一文速覽｜香港 14 家持牌/申牌虛擬資產交易平台近況盤點

於香港虛擬資產市場而言，2023 年最重要的部分，必然是虛擬資產交易平台發牌制度的落地。

不論比特幣還是其他虛擬資產，交易始終都是其最重要的應用場景。全球市場也始終據此將合規交易所作為管規的重點之一，美國、加拿大、韓國等國家更是早已推出合規交易所運行制度，以規範虛擬資產市場的發展。

香港打造世界 Web3.0 金融中心的決心已無需質疑，想要快速追趕全球市場的步伐，首要任務也是推出合規虛擬資產交易平台，提供最基本保障。

2022 年 12 月，香港立法會通過《2022 年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集（修訂）條例草案》；2023 年 6 月 1 日，《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》下專為中央虛擬資產交易平台（虛擬資產交易平台）而設的全新發牌制度正式生效。香港虛擬資產交易平台步入合規時代。

OSL、Hashkey 早已拿到合規牌照，進度領先，大力拓展業務；12 家機構緊隨其後成為牌照申請者，誓要在香港虛擬資產市場分得屬於自己的一片天地。

本期文章，白露會客廳為讀者解析 OSL、Hashkey 以及 12 家虛擬資產牌照申請者發展近況，看清香港虛擬資產交易平台大戰的全貌。

（一）OSL、Hashkey 持牌領跑

提到香港合規虛擬資產交易平台，自然免不了提到 OSL 和 Hashkey 的名字。2023 年 8 月 3 日，兩家平台同一天對外宣佈，獲得證監會批准完成牌照升級，可以面向零售客戶提供虛擬資產交易服務。合規交易所正式步入了散戶時代。

OSL

OSL 在香港虛擬資產市場已虧損運營多年，2023 年，整體業務運轉終於趨向正軌。

下半年，香港虛擬資產政策接連落地；緊接着 10 月份，美國比特幣現貨 ETF 獲批預期引發一輪牛市。佈局許久的 OSL 終於等到了好時機，先後與嘉實國際、華贏證券、盈透證券、木蘭資管等機構達成合作，提升 OSL 在香港虛擬資產市場的地位。

對於 OSL 來講，政策的變動也促使 OSL 更換血脈以適應市場發展。2023 年 11 月 14 日，OSL 於官網宣佈獲得 BGX 集團約 7.1 億港元的戰略投資，BGX 持股量達 29.97%，成為 OSL 第一大股東（原 BC 科技集團已更名）。Bitget 最終以自己的方式合規進駐香港虛擬資產市場。

2024 年 1 月 12 日，BGX 與 OSL 交易完成。隨後，董事會進行改組，委任現為 BGX 首席執行官的潘志勇成為新主席及行政總裁。

2024 年，隨着美國 SEC 批准比特幣現貨 ETF 上市，一波來自機構投資者的資本極有可能進入虛擬資產行業，以進一步鞏固其在傳統金融行業中的角色。潘志勇接任後，為 OSL 確定了 2024 年四個戰略支柱：全球擴展、服務創新、數字金融協同和合規標準，希望利用好 OSL 現有的合規和技術優勢，做出成績。

OSL 這次能否把握這些發展帶來的機會，大家都在等他的表現。

Hashkey

Hashkey 依然保持着其在香港虛擬資產市場的領先地位。

上線 4 個月，Hashkey Exchange 用戶量超過了 15 萬，日均交易量 6.3 億美元。目前已支持 18 種虛擬資產在平台交易。目前，已有超過 10 家券商基金綜合賬戶開戶，同時與超過 20 家機構展開合作。6 家港股上市公司：聲揚集團、虎視傳媒、揚科集團、新火科技、藍港互動、華科智能投資均選擇在 Hashkey 開戶。

除此以外，保險平台 OneDegree 於 2023 年 11 月正式向 Hashkey Exchange 提供覆蓋冷熱錢包的保險。Hashkey 與華夏基金、Hamsa 達成了合作，共同探索代幣化產品創新。

2024 年 1 月 16 日，Hashkey Group 以高於 12 億美元的估值，完成 A 輪近一億美元融資，新增投資方包括大型機構投資者，Web3 機構和戰略合作伙伴。

Hashkey 及其領導人肖風博士，始終是合規至上原則的擁護者和推動者。在香港合規化大背景下，Hashkey 取得領先，結果不讓人意外。

不過，在全球合規化趨勢中，幣安、OKX 一類的加密獨角獸也在逐步擁抱監管，走上合規道路。當這些實力機構與 Hashkey 步入同一合規起跑線後，Hashkey 會使用什麼樣的策略應對來自他們的挑戰？值得期待。

