox 構建了基於銘文和 BRC20 的社群工具等。儘管部分群體對 BRC20 協議存在一些看法和爭議，但毋庸置疑的是，BRC20 生態的流行為銘文乃至整個 BTC 網絡帶來了巨大資金流量和建設者文化。因此，市場上也催生了很多與銘文和 BRC20 相似的協議與應用生態，例如基於 BRC20 的垂直拓展協議 Brc100，更符合 BTC 原教主義的符文協議 Rune，基於 UTXO 的原子協議 Atomicals 等等。在 2024 年，這些協議生態將主要圍繞如何構造更好的 BRC20 應用，更好的市場流動性和更 BTC 原生的協議進行建設，它們將與 BRC20 協議一同將 BRC20 帶來的百億美元資金和流量轉化為有效 TVL，從而撬動千億美元級別的資金加入和建設比特幣生態。

domo 部署的第一個 brc20 token $ordi

Ordinals 與 BRC20 銘文創世篇

Ordinals 簡介

儘管 Bitcoin 網絡不具備圖靈完備的特性，無法像以太坊網絡一樣運行智能合約，但經過 SEGWIT 和 Taproot 升級後，比特幣網絡的靈活性和功能性得到大大提升。因此有一些 Bitcoin 開發者在不斷嘗試在 BTC 網絡上進行一些開發嘗試，例如早期的彩色幣等等，但是這些協議的開發進度和社區歡迎程度一直表現平平。

2022 年 12 月，Casey Rodarmor 於在 Bitcoin 網絡上推出了 Ordinals 協議。Ordinals 協議為每個 BTC 最小構成單位「聰（Satoshi）」提供唯一的序列號，並在 Bitcoin 網絡轉移中跟蹤它們以允許附加數據。換言之，Ordinals 能夠讓用戶在 Bitcoin 網絡上用聰去銘刻數據（UTXO），例如圖像、文本、音頻等，以實現資產儲存和轉移的功能，而所有通過 Ordinals 銘刻的數據統稱為銘文（Inscription）。用戶銘刻的銘文數據是最終以聰的形式存儲在 BTC 錢包的 Taproot 腳本中，但是查看和交易銘文需要鏈下的索引器才能進行識別和顯示，目前比較主流的 Ordinals 索引器為 OKX 和 Unisat。

同時，因為 Ordinals 協議可以將 NFT 的數據編碼以銘文的形式寫入到比特幣區塊，因此 NFT 圖像可以永久地銘刻在 BTC 網絡中。這種 NFT 存儲方法比 ETH 上的 NFT 更為去中心化，因為 ETH 上 NFT 元數據基本都是儲存在比較中心化的 URL 服務中。所以，當 Ordinals 協議正式上線後，獲得包括 Yuga Labs 在內的多方 Web3 頂級項目青睞，在 Ordinals 上發售了眾多 NFT，也迅速點燃了 BTC 生態。

BRC20 簡介

事實上，真正讓 Ordinals 協議出圈的協議是 BRC20。在 2023 年 3 月 8 日，匿名開發者 domo 推出了基於 Ordinals 協議的同質化 Token 協議 Brc-20，對標以太坊上的 Erc20 同質化 Token 協議。BRC20 本質上也是一種銘文，BRC20 的特殊點在於它是一組帶有固定規則和格式的 JSON 文本類銘文。通過固定的部署、鑄造和轉移代幣的數據格式，用戶可以使用 Ordinal 協議銘刻 BRC20Token 銘文，從而實現 Token 的部署、鑄造和轉移功能。再配合相應的鏈下索引工具，就可以實現基於比特幣網絡的 Token 發行和流通的整個流程。BRC20 的 Token 部署者可以自行確定 Token 的總量和名稱，並完全遵循公平發放，先到先得的 Fair Launch 原則。$Ordi 是 domo 部署的第一個 BRC20 代幣，市值已經突破 15 億美元。

