Curve 在 Arbitrum 上推出 MIM/crvUSD 流動性池

撰文：Techub News
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Techub News 消息，Curve 在 Arbitrum 上推出 MIM/crvUSD 流動性池，並同時啟動對該流動性池提供 ARB 激勵的投票。

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