Web2 和 Web3 如何結合？| 波卡生態 DeSo、音樂等領域 DApp 一覽

之前說過，波卡 2.0 要從 ｢以鏈為中心｣轉向 ｢以應用為中心｣。

雖然還沒有正式升級，但是波卡似乎已經在採取行動了。最近波卡官網上線了 DApp 頁面，並舉辦了系列的 X 長推和 X Space，每期介紹一個領域的波卡生態應用（DApp）。

PolkaWorld 也擁抱這個潮流，推出了系列文章來向社區介紹波卡生態的各類 DApp。而今天的這篇文章將介紹波卡生態的 DeSo（去中心化社交）、音樂、元宇宙領域的 DApp。

一、社交

MeWe

DApp 鏈接：https://mewe.com/register

MeWe 是目前全球最大的去中心化社交網絡，擁有超過 49 萬個活躍用戶。

雖然 MeWe 並不是 Web3 ｢原住民｣，但卻從創立之初就秉持着 Web3 精神。MeWe 成立於 2011 年，是主打 ｢隱私第一｣的社交網絡，它不包含廣告、不記錄用戶觀看的內容、不泄露用戶資料、不操縱新聞源。

隨着 Facebook 等社交巨頭一次次地爆出隱私泄露事件，大量用戶開始了轉向 MeWe 的 ｢移民潮｣。目前，MeWe 在全球擁有超過 2000 萬用戶和超過 60 萬個興趣團體。MeWe 支持 iOS、安卓和網頁端，支持 20 多種語言，可以在全球 200 多個國家/地區使用。

2023 年，MeWe 決定轉向 Web3，從而讓用戶能夠更徹底地掌控自己的數據，而不像中心化社交網絡一樣由平台掌握用戶的數據。2024 年 1 月 16 日，MeWe 和 Amplica Labs 合作，成功將 50 萬名 MeWe 活躍用戶遷移到了波卡生態的 Frequency 區塊鏈上。這是從 Web2 到 Web3 的類似遷移中規模最大的一次，而且是在不影響 MeWe 用戶當前體驗的情況下無縫進行的。

目前，新註冊 MeWe 的用戶會被引導創建獨特的鏈上身份 ｢Social Identity｣ ，這是一種在 Social Web 中通用的賬號，可以在基於 Social Web 的所有應用程序中登錄。有 Social Identity 的用戶的賬號旁會有一個徽章，會在任何 Social Web 應用中展示。

我體驗下來，整個註冊和登錄的流程相當流暢，用戶不需要付 gas 費或任何費用，基本感知不到自己在與區塊鏈交互。

Polkaverse

DApp 鏈接：https://polkaverse.com

Polkaverse 是第一個基於 Subsocial 構建的去中心化社交網絡，由 Subsocial 團隊開發。它展示了 Subsocial 網絡的主要功能，例如創建空間和帖子、生成能量等。

Polkaverse 中的大部分操作（更改個人資料、關注、點贊等）都需要消耗 SUB 或者能量。可以將 SUB 兑換為能量，然後使用能量支付會便宜 5 倍。不過這些操作都很便宜，一個 SUB（目前 $0.01 左右）兑換為能量後可以進行 250 次操作，摺合每次操作 0.00004 美金，幾乎可以忽略不計。

Polkaverse 在最近推出了質押激勵功能，通過 SUB 獎勵來激勵用戶多進行互動。

懶人質押：用戶將 SUB 質押給自己喜歡的創作者後（質押解鎖需要 7 天），雙方都會被動獲得 SUB 獎勵。

主動質押：如果用戶在質押之後再給該創作者的內容互動（目前是每天點贊 10 個帖子），會獲得額外的獎勵，最高可以將總獎勵增加到 3 倍。

前面講到 PolkaVerse 是基於 Subsocial 開發的，那麼什麼是 Subsocial 呢？

Subsocial 是一組 Substrate Pallet，允許任何人啟動自己的去中心化社交網絡或社區，或向現有應用添加社交功能。Subsocial 不是像 Twitter 或 Facebook 那樣的去中心化社交網絡，而是一個用於構建社交網絡的平台。

