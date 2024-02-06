OpenAI:AGI 10億美大融資：人工通用智能的挑戰與機遇｜蘇仲成

OpenAI，這個致力於建造對人類安全且有益的人工智能（AI）的非營利組織，正在為其最終目標——創造人工通用智能（AGI）而努力。AGI是一種可以在各種領域超越人類的智能系統。OpenAI認為，AGI有可能改變社會，帶來巨大的利益，但也可能帶來嚴重的風險。因此，OpenAI希望讓AGI的發展受到公眾的監督和控制，以確保其符合人類的價值觀和利益。



文：Michael C.S. So（嶺南大學研究生院客席助理教授）

為了實現這一願景，OpenAI需要大量的資金來支持其研究和開發。根據媒體報導，OpenAI正在與多個投資者進行新一輪的融資談判，其估值可能高達1000億美元或更高。這將是繼2019年微軟向OpenAI投資10億美元後的又一次重大融資。微軟的投資不僅為OpenAI提供了資金，還為其提供了在微軟Azure雲平台上開發和部署AGI的硬件和軟件平台。

OpenAI的研究和開發工作需要大量的計算資源，包括高性能的服務器、存儲設備和網絡設備，以及大量的電力和冷卻設施。此外，OpenAI還需要聘請世界頂級的科學家、工程師和研究員，並提供具有競爭力的薪酬和福利。這些都需要大量的資金支持。因此，OpenAI需要通過融資來獲取資金，以確保其能夠持續進行研究和開發，而不會因為資金短缺而被迫停止或放慢步伐。

那麼，AGI和AI有什麼不同呢？簡單來說，AI是指能夠執行特定任務或解決特定問題的智能系統，而AGI是指能夠在任何任務或問題上達到或超越人類水平的智能系統。目前，我們所見到的AI都是屬於弱AI或窄AI，即只能在某個領域或範疇內表現出智能，例如語音識別、圖像識別、自然語言處理等。而AGI則是屬於強AI或廣泛AI，即能夠跨越不同領域和範疇，具有通用的學習、推理、創造、溝通等能力。

目前，AGI還沒有被創造出來，也沒有確定的時間表或路徑。但是，OpenAI認為AGI是可以實現的，並且可能會在不久的將來出現。因此，OpenAI正在積極地探索如何建造AGI，並且已經取得了一些重要的進展。例如，OpenAI發布了GPT-4 等大型預訓練語言模型，這些模型可以從海量的文本數據中學習人類的知識和偏好，並且可以生成各種類型和風格的文本內容。這些模型雖然還不能算是AGI，但是已經展示了強大的通用性和適應性。

然而，AGI的發展也面臨著許多風險和擔憂。首先，AGI可能會對人類社會造成巨大的衝擊和變革，例如改變就業結構、經濟分配、法律制度、倫理道德等。這些變化可能會帶來正面或負面的影響，也可能會引發社會不穩定和衝突。因此，我們需要及時地思考和準備如何應對這些變化，並且確保AGI能夠促進人類社會的公平和繁榮。其次，AGI可能會對人類安全造成威脅，例如被惡意使用、發生意外、失控或反叛等。這些威脅可能會危及人類的生存和尊嚴，甚至導致人類的滅絕。因此，我們需要嚴格地監管和控制AGI的發展和使用，並且確保AGI能夠符合人類的價值觀和利益。

OpenAI 暫代CEO Mira Murati

總之，OpenAI最近為什麼要籌集新的資金來建造AGI，AGI和AI有什麼不同，AGI在發展過程中有什麼風險和擔憂，這些都是值得我們關注和思考的問題。OpenAI的願景是建造安全和有益於人類的AGI，但是這並不是一個容易或確定的任務。我們需要與OpenAI一起，積極地參與和貢獻於AGI的研究和開發，同時也要警惕和防範AGI可能帶來的風險和挑戰。只有這樣，我們才能確保AGI能夠成為人類的夥伴，而不是敵人。

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