元宇宙是一個由計算機模擬、與真實世界平行的虛擬空間，其中人們可以以虛擬分身的方式進入，並與其他人和物件互動。元宇宙的概念最早出現在科幻小說中，但近年來，隨著VR/AR、5G、區塊鏈等技術的發展，元宇宙的實現越來越近，也引起了各行各業的關注，尤其是醫療領域。



作者：蘇仲成（嶺南大學研究生院客席助理教授）

醫療領域是元宇宙的重要應用場景之一，元宇宙技術可以為醫療培訓、診斷治療、健康管理、心理干預等方面提供創新的解決方案，提高醫療效率和品質，降低醫療成本和風險，改善醫患關係，促進人類健康和福祉。

以下是一些元宇宙技術在醫療領域的具體應用案例：

- 醫療培訓增強教學：使用虛擬實境來培訓醫務人員，提供患者疾病的360度視覺，通過互動式學習和模擬練習，讓學習者更有代入感和實戰感，也可以避免在真實環境中的危險和錯誤。例如，傷口世界¹是一個專門為傷口專家和從業人員打造的元宇宙平台，通過遊戲化的方式，讓學習者掌握傷口相關的知識和技能，並與世界頂級的傷口專家進行交流和競技。

- 虛擬醫生和醫療診斷：在元宇宙中，搭建一個虛擬的問診室，醫生和患者可以戴上AR設備，通過3D全息術進行面對面交流，也可以利用3D模型和影像來展示患者的病情和治療方案，提高溝通效果和信任感。例如，Surgical Theatre³是一個利用VR技術來協助外科手術的平台，它可以根據患者數據生成3D模型，讓醫生在手術前進行模擬和規劃，也可以在手術中提供導航和輔助，還可以在手術後向患者和家屬解釋手術過程和結果。

- 手術機器人的遠程手術治療：利用遠程感知和操控技術，醫生可以在元宇宙中控制手術機器人，進行精準的微創手術，不受地域和時間的限制，也可以減少感染和出血的風險，提高手術成功率。例如，達芬奇是一個著名的手術機器人系統，它可以協助醫生進行前列腺切除術、心臟瓣膜修復和婦科、消化道等手術，未來有望實現在元宇宙中的遠程操作。

- 虛擬現實在外科手術中的模擬診療：利用VR技術模擬真實人體器官，為手術進行模擬並提供準確判斷的依據，為以人工智能為基礎的元宇宙在醫學上的實踐成功地邁出了一步。例如，2021年在一項連體雙胞胎頭部分離手術中，醫生使用了基於MRI、CT和血管造影掃描圖像的3D模型，模擬出雙胞胎血管、腦膜、顱骨和皮膚，使用了Surgical Theatre的VR模型，對手術進行模擬並準確判斷。

- 心理治療干預：醫生可以有針對性地搭建虛擬場景，讓患者置身其中，為其提供有效的治療。相對於當前的VR心理干預治療，元宇宙所能提供的環境更豐富且真實，自然效果更佳。例如，Psious是一個利用VR技術來治療焦慮、恐慌、創傷後壓力等心理問題的平台，它可以讓患者在安全和控制的環境中，面對和克服自己的恐懼和負面情緒。

總之，元宇宙技術將為醫療領域帶來革命性的變化，也為人類的健康和福祉開闢了新的可能。但同時，元宇宙技術也面臨著許多挑戰和問題，例如技術成熟度、標準規範、數據安全、隱私保護、道德倫理等，需要各方的共同努力和協調，

來源: 與 Bing 的交談

(1) 展望元宇宙在医疗领域中的应用 - 知乎. https://zhuanlan.zhihu.com/p/466174494.

(2) 元宇宙到底是什麼？7大核心要素帶你窺探這個世界！. https://tw.news.yahoo.com/%E5%85%83%E5%AE%87%E5%AE%99%E5%88%B0%E5%BA%95%E6%98%AF%E4%BB%80%E9%BA%BC-7%E5%A4%A7%E6%A0%B8%E5%BF%83%E8%A6%81%E7%B4%A0%E5%B8%B6%E4%BD%A0%E7%AA%BA%E6%8E%A2%E9%80%99%E5%80%8B%E4%B8%96%E7%95%8C-105223098.html.

(3) 元宇宙是什麼？ 它的成功為什麼需要5G？ 有關元宇宙 .... https://www.ericsson.com/zh-tw/blog/2022/4/why-metaverse-needs-5g.