（二）12 家申牌方緊隨其後

OSL 和 Hashkey 仍需不斷捍衛已取得的地位，在他們之後，Web3 資深團隊、傳統金融機構、以及其他行業的先行者均已入局爭搶香港虛擬資產生意的蛋糕。

HKVAX

2023 年 8 月 11 日，HKVAX 獲香港證監會頒發原則上批准通知書，可進行第一類及第七類受規管活動（虛擬資產 1&7 號牌），將成為香港第三家持牌虛擬資產交易平台。2023 年年末，HKVAX 進行了戰略性集資，並提出了申請 VASP 許可的意向。

據公開資料，HKVAX 的 CEO 吳煒樑曾任香港傳統金融集團先鋒集團旗下加密資產交易平台 CoinSuper Premium 的 CEO。在 CoinSuper 之前，CEO 吳煒樑曾與包括摩根士丹利、摩根大通和萬方資產管理在內的頂尖金融機構合作，曾擔任中信期貨國際部的董事總經理。

從左至右：營運總監霍兆樑和行政總裁吳煒樑

2024 年 1 月，HKVAX CEO 吳煒樑出席了 「2024 青島・港澳金融之夜活動」，會上吳煒樑就青島企業發展虛擬資產業務的機遇與挑戰進行了分享。

吳煒樑表示：「國內有『專屬』的區塊鏈，比如文昌鏈、武漢鏈和螞蟻鏈等，與境外用的區塊鏈以太坊非常不同。因此，從技術方面來看，香港是企業發展虛擬資產的優選平台。香港是支持所有『鏈』的。如果我們把國內的一些數字資產通過國內的一些『鏈』，比如通過螞蟻鏈『鏈接』到香港，然後在香港把相關的底層改為以太坊再賣給境外的公司，就可以解決所有的問題，無論是技術層面的問題或者是法律層面的問題，都能通過香港作為一個橋樑，把國內的一些業務作為產品與境外接通起來。」

HKVAX 是否會撐起這個橋樑任務，值得關注。

VDX

VDX，即勝利數碼科技 Victory Fintech Limited，為香港本土券商勝利證券參股公司。核心戰略定位於聚焦 2B 業務的虛擬資產交易平台。

勝利證券作為香港首家同時獲得虛擬資產 1、4、9 號牌照的香港本土券商，成為香港 2023 年虛擬資產新政落地後的贏家之一。2023 年 11 月 24 日，勝利證券成為香港首家獲批開展虛擬資產零售業務的本土券商。目前每月平均營業額達 1000 萬美元，旗下虛擬資產業務已取得盈利。

VDX CEO 來自於傳統金融圈，十餘年高頻交易經驗和 7 年虛擬資產行業經驗；COO 曾任職德意志銀行和埃森哲，此前為香港證監會虛擬資產方向專家。多名團隊成員均來自騰訊、富途和老虎證券。

相比於其他虛擬資產交易平台，VDX 以更像創業者的方式進行自己的業務拓展。VDX 業務主要集中於為合作金融機構提供 Web3 技術和流動性解決方案，並在原生的 Web3 產業基金方面進行生態佈局。

勝利證券已在前線大殺四方，相信 VDX 在 2024 年會有新動作。

BGE

Hong Kong BGE Limited，屬於香港上市公司 HKE Holdings 旗下全資附屬子公司。HKE Holding 董事會主席連浩民，是 Monmonkey Group Holdings Limited（「Monmonkey Group」），即大聖集團的創始人，持有香港傳統金融 1、4 和 9 號牌。

1992 年出生的連浩民

連浩民於 2017 年從美國大學畢業回港後，先後在 JP 摩根及中國太平集團等機構工作及實習；其後發現家族企業中的金融業務出現虧損，因此便向父親提出要求自己來管理。適逢當時正值小米、美團及阿里等巨頭赴港上市之際，連浩民掌管了家族旗下大聖集團後，先後投資港股 IPO 項目及二級市場項目，令公司開始獲得盈利。直到 2021 年，在恒大房車寶上栽了跟頭。

2024 年 1 月 8 日，據星島日報報道，連浩民過去 3 年投資了數千萬美元用於區塊鏈相關項目。2021 年完成 HKE Holdings 的收購後，HKE 虛擬資產交易所團隊已經超過 120 人，旗下交易所，即 BGE 最快可能會在今年第一季正式拿到證監會的虛擬資產交易平台牌照。獲得牌照後，按照計劃將會把業務拓展到東南亞。

HKbitEX

HKbitEX 為太極資本，Tykhe Capital 集團四大業務板塊之一。太極資本業務核心包括數字資產交易、資本市場與財富管理、數字資產託管和技術研發。2023 年 9 月 10 日，太極資本推出 PRINCE 代幣，為香港首個面向 「專業投資者」 的房地產 STO，也是首個香港證監會准許的基金代幣化集資模式。

