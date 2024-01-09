香港六大虛擬資產持牌/申牌交易平台深度實力比拼

加密資產發端十餘年，中心化交易平台佔盡最大紅利，譬如行業龍頭 Binance，造就其創始人趙長鵬創業四年身價 5000 多億元，在 2021 年一度超過農夫山泉董事長鍾晱晱，躋身華人首富。

而當加密逐漸被主流認可，儼然將成為下一輪國家地區之間競爭的最底層金融科技命脈引擎，留給中心化交易所的時間，已然不多了。去中心化交易平台向左，譬如 Uniswap、Curve，合規持牌中心化平台向右，譬如美國的 Coinbase、Kraken，香港的 OSL 和 Hashkey 及一眾在申牌的交易平台。

在虛擬資產交易平台合規持牌進程中，一方面是，2023 年 6 月，美國 SEC 持續炮轟 Binance。另一方面，2023 年 6 月，香港證監會 SFC 加速推動合規虛擬資產交易平台交易進程。

9 月 25 日，香港證監會就虛擬資產交易平台事宜會見傳媒，公布了虛擬資產交易平台（VATP）申請者名單一共 4 家，分別是 HKVAX、HKBitEx、HongKong BGE Limited 和勝利數碼科技 VDX（Victory Fintech）。需注意，這四家交易平台牌照尚處於申請階段，尚未獲準開展業務。但也因此被稱為「香港新四大 Big Four」，相較於兩家已持牌平台的「不差錢」，因為估值低、業務新，而具備業務高速增長潛力。

眾多周知，由於對大陸零售客戶的限制，在香港申請虛擬交易所牌照，是一件「很費錢」「短期不賺錢」「只能看長期價值」的事情。但參考美國最大合規虛擬資產交易平台 Coinbase 已在納斯達克上市，市值 167 億美元，香港合規虛擬資產交易所賽道，依然是神仙打架，各顯神通。

目前四家正在香港申牌的虛擬資產交易平台，加上 VATP 牌照落袋為安的 OSL 和 Hashkey，這六家平台業務方向、核心團隊、資本實力如何？能否有一家突出重圍成為亞洲加密合規交易所代表，為 Web2 新入圈用戶帶來更加安全合規的加密資產體驗，並與 Binance 和 Coinbase 在全球市場正面角逐？我們深度解讀如下。

（一）OSL 背靠 BC 科技，創新 STO 和交易服務

OSL 緣起於 2018 年，彼時港股上市公司「品牌中國」內部創立了數字資產交易平台 OSL，2019 公司更名為「BC 科技 (00863.HK)」，2020 年 12 月，OSL 獲得香港證監會頒發的第一號證券交易牌照和第七號自動化交易牌照，向亞太區內專業投資者提供數字資產交易服務。後續幾年，OSL 也相繼獲頒虛擬資產 4&9 號牌，目前業務包括 SAAS、經紀、交易所和託管服務，服務專業的機構和零售投資者。

2023 年 8 月 3 日，OSL 母公司港股 BC 科技發布公告，公司全資子公司 OSL 已獲香港證監會批准升級現有牌照，即日起正式向零售投資者提供比特幣及以太坊等主流貨幣的數字資產交易服務。8 月 24 日，OSL 在位於香港銅鑼灣的總部辦公室，開辦交易平台零售業務正式上線發布會。

看看 OSL 有公開資料的業務層面。

第一，證券型代幣（Security Token Offering，STO）。2022 年 7 月，OSL 母公司 BC 科技全資附屬公司 BCTG STO Limited 發行美元債券 STO，成為香港首次試水合規化 STO。該 STO 由該公司同時擔任債券擔保人。此外參與的發行方還包括 Animoca Brands、聯合金融集團、中國富強金融集團、Volmart 及大聖資產管理有限公司。但由於 STO 資產投資者相對缺乏，因此 STO 目前發行案例發展目前僅個例。雖如此，2023 年 9 月 12 日，OSL 也與嘉實國際資產管理有限公司宣佈在證券型代幣（STO）方面達成戰略合作。

第二，多家交易所交易及流動性合作。2022 年 1 月，拉丁美洲公司 Allaria Technology Services LLC 與 OSL 宣佈簽訂協議，為拉丁美洲機構和專業投資者提供全面、安全和合規的數字資產交易和託管技術及流動性服務。2022 年 6 月，美國網路券商盈透證券與 OSL 訂立協議，委任 OSL Digital Securities 為盈透證券在中國香港提供獨家虛擬資產交易服務。2023 年 3 月，OSL 與勝利證券達成交易合作，由 OSL 為勝利證券提供交易服務。

