比特幣現貨 ETF 獲批，十年「馬拉松」落下帷幕

美國比特幣現貨 ETF 終於落下帷幕。

美國時間 1 月 10 日，美國證券交易委員會（SEC）正式批准比特幣現貨 ETF。比特幣短線突破 47000 美元，最高達 47647 美元，2 小時內上漲 5.1%。

SEC 主席 Gary Gensler 在 SEC 官網發文表示，雖然我們今天批准了某些現貨比特幣交易所交易產品（ETP）股票的上市和交易，但我們沒有批准或認可比特幣。投資者應謹慎對待比特幣及其價值和相關產品的無數風險。

比特幣現貨 ETF 獲得批准，這意味着比特幣正在成為主流資產被認可，大量傳統資本將流入比特幣市場。然而，加密貨幣行業的這場勝利來得並不容易，就像一場「馬拉松」，申請者們屢戰屢敗，屢敗屢戰，整個過程持續了 10 年之久。

從 0 到 1

最早的比特幣 ETF 要追溯到 2013 年。這一年，後來的比特幣億萬富翁文克萊沃斯兄弟對外宣佈即將推出比特幣 ETF，不過該 ETF 被 SEC 否決。此後，文克萊沃斯兄弟採取不同的方式企圖設立比特幣 ETF，均未獲得成功。

2017 年，加密貨幣迎來了牛市，比特幣的價格從年初的最低不到 900 美元上漲到年末的 1.8 萬 美元，漲幅超過20 倍。

在市場情緒的影響下，比特幣 ETF 受到多家機構的關注，當年申請比特幣 ETF 的包括 SolidX、BTC Investment Trust、VanEck、Exchange Listed Funds Trust、Pro Shares、REX BTC、First Trust 等，但都沒有獲得成功。

和現在的態度相比，SEC 當時對比特幣的態度更加保守。SEC 無法對比特幣進行定性，比特幣既不是證券，也不是金融衍生品，甚至不屬於 SEC 的監管範圍。

此後的幾年，無論是熊市還是牛市，都有機構堅持向 SEC 申請比特幣 ETF，但均遭失敗。這種狀況一直持續到 2021 年，才得到了新的進展。

2021 年 10 月，ProShares 旗下比特幣期貨 ETF 獲 SEC 批准並上市，第一天成交額接近10 億美元。

在此之前，2021 年 2 月，加拿大通過了世界首支比特幣現貨 ETF——「Purpose Bitcoin ETF」，該 ETF 上市首日交易總額達到 1.45 億美元。在此後的一個月內，加拿大還通過了另外兩家比特幣現貨 ETF。

從期貨到現貨

遺憾的是，加拿大的比特幣現貨 ETF 獲批並沒有改變美 SEC 的保守態度。

2021年，向美國 SEC 申請比特幣現貨 ETF 的有 8 家機構，包括灰度、Galaxy Digital等，但都被 SEC 以推遲審查、延期審查、拒絕申請等方式給回絕，拒絕的理由包括交易訊息缺乏透明度、存在市場操縱行為、比特幣與其他金融資產存在不同的屬性、缺乏市場流動性等。

此後的申請一直不温不火的進行，直到貝萊德的加入。2023 年 6 月 15 日，貝萊德正式向 SEC 提交比特幣現貨 ETF 的申請文件。

貝萊德是掌管着9萬億美元的全球最大的資管機構，此前貝萊德共向 SEC 申請過 575 只 ETF，只有 1 只被拒絕。

貝萊德的加入在美國引發了申請比特幣現貨 ETF 的熱潮，Bitwise、Invesco、WisdomTree、Valkyrie、Fidelity 等於當月相繼向 SEC 提交新的申請或者更新其申請文件。

事實上，貝萊德的加入並非臨時起意，其早在 2017 年左右就已經開始組織相關的交流會，與 Circle 和 Coinbase 等建立合作關係等。

與此同時，SEC 在與灰度關於比特幣現貨 ETF 的訴訟中也遭受挫折。

過去幾年，灰度多次嘗試將其比特幣信託基金（GBTC ）轉變為比特幣現貨 ETF，均被否決，於是，灰度將 SEC 告上法庭。

2023 年 8 月 29 日，華盛頓特區巡迴上訴法院裁定，SEC 對灰度提案的拒絕是武斷且反覆無常的。10月，該法院正式對該案做出裁決，要求 SEC 重新考慮將灰度 GBTC 轉換為比特幣現貨ETF的申請。

未來可期

在該判決後，SEC 已經很難直接拒絕比特幣現貨 ETF 的申請，只能是採取拖延戰術。但隨着一次次的延期，SEC 可以繼續拖延的理由也越來越少。

本月初，彭博社 ETF 分析師 Eric Balchunas 和 James Seyffart 均認為比特幣現貨 ETF 在 1 月 10 日前獲得批准的概率為 90%。Eric Balchunas 表示，如果 SEC 拒絕，基金髮行人可能會追隨灰度的腳步，對 SEC 提起訴訟。

美國當地時間2024 年 1 月 10 日下午，北京時間2024 年 1 月 11 日凌晨，SEC 正式宣佈批准 11 支比特幣現貨 ETF，我們有幸見證了加密貨幣又一歷史性的時刻。

美國作為最大的資本市場，比特幣現貨 ETF 的通過必將為加密貨幣市場帶來巨大的影響。在比特幣之後，以太坊等的 ETF 也將到來。除了傳統資金的大量流入外，比特幣為首的加密貨幣合規帶來的前景更加可期。