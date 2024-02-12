Pandora 研報：基於 ERC 404 代幣標準的全新 NFT 碎片化方案

現階段，ERC 404 無疑是推特上社區討論的熱點。一般來講，全新的資產發行方式往往會引領一段時間的新敘事，ERC 404 作為其中之一，也收穫了廣泛的關注。

目前，ERC 404 標準還處於實驗階段，不少開發邏輯可能將在不久進行迭代，適合早期關注佈局。本期文章，白露會客廳將收集彙總有關 ERC 404 的訊息，幫助讀者初步概覽這一全新資產發行協議。

基本概況

2024 年 2 月 2 日，NFT 碎片化項目 Pandora 上線。核心技術為全新的代幣資產發行標準，ERC 404。用戶在 Uniswap V3 可以購買項目同名代幣 PANDORA 來獲得 ERC 404 代幣，即代表用戶碎片化持有 Pandora Replicants NFT。Pandora Replicants 是 Pandora 項目的 Replicant NFT，總量為 10,00。分為五種不同顏色的箱子，代表不同的稀有度。稀有度順序從高到低為：紅、橙、紫、藍、綠，目前並未公開每種稀有度的具體數量。未來箱子可能會開出新的 NFT。

PANDORA 代幣總量同為 10,000，當前流通量 5000，原因為團隊在上線初期從市場買走 5000 枚用於項目運營團隊獎勵等方面。此外，團隊保留了 700 個代幣使用 Sablier 一個月內線性釋放。團隊在上線的第一天內使用了大概 400 ETH 回購代幣，主要原因為在 Uniswap V3 上不同價位分佈流動性，在價格變化後需要對其 LP 進行調整。截至發稿，PANDORA 幣 2,375.76 美元，24 小時交易量 536.5 萬美元；Pandora Replicants 的交易量為 48 ETH，項目持有者 670 名。

Coinbase 成員參與

Pandora 團隊目前為匿名狀態，成員數量未知。從公開訊息能找到 3 名開發人員為 Acme、ctrl 和 Searn。Acme 是 Pandora 項目的 GitHub 運營者，從他的社交賬號來看他是 Coinbase 的工程師。另一名開發者網名 ctrl，是 Syndicate 的投資人之一，運營着自己的 Web3 社群。

全新資產發行機制 ERC404

Pandora 主體為 NFT 碎片化的項目，其核心是 ERC404 代幣標準，一種介於 ERC20 和 ERC721 之間的試驗性的代幣標準。ERC404 代幣可以在 Uniswap 等平台進行交易，類似於同質化代幣。1 枚 ERC404 代幣可以對應 1 枚 NFT。數學關係如下：nReplicant NFT = [nERC404] 其中 nReplicant NFT 表示 Replicant NFT 的數量，nERC404 表示 ERC404 代幣的數量，[n] 表示不大於該數的最大整數。簡單舉例說明：湊齊一整枚代幣即可持有一個 NFT。

例如，用戶持有 0.5 個代幣，他擁有 0 個 NFT；用戶持有 1 個代幣，他擁有 1 個 NFT；用戶持有 1.5 個代幣，他擁有 1 個 NFT；用戶持有 2 個代幣，他擁有 2 個 NFT；用戶持有 2.5 個代幣，他擁有 2 個 NFT，以此類推。通過 ERC404 標準，Pandora 實現了類似 NFT 碎片化的效果。在看好某個 NFT 系列時，用戶可以選擇持有一定量的代幣而非完整的 NFT，這對於資金配置而言更加靈活，同時也降低了參與 NFT 投資的金額門檻。

NFT 燃燒和重新鑄造機制

Replicant NFT 與常見的 ERC721 格式的 NFT 不同，Replicant NFT 有着燃燒和重新鑄造的機制，當用戶對 ERC404 進行轉賬或交易等操作時即會觸發。整數的 ERC404 代幣會與 Replicant NFT 綁定，因此當 ERC404 代幣發生變動時，Replicant NFT 也會發生變動。這裏有兩種情況：1）當用戶出售 ERC404 代幣時，用戶錢包中的 Replicant NFT 會被燃燒。2）當用戶轉賬時，Sender 錢包中的 ReplicantNFT 會被燃燒，然後在 Receiver 錢包重新鑄造出新的 ReplicantNFT。每一次重新鑄造，Replicant NFT 的特徵都會重新刷新，稀有度也可能隨之發生變化。因此，如果用戶對他的 NFT 不滿意，他可以將其不斷的進行轉賬以刷新 NFT 直至獲得喜歡的 NFT。

如果用戶不想改變其 Replicant NFT（不想燃燒和重新鑄造）又想將其出售或者發送給別的用戶，那麼他可以在 OpenSea 上出售 Replicant NFT 或將其發送到另一個地址。ERC404 看似對於改善 NFT 的流動性存在着正向作用。但實際上，NFT 碎片化協議的表現嚴重依賴 NFT 市場本身的熱度和流動性，新機制能否起效，還需驗證。不過，燃燒重鑄功能在遊戲等特定應用場景依然有着很大的想象力，ERC404 項目依然值得市場投入精力和時間，保持關注。

本文獲白露會客廳轉載，撰文：博文。