創始人兼首席執行官高寒，曾於香港交易所任職，並有份參與港股通、債券通等，平台亦有多名港交所前員工加入，組成港交所正規軍。

HKbitEX 創始人高寒

2023 年 12 月，HKbitEX 與上海技術交易所簽訂戰略合作。上海技術交易所由國家科技部和上海市人民政府共同組建。根據備忘錄，上海技術交易所將與 HKbitEX 共同探索以資產通證化為基礎的科創企業金融解決方案，包括融資需求與資金供給不匹配、估值困難以及投資退出機制不完善等問題。

預計 2024 年，HKbitEX 將與更多合作伙伴在 RWA 方面進行更多嘗試。

Meex

Meex 的推出是資深 Web3 團隊入駐香港的典型。2023 年 10 月 12 日，Meex Digital Securities Limited 向香港證監會提出了虛擬資產交易平台牌照申請。

Meex 由香港財團支持，專注於資產安全。客戶資產獨立託管於 TCSP 持牌公司 Meex Custody Services Limited。目前正在申請虛擬資產 1 號、7 號和 VASP 牌照。

Jason FENG 任 Meex CEO，此前曾任佳兆業代理行政總裁。CTO 魯志超曾任 Bybit 技術總監。運營負責人 Vince Lam 曾出任同樣正在申請牌照的交易所 HKbitEX 運營負責人。其他團隊成員包括香港證監會持牌人士、法律界人士。

眾安國際、華為雲香港等現為 Meex 戰略合作伙伴。香港全新虛擬資產交易平台發牌制度實行以後，在新一批申請者中，Meex 動作最快佔得先機，能否取得更多優勢，還需繼續觀望。

PantherTrade

Panthertrade (Hong Kong) Limited，中文名獵豹交易（香港）有限公司，2023 年 11 月 15 日提交了虛擬資產交易平台申請。據知情人士透露，獵豹交易（香港）有限公司為富途證券全資控股子公司，是傳統券商向虛擬資產市場的又一次強進軍。

2023 年 3 月 7 日，Panthertrade 遞交法團成立表格，首名董事為方行陟，曾任職於京東證券有限公司。2023 年 9 月 14 日，PantherTrade 委任陳志湖為董事，陳志湖曾任 Huobi 資產管理（香港）有限公司投資總監；另一位董事為洪億民。

早在 2021 年，富途證券就已着手擴展在加密產業的佈局。2021 年 4 月，在富途牛牛平台中，有用戶詢問富途證券 CEO 李華關於未來平台內是否可以交易比特幣的問題。李華回覆表示：「香港及海外客戶很大機會可以，內陸客戶應該不可以。」

然而，礙於當時的監管要求，GBTC、EHTE 等股票的交易被迫暫停。此次回歸香港虛擬資產市場，監管環境已天差地別。富途證券是否已在多年等待時間內做足了準備，很快會有答案。

OKX

與其他競爭者不同的是，OKX 的加入更多的是在向所有人傳遞兩個信號。一是全球虛擬資產交易平台合規化已成大趨勢；二是未來香港必將是全球虛擬資產市場活動的中心。

2023 年，幣安和 cz 向美 SEC 妥協上繳天價罰款，加密行業第一獨角獸選擇擁抱監管，已經證明合規化已是任何人都不可逆的事實。對於 OKX 這樣的頭部交易所，選擇儘快完成合規落地，無疑是最好的選擇。

2024 年 1 月 16 日，OKX 中東關聯公司 (OKX 中東) 正式獲迪拜虛擬資產監管局（VARA）頒發虛擬資產服務供應商（VASP）的牌照，牌照將於 OKX 中東滿足到 VARA 所列明的所有剩餘條件及特定的本地化要求後正式生效。屆時，OKX 中東將在監管機構的覆核和批准之後正式開啟營運。

OKX 合規步伐走的穩健，抵達香港只是時間問題。市場關注的是，OKX 正式進駐香港後，會帶來什麼樣的影響？是恪守交易所的職責，還是勇敢創新推出更多產品帶領香港虛擬資產市場變革？期待 OKX 早日回應。

VAEX

與 OKX 相似，VAEX 的成立和牌照申請也是老牌加密交易所擁抱合規的舉措。

VAEX 於 2023 年 11 月 25 日成為了第 8 位虛擬資產交易平台牌照申請者。早在 2023 年 2 月，KuCoin 便於官方渠道宣稱對 VAEX 進行技術支持。如今 VAEX 入局香港，某種意義上講，就是 KuCoin 擁抱監管所採取的行動。