BRC20 面臨的機遇和挑戰

儘管 BRC20 因其廣泛的適用性和社區共識而受歡迎，但由於缺乏 BTC 核心開發社區的支持，它也備受爭議和質疑。例如，BRC20 並不是 UTXO 協議，而是需要使用中心化的第三方索引器來記錄所有 BRC20 的交易轉賬，一旦索引出現問題，那麼對整個 BRC20 協議的打擊將會非常嚴重。同時，也有人認為，BRC20 乃至 Ordinals 協議對 Bitcoin 網絡是進行粉塵攻擊，產生大量的無用交易，導致 Bitcoin 原本的支付交易功能收到影響，這是一次 Bitcoin 升級產生的 bug，應該禁止 Ordinals 和 BRC20。但是，最近一些開發者已經開始嘗試開發去中心化的索引器和預言機，如 Alex Labs，但這仍受到整體框架的限制，難以取得突破。而 Brc-20 創始人 domo 在 Ordinals 峰會上表示，基於虛擬機和 Rollup 概念，Brc-20 可能會朝着第二層的發展方向邁進。

隨着 Brc-20 的影響力和在 Ordinals 協議中的銘文數量佔比越來越大，但這也引起了 Casey 的不滿。Casey 團隊認為 Ordinals 協議更應該像藝術畫廊一樣的存在去構建 NFT 相關的文化，而不是生成大量的 BRC20 這種 Token 文本數據，所以 Casey 表示既然社區更喜歡 Token 文化，那麼他將在 2024 年 BTC 減半時間推出 Bitcoin 主網的同質化 Token 協議符文 Rune。這表明，儘管 Ordinals 和 Brc-20 都推動了 BTC 生態系統的發展，但它們在社區接受和發展方向方面存在顯著的不同。

BRC20 生態應用和工具篇

BRC20 區別傳統的公鏈 Token 特點

1、BTC 原生性

BRC20 所有 Token 均基於 Bitcoin 網絡上的 Ordinals 協議進行存儲和傳輸，是目前去中心化和安全性最好的同質化 Token 協議之一，也是第一個實現規模化應用的 Bitcoin 生態協議。

2、Fair Launch（公平發放），社區主導

BRC20 所有 Token 均按照 Fair Launch 方式進行公平銘刻，總量有限，先到先得。用戶只需要支付足夠的 Bitcoin 網絡費用就可以獲得對應數量的 Token。這種 Fair Launch 的模式也是吸引大量用戶前來 BRC20 的關鍵因素，經常能看到用戶通過提升網絡費用去銘刻一些熱門的 BRC20Token。Fair Launch（公平發放）的 Token 的市值和賦能基本由社區成員提供，也就是常說的社區共識，所以絕大部分 BRC20Token 用戶需要建立很多共識社群來保證無主 Token 的流動性。

反觀其他公鏈大部分 Token 都是 IDO 或者由項目方中心化進行分發，項目方為主導，用戶和社區只能持幣跟隨。

3、低流動性

低流動性是 BRC20 交易的最大特點之一，包括兩個方面，一方面是 Bitcoin 網絡的出塊速度很慢，平均大概 15 分鐘左右一個塊，而 BRC20 進行銘刻和轉賬交易需要銘刻兩次，所以完成一次交易的時間非常長。另外一個方面是其他公鏈的 Token 交易都是通過建立流動性池進行 swap，即使是 NFT 交易也會有 Bid 池子，但是 BRC20Token 沒有流動性池和 bid 池，因此BRC20 經常出現有價無量情況，賣不出去。上述兩個方面融合一起造成 BRC20Token 流動性和交易深度極差，市場價格波動也是非常劇烈，經常短時間出現數倍乃至數十倍漲幅，而在市場熱情冷卻後，短時間跌幅也能高達 90% 以上。而這種暴漲暴跌的交易特性也是 BRC20 市場處於早期的一大表現。