除了香港牌照，OSL 也在積極佈局海外牌照。在 9 月 22 日，BC 科技發布公告稱，OSL Sigapore（OSLSG）準備向新加坡金管局（MAS）遞交新牌照申請。

資本層面。OSL 因背靠上市公司 BC 科技，募資成本大幅降低，得到美國富達和新加坡主權基金加持，可以說是所有「持牌申牌」交易平台中「最舒服的一家」。BC 科技分別於 2021 年 1 月通過補股籌集 9000 萬美元，及通過兩次股權配售從美國富達國際融資 2000 萬美元。2021 年 6 月，OSL 又通過 BC Group 在港股增發新股，以每股 17 港元的價格向新加坡政府投資公司 GIC 募集 5.43 億港元（合 7000 萬美元），報道稱 GIC 也參與了 2018 年 Coinbase 的 3 億美元 E 輪融資。

而 OSL 生態旗下的交易所周邊生態基金，也在積極籌備階段，預計生態基金將助力 OSL 進一步完善交易所上下游周邊基礎設施。

團隊層面。OSL 母公司 BC 科技實控人為港股「殼王」高振順，據知情人士透露，新火科技和歐科雲鏈在港股借殼上市的操作路徑，與高振順關聯甚密。OSL 交易平台的三位創始人和目前高管團隊，都出自國際頂級金融機構和諮詢公司背景如滙豐銀行、埃森哲、瑞信、巴克萊銀⾏等高管，且都具備一定的 Web3 經驗。

OSL 背靠資本豐沛的上市公司，管理團隊具備加密資產合規經營和全球拓展的能力，持續探索 STO 業務，期待業務後續創新和突破。

（二）Hashkey，以太坊中國引路人，但集團佈局略廣，期待突圍

Hashkey Exchange 香港持牌虛擬資產交易平台，是 Hashkey Group 幾大業務線之一。

Hashkey Group 和其創始人肖風博士，是香港 Web3 進程的核心推動者，以太坊最早的天使投資機構，是圈內連續多年加密峰會「萬向嘉年華」操盤手，是大陸上海灘最早一批佈局加密資產和 Web3 的業內 OG。和大陸早年北京圈所代表的中心化交易所和 Web3 媒體力量不同，HashKey 一開始就代表了上海華語圈的國際化、低調務實和科技力量。

看看 HashKey 團隊方面，Web3 Native 具備權威影響力

HashKey Group 創始人為肖風博士，中國萬向控股有限公司副董事長兼執行董事，上海萬向區塊鏈股份公司董事長兼總經理，萬向區塊鏈實驗室創始人。南開大學經濟學博士，有超過 20 年的證券從業經歷和資產管理經驗，自 2015 年起深度關注和佈道區塊鏈技術，並於 2015 年通過萬向區塊鏈實驗室向以太坊基金會資助 50 萬美元，被稱為「以太坊中國引路人」。

HashKey Group首席運營官COO翁曉奇，早於2022年2月投資孵化Web3公司GameSpace，2023年4月，HashKey Group收購GameSpace產品和團隊，翁曉奇順勢進入HashKey Group。翁曉奇畢業於廈門大學軟件工程系，曾於2018年8月至2021年期間擔任火幣，從市場副總裁到火幣全球站CEO，前者曾任網絡寶高級副總裁、搜狐快站產品總監。

Hashkey Group首席商務官CCO張大勇於2023年7月12日加入，曾是阿里巴巴成立的東南亞電商工會Lazada的前支付業務負責人。張大勇從清華大學計算機軟件專業畢業，2008年加入支付寶，並任職東南亞地區的總經理。2021年9月，張大勇開始擔任Lazada餐飲主管。

Hashkey Capital CEO 鄧超，萬向區塊鏈早期成員。曾於博時基金、中國萬向控股及通聯數據使用。擁有10年以上資產管理及金融科技從業經驗。鄧超負責的HashKey Capital作為全球最具影響力並且規模最大的加密基金之一，自成立以來資產管理規模已超過 10 億，目前已投資來自基礎、工具、應用等多個 500 餘個項目，如 Algorand、Acala、Biconomy、

HashKey Group 業務包括交易所、券商、風險投資、Web3 基礎設施服務和科技服務，分別服務於機構、家庭辦公室、基金及專業合格投資者。

Hashkey Exchange業務屬於「一條龍」式服務，囊括2B+2C業態，平台於8月28日正式上線面向零售客戶的虛擬資產交易服務App，集團COO翁曉奇表示，Hashkey Exchange將登陸出中美等架構地區以外的其他國家開展合規業務，或將率先推出合規框架下的現貨ETF，甚至為在香港申請ETF的基金提供基礎設施基礎服務。

