香港證監會 2024 至 2026 年策略重點的四大方向

香港的目標始終是穩固自身全球金融中心的地位。過去幾年中，政策與世界經濟環境的變化讓香港有了｢金融廢墟｣之稱，港府因此大力放鬆香港政策，力求從多方面推動發展助香港復甦。

1 月 24 日，香港證監會發布《2024 至 2026 年的策略重點》，主要包括 4 大方面：

（i）維持市場韌性，減輕對市場的嚴重損害；

（ii）提升市場資本的全球競爭力和吸引力；

（iii）以科技和 ESG（即環境、社會及管治）引領金融市場轉型；

（iv）提高機構韌力及營業效率。

文件中指出，證監會將會把以虛擬資產為中心的科技創新作為發展重點之一。將就新的虛擬資產活動提供監管指引，推進虛擬資產交易平台監管制度的發展；在支持傳統產品代幣化的同時，保障投資者利益；運用區塊鏈及 Web3 基礎技術，促進建立一個負責任和安全的金融科技生態系統；同時與本地和國際執法機構建立更緊密的聯繫以打擊罪行。

以下為策略重點原文。

引言

全球市場複雜多變、地緣政治局勢緊張，加上科技日新月異，都為香港的金融市場帶來前所未有的挑戰和機遇。我們深明廣泛市場人士關切的議題，並暸解與業界合作的重要，以共同應對風險及把握機遇。同時，我們亦將繼續加強打擊金融罪行，以免對投資者及市場造成損害。

證監會一直不遺餘力履行其法定責任和恪守原則，以監管香港的證券期貨市場及保障廣大投資者為己任。我們的法定目標包括：

・維持及促進證券期貨業的公平性、效率、競爭力、透明度及秩序；

・協助公眾了解證券期貨業的運作；

・保障廣大投資者；

・儘量減少業內的罪行及失當行為；

・降低證券期貨業的系統性風險；

・協助香港特區政府維持本港的金融穩定性。

為了應對瞬息萬變的市況，我們必須根據上述的權責訂立策略重點，同時引領市場發展，藉此維護香港作為世界級金融中心的聲譽。

為此，本會現發表三年策略計劃，公開地闡釋證監會在資本市場監管方面的重點工作，以及我們如何提升市場競爭力，務求鞏固本港的國際金融中心地位。我們將在年報中，闡述本會在相關的財政年度內為實施策略計劃而作出的部署及已完成的工作。

未來三年，證監會四大重點策略是：

本會有信心，上述四項重點工作將加強本港資本市場的核心優勢，助力市場可持續發展，並提升競爭力。

對於未來數年的進展，我們翹首以待。

維持市場韌力，減輕對市場的嚴重損害

為了維護香港作為國際金融中心及風險管理樞紐的地位，證監會致力持續增強香港金融市場及其基礎設施的韌力。這將打穩市場的根基，促進市場可持續且安全地發展。

市場韌力

在面對挑戰重重的全球市場環境、地緣政治局勢緊張，以及網絡保安和科技風險的情況下，維持金融體系的韌力。

應對新興風險，提升市場基礎設施及中介機構的風險管理能力，為市場持續發展奠定牢固的基礎。

有效調查及執法

運用科技以提升調查及執法的成效。

充分發揮我們的監察能力，以偵測上市公司和中介機構的市場失當行為。

探索新的監管工具，以監察及調查業務跨越多個司法管轄區的公司。

加緊合作

繼續與香港、內地及海外的監管機構緊密合作，打擊跨境市場失當行為，及時保障投資者權益。

警惕與教育公眾

增撥資源予各項宣傳活動，確保向公眾傳達簡潔、清晰而有效的訊息。

與香港警務處和投資者及理財教育委員會合作打擊投資騙案，並加強教育公眾。

提升香港資本市場的全球競爭力和吸引力

國際或本地的宏觀經濟及政治環境皆出現了翻天覆地的變化。香港需要在多方面維持競爭力，尤其應堅守其國際資產和財富管理樞紐及全球集資中心的地位，全面發揮其優勢以支持本地及內地市場發展。

透過擴大及完善市場互聯互通機制，深化與內地資本市場的聯繫。將更多與內地相關的衍生產品引入香港，以提升香港在風險管理方面的競爭力。加強內地企業在港的業務版圖，擴展在港的業務活動；

拓展海外網絡，以擴大香港的發行人及投資者基礎。與海外監管機構探討潛在合作機會或連通市場的可能。積極參與制訂國際標準，並在國際證券事務監察委員會組織擔任領導角色，以繼續鞏固香港的國際地位；

審視香港的定位，以加強其在首次公開招股集資方面的能力，同時提升市場質素和流動性。根據促進股票市場流動性專責小組的報告，落實其建議的中長期措施。

以科技和 ESG 引領金融市場轉型

科技方面，在維持市場廉潔穩健的同時擁抱金融創新：將就新的虛擬資產活動提供監管指引，推進虛擬資產交易平台監管制度的發展；在支持傳統產品代幣化的同時，保障投資者利益；運用區塊鏈及 Web3 基礎技術，促進建立一個負責任和安全的金融科技生態系統；同時與本地和國際執法機構建立更緊密的聯繫以打擊罪行。

ESG 方面，鞏固香港作為領先可持續金融樞紐的地位：以務實方式引領香港及亞太區制訂企業可持續披露標準；在區內及全球擔當領導角色，拉近新興市場與發達經濟體的距離；將內地碳市場與國際投資者連繫起來，以推動增長；拓展本地 ESG 產品和市場，協力建構一個穩健而整全的 ESG 生態系統；遏制漂綠行為；培育可持續金融的人才；根據證監會的碳中和路線圖，減少我們的碳足跡。

提高機構韌力及營運效率

證監會是香港金融市場關鍵的基礎設施之一，我們將竭力提高機構韌力及營運效率，並透過嚴格的預算編制和內部監控措施，確保我們的財政資源足以支撐日常營運。

作為世界級監管機構，證監會致力將人才、職能及科技連繫起來，藉此提升管治成效，時刻緊貼市場和監管環境的發展步伐。

本文获得《香港證監會 2024 至 2026 年策略重點》授权转载，作者：博文，白露會客廳