BRC20 的 Token 生態構成

1、無主（meme）Token

由於任何人都能按照 BRC20 的文本規則部署 Token，且任何人都能公平銘刻，這也是吸引大量用戶進入 BRC20 生態的關鍵。所以，BRC20 的絕對大部分 Token 都是無主貨幣或者叫 meme 幣。很多用戶被 BRC20 名字或者文化吸引從而構建了強社區文化的共識，\(Ordi，\)Sats 等市值過 10 億美元的 BRC20 幣都是屬於無主貨幣。

2、基建應用類 Token

當然也有一些開發者圍繞 BRC20 進行相關的生態應用建設，例如 Unisat/DotSwap（\(dswp）推出 BRC20 的 Swap 功能，Mutibit（\)mubi）推出了 EVM/Solana 和 BRC20 之間的跨鏈橋，BRC20roup（\(roup）推出了基於 BRC20 的二層網絡，BitLend（\)BTL）將推出 BRC20 的借貸應用，BitStable（\(bssb）/Uplink（\)upfi）將推出基於 BRC20 的穩定幣，Trac（\(trac）嘗試想構建 BRC20 的去中心化索引，TurtSat（\)turt）構建了 BRC20 項目的 IDO 平台，同時也有基於 Ordinals 協議開發的一些元宇宙 / 遊戲項目方發行了 BRC20 代幣，例如 Ordz Games（\(ordg），Bitcoin Cats（\)1cat）等。

Brc20 市值排名（數據來源於 Genlidata）

總體而言，BRC20 目前的底層生態建設已經初現端倪，未來無論是無主貨幣還是生態應用都將不斷壯大和繁榮。

BRC20 常用工具盤點

1、銘刻平台和交易市場

銘文主要的銘刻平台和交易市場一覽表

銘刻注意事項：由於 BRC20 採用先到先得的原則，很多熱門 Token 會被用戶提高 Bitcoin 網絡費來搶先銘刻，因此批量銘刻如果分成兩個區塊就很容易被其他用戶把 Token 搶完，所以 OKX Ordinals 市場的單次單區塊銘刻上限 1200 張的銘刻服務還是會有一定的優勢。同時，如果使用 Unisat 或其他銘刻平台，當你發現 Token 已經被其他用戶搶先鑄造完成，而你此時還有很多銘刻的數據還未上傳到 Bitcoin 網絡內存池中（超出 23 張以外的部分），那麼你就可以把未上鍊部分的銘刻費用請求退回。

交易市場注意事項：目前由於 OKX Ordinals 市場和 Unisat 市場對 BRC20 市場都沒有收取交易手續費，導致平台上出現很多 BRC20 幣通過刷單（wash trading）來增加自己的交易量，從而騙取新用戶過來購買，這是一種不太健康的市場狀況。

2、BRC20 數據查看工具

BRC20 數據查看工具主要用於捕捉鏈上 BRC20Token 的銘刻進度還有一些熱門 Token 交易狀況。例如，當一個 Token 銘刻進度顯示 100%，但是其中還有 20% 處於 Unconfirm（未確認）狀態，說明這 20% 的 Token 處於內存池中尚未確認，那麼用戶可以通過數據查看工具找到內存池中 Token 的銘刻費用，然後自己支付適當比他們高一些的銘刻費用即可搶到對應 Token。

銘文主要的數據檢索工具一覽表

3、BRC20 社群工具 -DeBox

BRC20air Launch（公平發放）模式構建的無主貨幣非常考驗社區共識，同時 BRC20 低流動性的特點也讓構建對應 Token 共識文化的需求更為強烈。BRC20 的現狀就是少部分持倉者通過「Push my bag」的方式去吸引更多的用戶購買和加入社區，來構建流動性和社區共識，從而營造更大的市值和影響力。有社區才有共識，但是無主貨幣是沒有項目方，推特，Discord 的，用戶如何簡單且直接的找到相應 BRC20Token 的社區呢?