資本層面。Hashkey 此前曾有融資，最新融資據《彭博社》今年 5 月報道，傳聞 Hashkey Group 以超 10 億美元估值尋求 1-2 億美元融資，但時間過去半年，Hashkey 已有融資過程中。

綜合來看，Hashkey相對略廣泛的業務佈局、Hashkey肖風博士雖然在圈內具有足夠頂流的影響力，雖然投資方面斬獲頗豐，但從「相對休閒」的投資機構下場、躬身入局做重運營的交易所創業摸索、以及新近加入的前火幣非合規平台收斂螞蟻金服支付業務高管，交易所合規開啟正式運營後，未來結果是否豐碩，未來一年尚需努力驗證。

（三）HKVAX，原先鋒系Coinsuper團隊，傳聞礦圈資本加持

8月11日，香港虛擬資產（HKVAX）獲香港證券及期貨事務監察委員會（證監會）頒發交易所原則批准通知書，可進行第一類及第七類受規管活動（虛擬資產1&7號） HKVAX從提出申請牌照至今前後歷時3年，預計正式取得牌照最快再需時多半年，計劃將推出虛擬資產平台、OTC場外交易等服務。

業務方面。HKVAX核心產品包括2B服務+2C零售服務：

1、法定貨幣（如美元或港元）和虛擬資產（如BTC、ETH和USDC）之間的定製交易服務

2、為專業投資者建立的機構級交易平台，提供虛擬資產和證券代幣交易；為虛擬資產和證券代幣提供上幣規範和指導服務；流動性服務。

3、為客戶的虛擬資產提供100%的保障；物理和網絡雙重保護的冷熱隔離錢包。

團隊方面，據官網，HKVAX團隊綜合了國際頂級傳統金融機構、多年加密資產交易平台、國內Web2網路平台技術經驗。HKVAX的三位聯合創始人為CEO吳煒梁、COO霍兆梁和CTO劉成，前他們為香港本土從業者，CTO則源自網路大廠螞蟻金服。

據知情公開資料，HKVAX 的首席執行官吳煒梁和首席運營官霍兆梁分別曾任香港傳統金融集團先鋒集團推出加密資產交易平台 CoinSuper Premium 的首席執行官和合規主管。在 CoinSuper 之前，首席執行官吳煒梁曾與包括士摩根丹利、摩根大通和萬方資產管理旗下的頂尖金融機構合作，曾出任中信期貨國際部的董事總經理。首席運營官霍兆梁專注於合規及領導牌照申請，曾任滙豐銀行全球私人銀行及私人財富解決方案香港及區域亞洲的反洗錢合規負責人。CTO劉成曾在阿里巴巴和螞蟻金服，在金融產品管理以及複雜系統的研究和開發方面也有豐富的經驗，從電子科技大學畢業。

資本方面，據官方公開披露，HKVAX自2020年起進行多輪融資。有知情人士披露，HKVAX背後股東或與大陸西南地區某礦業集團，以及娛樂背景資本相關聯。

HKVAX團隊，具備傳統國際金融機構和多年加密交易平台運營經驗，網路團隊背景，經驗相對以及，期待後續2024年3月份左右的平台正式展業，應該會成為香港第三家正式展業的虛擬資產交易平台。

（四）VDX，背靠勝利證券，國際金融投資行 + Web3 Native + 大廠網路團隊

VDX，即勝利數碼科技 Victory Fintech Limited，為香港本土券商勝利證券參股子公司，VDX 主營業務為虛擬資產交易平台（VATP 牌照申請中），而勝利證券在虛擬資產行業的主營業務為虛擬資產券商活動（已獲得獎勵虛擬資產1號牌，券商活動）。

勝利證券為香港第一家榮獲虛擬資產牌照的本土券商，勝利證券近年在虛擬資產投資活躍，同時持有證監會1號（虛擬資產交易）、4號（虛擬諮詢資產服務）及9號（虛擬資產資產管理服務）牌照。勝利證券於2023年3月8日宣佈與OSL建立戰略合作，並於8月24日正式上線其虛擬資產交易App，採用OSL提供簡單交易，目前允許客戶只能使用法幣進出配置比特幣、以太幣兩類加密資產。

這裏稍作科普。在傳統金融領域，交易平台和券商分別是兩類業務形態。在虛擬資產交易平台領域，當中心化平台逐步合持牌之後，中心化交易平台做好流動性注意力及交易撮合，而獨立券商/獨立商將直接面對C端零售散戶服務散戶，成為合規持牌虛擬交易平台的生態夥伴。中心化交易所不再是一家獨大壟斷，上下游生態鏈通吃的狀態。

