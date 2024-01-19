幣安加入國際刑警組織特別工作組以支持拉美地區的執法

撰文：Techub News
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據 Cointelegraph 報道，幣安參與國際刑警組織、智利公共部、歐洲委員會以及哥倫比亞國家警察組織的研討會，並已被正式邀請加入國際刑警組織特別工作組，以支持在拉丁美洲地區的執法。

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