目前 BRC20 的玩家仍然以華語用戶為主，在目前的 Web3 社群管理工具中，只有 DeBox 在積極擁抱銘文生態。早在 2023 年 12 月份，DeBox 已經支持以太坊銘文 $eths 的持倉社群。DeBox 目前已經擁有數十個 BRC20 相關的銘文生態交流群，DeBox 的官推暗示將在下階段儘快支持 BRC20 的 Token 持倉聊天社群創建。

DeBox 最核心的功能之一就是持倉聊天，即只有持倉對應的 Token 才能加入對應社群，社群內所有社交功能均是通過持倉投票決定，實現真正意義上的社群自治。因此，持倉聊天功能和 BRC20 無主貨幣，社區主導的特點是相輔相成的。而且 DeBox 獲得 ABCDE 多輪融資，目前擁有百萬註冊用戶，幾萬日活用戶，自身擁有非常龐大的自然流量，BRC20 持有者可以快速在 DeBox 對應社群找到「家人」和構建社區共識。目前來看，DeBox 是 BRC20 無主代幣最兼容的社群管理工具。

銘文生態繁榮和拓展篇

BRC20 的出圈吸引了百億美元的資金和大量用戶擁抱銘文生態，這些資金和用戶也促進更多開發者基於銘文和 Bitcoin 生態進行建設，有開發基於 BRC20 的拓展協議 Brc100，也有開發和 Ordinals 同級別的協議 Rune 等等。這些協議生態基本圍繞提供更好的流動性，更 BTC 原生的協議和提供更新和公平的資產發行方式這幾方面進行構建。

更好的流動性

BRC20 更好的流動性主要通過擴展協議 Brc100，Tap 和 Brc420 協議來實現的。

Brc-100 是 BRC20 的擴展協議，主要用於拓展 BRC20 的 Defi 和應用生態，為 BRC20 帶來真正的流動性。該協議不僅承擔了 Brc-20 在比特幣上的基本功能，如創建、鑄幣、交易等，還引入了分散計算的概念。這意味着基於 Brc-100 協議可以開發 DEFI、SocialFi、Gamefi 等各種去中心化應用。

Brc-100 協議的一個主要特點是其互操作性。它不僅允許其協議棧中的所有協議和應用程序兼容，還支持 BTC、Brc-20 或以太坊、Stacks 等其他第一層鏈交互。此外，協議還引入了 UTXO 模型和狀態機模型，增強了其安全性和算力。Brc-100 的實用性體現在其多樣化的應用案例，從 Brc-101 到自動化流動性協議 Brc-102，以及質押、空投、貸款和穩定幣池等功能。這些擴展協議使得 Brc-100 不僅限於代幣交易，還支持更復雜的金融操作和計算。目前 Brc100 協議已有相關 Token 交易市場。

Tap 協議是由 Trac 團隊構建的 OrdFi 協議，功能應用實現上和 Brc100 協議類似，目前 Tap 協議已經獲得 420 萬美元的融資，而 Brc100 協議則是獲得 BRC20 創始人 domo 領導的基金會 Layer 1 Foundation 的支持。

Brc420則是遞歸銘文發起方 RCSV 團隊發起的元宇宙 / 遊戲資產協議，為創作者提供了一個全面的系統，可以通過遞歸、許可和版稅來管理、共享其創作並從中獲利，同樣也獲得了 domo 領導的基金會 Layer 1 Foundation 的支持。

更 BTC 原生的協議

由於 BRC20 並不是基於 UTXO 進行轉移，而是通過鏈下檢索進行記賬，所以很多協議嘗試構建基於 BTC 的 UTXO 的原生 Token 協議，主要包括有 Ordinals 並行協議 Rune，Atomicals，Stamp。另外還有將 Token 轉移數據寫入銘文元數據的 BRC20 並行協議 CBRC20 協議。Atomicals 和 Stamp 協議均已經發行代幣協議 Arc20 和 Src20 協議且有對應的交易市場，目前還有更多的基建正在建設中。