基於以上背景，VDX將自己的核心戰略定位於只做2B業務的交易平台。這樣的戰略選擇，幾乎和目前的某些部分涉足Web3交易平台的戰略轉型意在異曲同工。

而尚在申牌中的VDX，當其餘5家交易所的業務都在2B+2C零售客戶全覆蓋時，VDX在業務上與目前所有持牌/申平台的牌最大區別在於只做2B服務，相對聚焦，核心業務將主要集中於為合作金融機構提供Web3 SAAS雲和流動性解決方案，將允許用戶直接使用虛擬資產進行出入金交易，並在原有的Web3產業基金方面進行生態佈局。

團隊層面。VDX擁有相對信心的國際金融投資行+Web3原生+網路基因。據知情人士透露，VDX CEO來自傳統金融圈，十餘年高頻交易經驗和7年虛擬資產行業經驗；COO曾先生德意志銀行和埃森哲，英國為香港證監會虛擬資產方向專家。這兩個技術方向的7號牌RO分別來自OSL和Web3知名交易所。在合規牌照方面，首席合規官來自於OSL，執董包括香港證券業協會主席高鵑。其餘多名團隊成員均來自騰訊、富途和老虎證券。

VDX作為更具備創業基因、感恩團隊綜合的公司，深度綁定香港本土券商勝利證券，雖未進行公開融資披露，但據可靠消息，自2021年初VDX申請牌照以來，已獲得一線美元基金承擔連續兩輪數百萬美元的融資。

VDX的戰略意義，是一件從0到1「創業」的事，更具備創始人風格和基因，但同樣，香港持牌交易所是一件「持續燒錢」的事，需要更多的資本加持才能行至更遠。

（五）HKbitEX，港交所明星正規軍，關注STO和RWA

HKbitEX為太極資本（Tykhe Capital）集團三大業務板塊之一。據官方介紹，太極資本業務以代幣化資產為核心，包括資本市場與財富管理、虛擬資產交易所和Web3 SaaS與技術研發三大業務板塊、相關業務分別跨集團下屬受監管或合規的Web3基礎建設支持。

太極資本資本市場與財富管理業務由先鋒資產管理有限公司（Pioneer Asset Management Limited，「先鋒」）和奧年有限公司（ON1ON Custody）經營。先鋒為持牌資產管理公司，併為首家獲香港證監會批准進行基金代幣化業務的公司。先鋒獲准允許管理100%虛擬資產的投資組合並可對虛擬資產投資提供意見。ON1ON Custody 是香港公司註冊處的信託或公司服務成功（TCSP）持牌人。

虛擬資產交易所業務由香港數字資產交易集團有限公司（HKbitEX）經營。

Web3 SaaS 與技術研發業務由原力金融科技有限公司（Atom 8）經營。Atom 8 是集團推出的技術部門，向傳統金融機構如銀行和券商提供 Web3 SaaS 服務。

團隊方面。太極資本集團主席高寒也是HKbitEX創始人。高寒過去曾使用港交所，期間曾參與港股通、債券通等，並參與港交所在大中華區的業務策略。高寒創立HKbitEX後招攬多名港交所前協作加盟，2020年前上市審查組聯主管主席史琳加入HKbitEX成為首席開發總監。

HKbitEX和其他家交易平台一樣，既面向2B客戶，也面向2C零售的綜合交易服務，在STO方面也在積極探索。

2023年9月10日，太極資本宣佈推出PRINCE代幣（PRINCE Token），為香港首個面向「專業投資者」的房地產基金證券型代幣發行（STO），也是首個香港證監會准許的基金代幣化集資模式，集資規模目標約1億元，集資所得將收購位於九龍區太子旅遊熱點的5個零售，目前已披露目標物業詳情。如獲監管機構批准，計劃尋求將PRINCE代幣在HKbitEX平台掛牌上市，實現更大流動性潛力。

PRINCE代幣入場費為1000港元，遠低於投資私人房地產基金一般所需的100萬美元。通過持有PRINCE代幣，投資者能夠獲得相關物業每年產生的租金收入，以及受惠於物業未來增值。

太極資本主席高寒表示，在港發行首個STO，為房地產行業集資模式帶來革命性的改變。透過太極資本Web3.0金融基建，提供從STO的產品結構設計、代幣化、託管和代貨幣管理等一站式方案。另外，提供分級市場穩定資產方併為投資者帶來新的機遇。