KuCoin 的投資部門 KuCoin Ventures 在香港也很活躍。2023 年 3 月，該公司領投了香港穩定幣發行商 CNHC 1000 萬美元的投資。

三個月後，在 2023 年監管環境不斷變化的情況下，該平台確認通過引入強制性 KYC 身份檢查來收緊其合規程序。可以預測，VAEX 如果成功在香港落地，將會和 KuCoin 產生更多聯動，幫助 KuCoin 站穩腳跟。

Accumulus

Accumulus 的加入代表另一種趨勢：國內傳統網路公司，傳統企業亦可選擇通過虛擬資產和香港市場實現更廣闊的業務拓展。

中國企業 500 強企業，雲賬戶技術（天津）有限公司，獲批逾 11 億港元境外投資額度，在香港註冊成立雲賬戶大灣區科技（香港）有限公司，即 Accumulus GBA Technology (Hongkong) Co., Limited。2023 年 12 月 6 日，正式向香港證監會提交了虛擬資產交易平台牌照申請。

雲賬戶提供靈活就業服務 7 年，現為中國最大的線上人力資源服務企業之一。累計為全球 120 個國家和地區的 8,200 多萬名自由職業者提供靈活就業服務，2022 年營收超 1,100 億港元。

董事長楊暉，任全國政協委員 ，全國工商聯常委，第十四屆天津市政協常委，天津市工商聯副主席，民建天津市委會常委，天津市津商聯合會副會長，天津市濱海新區人大常委，中國民主建國會會員。

在所有虛擬資產交易平台申請者中，Accumulus 團隊背景最為特殊。背靠內地資源在資金和人才輸送上有特殊優勢，如果以安全為重點進行長期建設，Accumulus 可能收穫成效；但另一方面，長期與全球虛擬資產市場隔離的中國大陸地區，技術和認知上與全球差異明顯，平台和業務能否獲得市場認可存在很大的未知。

但不論如何，希望 Accumulus 能在香港成功紮根，或許可以為大陸 Web3 領域的發展進行強力助推。

DFX Labs

DFX Labs Company Limited 成為了 2023 年最後一個香港虛擬資產交易平台牌照申請者，於 2023 年 12 月 27 日提交了申請。

DFX Labs 首席運營官 Simon Au Yeung，畢業於沃頓商學院。此前，曾任 Blockchain Finance 和 BGE 首席執行管。離開 BGE 後，作為聯合創始人創立 IEEE，並於 2023 年 9 月起加入 DFX Labs。

DFX 官網處於試運營狀態，將支持 BTC 和 ETH 交易。

HKVAEX

HKVAEX 成立於 2022 年 12 月，並於 2023 年推出了虛擬資產交易平台。

Stanley Fung 出任 HKVAEX CEO。Stanley Fung 畢業於多倫多大學。加入 HKVAEX 以前，曾出任新火科技交易所業務負責人，和 Huobi 香港 CEO。

此前香港媒體南華早報指出，諸多證據表明 HKVAEX 為幣安為在香港佈局而設立。但事後，幣安對此消息予以否認，表示 「HKVAEX」 不屬於幣安旗下任一公司。

2023 年 6 月，HKVAEX 參與支持了 HKVAC 推出的 「虛擬資產指數」 和 「虛擬資產交易所評級」，為專業投資者及公眾參與市場活動時提供第三方的參考數據。此外，HKVAEX 團隊積極參與香港虛擬資產各類交流活動，包括 InvestHK、騰訊雲、Cyberport 大會等。

資深的 Web3 背景與積極的市場參與度能否幫助 HKVAEX 落地生根，拭目以待。

BitHarbour

最後一位申請者於 2024 年 1 月 11 日提出申請。BitHarbour (Hong Kong) Limited，中文名幣風港（香港）有限公司，交易平台名稱 BitHarbour。BitHarbour 同樣為目前公開披露訊息最少的申請者。

不過，在 BitHarbour 服務協議中，其中一條寫明，用戶需 「同意在 CoinEx 進行的所有投資操作代表真實的投資意願，並無條件接受投資決策的潛在風險和收益。」 推測 BitHarbour 與 CoinEx 之間存在某種業務聯繫。

結語

總體上講，香港虛擬資產交易平台可以分為三大類：資深 Web3 公司、傳統金融機構、以及堅定的 Web3 創新創業者。資深 Web3 公司優勢明顯，有着豐富經驗和市場認知；傳統金融機構勝在潛在資本和客戶量巨大；而創業者需要面對的挑戰，可能還有很多。

我們無法預測最終誰會勝出。但無論贏家是誰，激烈的虛擬資產交易平台競爭已經表明：虛擬資產市場的未來，離不開香港。

本文獲得《香港 14 家持牌/申牌虛擬資產交易平台近況盤點》授權轉載，作者：博文