Subsocial 最初作為獨立區塊鏈推出，2022 年 1 月成為 Kusama 上的平行鏈，之後在 2023 年 1 月在 Polkadot 上贏得了平行鏈插槽，現在作為 Polkadot 平行鏈運行。

除了 PolkaVerse 之外，Grill Chat、SubID 也是基於 Subsocial 開發的產品。

Grill Chat

DApp 鏈接：https://grill.chat/

Grill Chat 是一款基於 Subsocial 開發的注重隱私的群聊軟件。它在 xSocial 鏈上運行，並將消息存儲在 IPFS 存儲網絡中。xSocial 是一個實驗性的環境，會先試驗各種創新社交功能，然後再正式部署到 Subsocial 上。

連接錢包之後可以使用更多功能，例如在聊天中使用 NFT、圖片、捐贈、顯示鏈上身份等。

Dapp 開發者可以將 Grill Chat 集成到已有的產品中，作為聊天窗口使用。由於 Grill Chat 是完全 Web3 原生的產品，跟目前主流使用的 Telegram、Discord 相比，可以方便地建立鏈上社區，建立用戶的聲譽系統。而且 Grill Chat 是多鏈互通的，用戶可以擁有多鏈社交功能。

二、音樂

Beatport.io

DApp 鏈接：https://beatport.io/

Beatport.io 是一個專注於電子音樂的 NFT 市場，由著名的電子音樂平台 Beatport 和波卡生態的 Aventus 鏈合作推出。

Beatport.io 發行了一系列與電子音樂相關的 NFT，以及將攝影和音樂結合在一起的 ｢聲音反應 NFT｣。

這些 NFT 可以作為藝術家和唱片公司的粉絲互動工具，為粉絲提供一些額外福利，如提前聽到未發行曲目、優惠票價和參加全球活動及互動體驗的機會。

Beatport.io 上的 NFT 將通過 Aventus 進行發放，並通過 Aventus 實現用戶可以通過郵箱或 Web3 錢包登錄，以及可以使用信用卡和 Crypto 支付，從而實現對 Web2 和 Web3 的用戶都比較友好。Aventus 是波卡生態系統中的一個 Web3 解決方案提供商，專注於企業級應用。

Public Pressure

DApp 鏈接：https://publicpressure.io/

Public Pressure 是一個 Web3 媒體平台，出售 NFT 形式的音樂和數字藏品。

Public Pressure 成立於 2015 年，是一個在線社區和雜誌，致力於為新興藝術家和唱片公司發聲。今年初轉型 Web3 平台並基於波卡構建，旨在推動音樂行業向 Web3 領域過渡。

Public Pressure 擁有一個音樂 NFT 平台，為藝術家、唱片公司和粉絲提供支持。

對於藝術家來說，可以直接和粉絲互動，將作品變現，保留其對作品和收入的控制權，打造可持續的職業生涯。對於唱片公司來說，可以將旗下的藝術家帶入新興的數字市場和元宇宙中的遊戲、音樂，建立新的收入模式和獲取新機會。對於粉絲來說，不僅僅是消費者，而是成為藝術家的戰略合作伙伴，可以真正擁有寶貴的音樂。

其 NFT 市場上的音樂 NFT 都經過波卡生態數字身份鏈 KILT 進行了驗證和保護，並頒發 ｢經 Public Pressure 認證｣的證書。藝術家或其唱片公司可以添加真品證書，DJ 可以公開展示某首歌在自己的播放列表中，從而證明自己擁有這首歌。除此之外，用戶還可以使用 KILT 的 SocialKYC 服務來驗證郵箱進行登錄。

Public Pressure 還和 Moonsama 合作，由著名意大利 DJ 組合 Merk & Kremont 創作了 Moonsama Multiverse PODs NFT（總量 3333 個），其中包含了三首用戶可以在 Web3 遊戲平台中使用的歌曲。使用這三首歌曲可以解鎖特殊遊戲功能，並且可以讓遊戲角色配備播放器，在遊戲中播放購買的音樂。這一合作也是首次在 Moonsama Multiverse 中引入音樂作為遊戲元素。