由於申請牌照較早，據聞香港比特交易所曾獲得融資。近期尚未有公開融資披露。

相對來看，具備傳統港交所明星合規基因的HKbitEX，金融合規優勢盡顯，預期未來核心優勢和業務佈局，將大概率集中於傳統資本圈和實體資產，如何結合Web3虛擬資產的比拼道上，或將更多的結合STO和RWA業態。

（六）HK BGE，醫療工程實體轉型，前Hashkey尚猿在試水

HK BGE於2021年成立進行申請牌照，屬於香港上市公司HKE Holdings（01726）推出全資附屬子公司。

HKE Holdings於2018年4月18日登陸港股，目前市值為22.89億港元，主要業務為新加坡的醫院診所及提供綜合設計及建築服務，自2021年5月起，HKE Holdings的業務跨界涉足為知識產權類別資產（包括但不限於虛擬資產、上市證券、上市債券及其他類資產）建立全面的金融科技服務平台。

團隊方面。記錄公開資料，HK BGE 母公司 HKE Holding 董事長連浩民現年 31 歲，是一站式金融服務的金融技術企業 Monmonkey Group Holdings Limited（「Monmonkey Group」）的創始人，Monmonkey Group 持有香港傳統金融1、4和9號牌。連浩民也是海外房地產投資Ever Royal International Limited的董事長。連浩民於2021年參與香港選拔選舉獲自動選舉，2022年入稟高院提清盤目前請中國恒大（03333），引起內媒關注，有推測他是具「公海賭王」之稱的連卓釗之子，但未獲證實。

HK BGE於今年2月委任歐陽健男為兼董事CEO，歐陽健男是HashKey數字資產集團的創始成員之一，自2018年以來一直出任HashKey的戰略計劃主管，並曾任Hashkey Exchange首席營運總監。

資本層面。HK BGE 因背靠上市公司，融資背景創業型公司會晤，據聞擁有娛樂行業資本加持。

HK BGE作為小型港股上市公司在Web3的試水，首席執行官歐陽健男背景為Hashkey戰略計劃經驗，此前所住的Hashkey Exchange尚未順利運營，HK BGE在交易所虛擬資產交易平台的申牌之路能否延續順利嗎？後續經營能否凸顯重圍，有待觀察。

優勢比較：持牌2家，申牌4家，神仙打架，各具特色

即將已持牌交易所，業務運營兔子正軌相對公平，目前不差錢。在申牌過程中的「香港新四大」依然具備入局和增長高速機會，最後用各一句話來總結。

OSL，有錢合規的富二代，香港第一家獲得牌照的平台，背靠BC科技、美國富達、新加坡GIC三金主加持，靜待全球加密市場水漲船高，雖然恢復但狀態很放鬆，積極佈局探索STO業務。

Hashkey Exchange，從Web3 Native一路八年走來，投資領域戰績輝煌，但肩負合規重任，高估值資本運作較困難，在團隊合規交易所運營還需努力。

HKVAX，一個由神秘礦資本圈和娛樂資本加持的交易平台，前香港虛擬交易所明星高管合規團隊，風格很穩定。做好香港合規虛擬資產的場外交易和資本通道即可，無論是比特幣礦圈資本還是新進圈的傳統老錢，其實是香港合規交易平台牌照的第一道關口。

VDX，雖然申請牌照相對較晚，但業務是 6 家平台中唯一聚焦 2B 交易服務的，兩年獲得兩輪融資動作較快，多元化國際團隊運營實力較為綜合，且是唯一一家和本土券商深度綁定的，行事趨於穩健。

HKBitEX，有傳統港交所的強大明星資源優勢，主打傳統資產 STO 差異化策略，合規穩健，可以避免在 Web3 存量中內卷，也能笑到最後。

HK BGE，做了好多年醫療保健實體，從 2021 年剛開始轉型試水，聽說是公海賭王之子，據聞也有娛樂資本加持，也許尚未開始真正發力和用心。

我們期待，香港合規虛擬資產交易平台，能在互相競爭和持續內卷中，在如 STO 和 RWA 等具有香港本土特色的業務上突破創新賦能實體經濟，也為 Web2 人群進入 Web3 加密資產交易領域，提供最合規堅實的橋樑的優質服務，為下一輪 Web3 的牛市奠定基礎，帶領更多人群通過 Web3 領域來獲取財富增長和更大創業機遇。

在合規中心化交易平台之外，也喜聞樂見更多 DEX 和 DeFi 的去中心化平台原生 Web3 產業的創新和落地。

本文獲得《香港六大虛擬資產持牌/申牌交易平台深度實力比拼》授權轉載，作者： 露露 lulu。