Atomicals是基於比特幣的 UTXO 鑄造和傳輸的。與早期的彩色幣類似，在 Atomicals 協議中，1Token = 1 Satoshi，這在技術上更符合比特幣最初的教義。同時，Atomicals 在 ARC20 鑄幣過程中引入了 POW。鑄造者必須計算要鑄造的特定初始字符的哈希值，這是一種更加去中心化的公平分配方式。Atomicals 協議為 ARC-20 提供了 Bitwork Mining 的前綴參數設置，也能允許參與者直接挖掘銘文 /NFT。

而 Ordinals 創始人的 Rune 協議將在 4 月份 BTC 減半正式推出，目前市場上已經出現兩個基於 Rune 協議理念構建的模仿協議 Rune alpha（\(Cook）和 Pipe（\)pipe），均有對應的 Token 市場推出。

Rune協議的主要特點和設計理念包括：

1、基於 UTXO：Rune 餘額存儲在 UTXO 中，每個 UTXO 包含任意數量的 Rune。

2、交易和協議訊息：特定腳本的輸出被視為協議訊息的一部分，定義了 Rune 的傳輸和分發方式。

3、靈活性：Rune 的轉移是通過交易中的解釋數據推送來實現的，提供靈活的分配方式。

4、分發機制：第二次數據推送視為已發放，允許創建新的 Rune。

5、簡單、去中心化：Runes 協議儘可能簡單，不依賴鏈下數據或原生貨幣，適應比特幣的 UTXO 模型。

6、符號分配：Rune 可以與符號關聯，但協議不涉及符號抓取的問題以保持簡單性。

更新和公平的資產發行方式

一般認為，BTC 因為無法執行智能合約才通過 BRC20 這種方式發放 Token，似乎在 EVM 和其他公鏈上並不需要 BRC20 這種 Token 發行方式。但事實上，BRC20 是一種新的資產發行範式，且 Fair Launch 的模式也更容易讓各個公鏈的用戶接受和追捧，因此一度出現各個公鏈銘刻銘文的熱潮。其中以以太坊銘文 Ethscriptions（\(eths）的市場表現最好，最大市值已經過億美元，另外包括 Solana（\)sols），BTC 二層 Stacks（\(stxs），Avax（\)aval），Near（$neat）等公鏈銘文均在市場獲得不錯的反響。

非 BTC 網絡的其他公鏈銘文的核心設計規則是在轉賬交易中附加一段帶有固定格式的二進制文本，最終以銘文方式進行檢索呈現。ETHScriptions 聲稱是智能合約和 L2 的替代協議，允許用戶以低成本在以太坊 L1 上共享訊息並執行計算。它通過將規則應用到以太坊調用數據繞過智能合約的存儲和執行，實現了去中心化計算。

結語

銘文及其拓展生態經過長達一年時間的洗禮和發展，現在接近百億美元市場規模，現在所有人都在嘗試構造和期待更好的 BRC20 應用，更好的流動性，更 BTC 原生的協議。如何將 BRC20 帶來的百億資金轉化為有效 TVL，從而撬動千億級別的資金加入比特幣生態，這可能是 BRC20 乃至整個銘文生態 2024 年建設的重點，也將孕育更多的屬於早期參與者的機遇。

參考文獻

1.比特幣生態發展新節點:Ordinals 協議與 BRC20 帶來的機遇

2.MT Capital Research: Full Scan of the Inscription Sector

3.比特幣衍生協議百家爭鳴，它們有何不同之處？

4.LD Capital: BRC20 基建盤點

5.brc-100 協議文檔

6.Atomicals 協議文檔

本文獲得《展望 2024：銘文及 BRC20 相關生態面臨的挑戰和機遇》授權轉載，作者： Cryptoming，DeBox 研究院 。