三、元宇宙

Bit.Country

DApp 鏈接：https://pioneer.bit.country/

Bit.Country 是一個元宇宙平台和元宇宙基礎設施，讓用戶能夠一鍵創建自己的元宇宙社區。Bit.Country 使用 Substrate 開發，目前是 Polkadot 平行鏈。

Bit.Country 提供了一整套工具，包括土地經濟系統、地圖引擎、視頻會議或流媒體、NFT 市場、虛擬角色引擎、可定製的 2.5/3D 世界引擎等，讓創建者可以在幾秒鐘之內創建自己的定製化元宇宙。

創建者可以在自己的元宇宙中制定規則，用激勵來吸引更多的會員加入元宇宙社區，還可以創建專屬的 NFT 市場，舉辦活動並分發獎勵。另外，Bit.Country 與多種虛擬機（如 EVM）無縫兼容，讓開發者能夠輕鬆部署現有的 Dapp，或為元宇宙創建新的 Dapp。

Bit.Country 目前正在進行奧德賽活動，在 Dapp 的活動頁面中完成一系列指定任務可以獲得 NEER 獎勵。

Cosmize

https://app.cosmize.io/

Cosmize 是 Astar 上的元宇宙虛擬社交平台，其背後的公司已在 XR（擴展現實）領域運營超過 8 年，在 3D 和 XR 領域擁有豐富的開發和業務經驗。

Cosmize 元宇宙中目前包括以下幾個板塊：

會議大廳：舉辦大型活動、駭客松、AMA 等活動，最多可以容納 250 名參與者。目前有 Astar Hall 和 Astar Degens Hall 兩個，分別可以容納 100 人和 250 人。

房間：用戶可以真正擁有自己的私人房間（需要先擁有房間鑰匙 NFT），並使用 Cosmize 中的 NFT 來裝飾自己的房間，然後可以邀請朋友聚會和一起玩小遊戲。

天空之城：天空之城是 Cosmize 的中心建築，可以做各種遊戲、尋寶活動和跑酷等，最多可以容納 100 個參與者。

2023 年 1 月，由博報堂 KEY3 主辦、豐田汽車公司贊助的 Web3 全球駭客松在 Cosmize 的會議大廳中舉辦了開幕和推廣活動。

Cosmize 還和 Astar 生態的多個項目合作，Astar Degen 等 NFT 持有者可以使用專屬的 NFT 角色進入 Cosmize 元宇宙。

我體驗下來的感覺是，Cosmize 中的場景建模比較精美，默認角色是日漫風格，可以捏臉和換多種服飾，還挺好看的，看得出來團隊的審美和實現能力都在線。不過由於我體驗時沒有正在舉辦的活動，只能閒逛了一下。

Cosmize 會不定期舉辦一些活動（比如聖誕節慶活動），參與可能會獲得獎勵，如果有興趣可以關注 Cosmize 推特：https://twitter.com/cosmize_io。

總結

波卡生態在去中心化社交、音樂、元宇宙方面都有完成度比較不錯的 Dapp。

其中，PolkaVerse、 Grill Chat、Cosmize 和 Bitcountry 是 Web3 原生項目，普遍都採取了 token、NFT 等作為激勵措施，提高用戶的參與。

而 MeWe、Beatport.io、Public Pressure 則都是從 Web2 向 Web3 遷移的應用，並且都和波卡生態的平行鏈有比較深度的合作；Cosmize 也和豐田等 Web2 企業有合作，這反映了波卡受到 Web2 大企業的認可。

但另一方面，這些項目似乎更看重的是區塊鏈在隱私保護、用戶所有權、防偽溯源等方面的實用性，但都沒有采取激勵政策和大家熟悉各種 Web3 玩法，某種程度上說是浪費了 Web3 在引流方面的天然優勢。這種玩法在未來是否能獲得市場認可，還需要時間的考驗，讓我們拭目以待。

本文获得《Web2 和 Web3 如何結合？| 波卡生態 DeSo、音樂等領域 DApp 一覽》授权转载，作者：PolkaWorld