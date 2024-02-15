逐鹿比特幣生態，Elastos 攜新作 BeL2「重出江湖」

剛剛過去的 2023 年，「比特幣生態」成為了市場的絕對焦點之一。從銘文開始，到重新走進大眾視野的 Stacks 與比特幣閃電網絡，再到新生的比特幣 Layer 2，都給比特幣這個原本的「數字黃金」帶來了新的想象力。

作為原本就和比特幣生態聯繫極為緊密的項目，推出了比特幣 L2 網絡 BeL2 的 Elastos 成為了首批「吃螃蟹」的人，「BTC King，Elastos Queen」也在近期流傳於國外社區。藉由比特幣生態的東風，一個誕生於 2017 年的公鏈煥發了新的生機。

Elastos 的前世今生

Elastos 於 2017 年 12 月正式推出，在 2019 年 3 月上線主網 2.0 之後，Elastos 正式啟動了比特幣聯合挖礦以及 DPoS 超級節點競選，也就是「AuxPOW+DPoS」混合共識機制。支持比特幣聯合挖礦的比特幣礦池包括了 BTC.com、Antpool、BTC.TOP、ViaBTC、F2Pool 和 Huobi Pool，而支持的總算力也達到了比特幣當前算力的一半以上，是算法與比特幣同樣（SHA256）的所有項目中算力僅次於比特幣的公鏈項目。

誕生於上個周期的公鏈項目很多都已經幾乎銷聲匿跡，但 Elastos 仍然保持了持續的技術開發與生態發展。在主網之後，Elastos 還推出了兼容 EVM，但相較以太坊成本更低、速度更快的 Elastos Smart Chain（ESC）；支持 DID 的身份鏈 EID 以及側鏈。除了鏈基礎設施，Elastos 還擁有存儲系統 Hive、數字版權管理（DRM）平台以及支持 Elastos 生態所有組件的原生錢包 Essentials。

截止目前，Elastos 的主鏈上有超 20 萬的用戶，而兼容 EVM 的 ESC 上也有接近 10 萬名用戶，同時生態中也有數十個項目。或許相比於在大資本價值加持下的新公鏈和「新新公鏈」，Elastos 近年的進展在國內並非廣為人知，但其與比特幣緊密的聯繫、對比特幣發展的支持獲得了不少國外用戶的青睞，而這也為 BeL2 的迅速發酵打下了堅實的基礎，「BTC King，Elastos Queen」也由此而來。

值得一提的是，Elastos 的代幣 ELA 上線了美國最大的合規交易所 Coinbase，這在以華人團隊為主的項目中非常罕見，也證明了項目本身在合規性方面的建樹。

BeL2 如何在比特幣上建立 L2

Elastos 表示，比特幣主網在可擴展性、隱私性和可編程性上有着明顯的不足。雖然此前比特幣一直被當成一種純粹的資產，但銘文的出現使得市場重新開始思考是否應該在比特幣網絡上直接建立智能合約平台，如此不僅可以使得銘文這樣的新興資產潛力可以得到進一步的釋放，同時也可以使得比特幣可以原生地進行鏈上交易、借貸等而無需通過封裝資產等方式跨鏈至其他生態。

BeL2 採用了「中繼器 + ZKP」在比特幣主網和 L2 之間實現消息傳遞，相比於當前多數比特幣 L2 使用的驗證者多簽機制，BeL2 在消息傳遞的安全性上提高了一個層級。BeL2 的消息傳遞由質押了 ELA 的中繼器執行，而 L2 驗證節點則通過 ZKP 來驗證交易真實性，若傳遞虛假交易則會被罰沒質押的代幣。

BeL2 採用了與 Starknet 一樣的 Cairo 語言編寫了 ZKP 方案，用於確認包括主網交易格式、簽名、UTXO 的正確性和有效性等。如此，例如質押比特幣、銘文跨鏈至 L2 等操作皆可保證有效與安全。

此外，由於比特幣主網不具備智能合約功能且交易確認緩慢，所以對類似 DeFi 抵押借貸或者在 L1/L2 之間直接進行交易的行為可能會因為主網的不同步而出現問題。因此，BeL2 設計了第三方「中繼者」的角色來協助執行交易。

不同於在兩層網絡之間傳遞消息的中繼器，「中繼者」旨在通過與在 L1/L2 之間交易的用戶共同管理多簽來促進交易更快的執行，降低延遲帶來的風險。

總體而言，BeL2 作為比特幣 L2 網絡，不僅其本身的生態發展值得期待，通過 ZKP 實現的與比特幣主網之間的安全交互也使得比特幣用戶可以在通過主網的交易來調用 L2 的合約，進一步激發了比特幣原生應用的潛力。此外，BeL2 的設計兼容了 EVM，使得規模最大的 EVM 生態開發者可以便捷地開發應用。

此外，BeL2（Bitcoin + Elastos Layer2）也將把 Elastos 的代幣 ELA 作為鏈治理代幣，並與比特幣一起作為 Gas 費支付方式。在 BeL2 中，運營中繼器和成為中繼者均需要質押一定量的 ELA，這使得 ELA 的流通量降低，稀缺性提高。加之可以賺取 BTC 作為與應用交互驗證必須的 Gas 費，BeL2 為 ELA 代幣帶來了更多的價值支撐與想象力。總之，BeL2 的終極願景是打造一個比特幣驅動的智能經濟。

創新產品「母子銘文」

除了為生態發展提供各種所需的支持，BeL2 自身在也嘗試創新。Elastos 表示，其將在 BeL2 上推出「母子銘文」產品，該產品旨在鏈接比特幣主網的銘文與 BeL2 上的銘文，為主網銘文提供更多的玩法。

「母子銘文」產品將比特幣主網上的銘文作為「母銘文」，銘文的部署者可以定義在 BeL2 上對應「子銘文」與「母銘文」之間的兑換比例，二者可以通過 BeL2 和比特幣主網之間的跨鏈橋實現轉換。此外，BeL2 還可以支持比特幣主網的銘文質押，並提供相應的激勵。

該產品的推出可實現在 BeL2 上提供與主網安全性相當，但鑄造成本與交易成本都更低的銘文使用體驗，加之將陸續推出的 launchpad、銘文交易市場，BeL2 將會為只能在主網上進行交易的銘文提供更多的收益機會與實用價值，進一步擴展銘文資產的市場。

比特幣與原生「正外部性」

DeFi Summer 之後，「外部性」成為了市場對加密資產討論的一個重點話題。對以太坊而言，其生態項目通過激勵、治理、應用等一系列方式不斷吸引外部用戶，為整體生態帶來了「正外部性」，而這個外部性也為 ETH 本身賦予了極大的價值。

作為加密貨幣領域的第一大資產，比特幣本身雖然甚至獲得了傳統金融市場的關注，但在鏈與 Web3 原生應用層面，比特幣本身的外部性並不如智能合約公鏈。雖然可能持有比特幣、使用比特幣的人數仍是首屈一指，但比特幣本身與 Web3 原生應用的結合卻極其缺乏。

當前市場上存在非常多的比特幣封裝資產，例如 WBTC、BTC.b 等，但本質上這些資產也為支持這些封裝資產的公鏈帶來了外部性，甚至使得很多人可以通過投資 WBTC，以及在 DEX 和借貸協議中使用 WBTC，但卻從未參與到比特幣主網本身。

但在銘文出現前，從某種程度上來說，比特幣也沒有外部性的需求，因其本身定位就是「數字黃金」。而銘文的出現提供了除了智能合約之外另一種發行資產的方式，而比特幣主網即使添加了智能合約功能也難以滿足大多數應用的需求，因此 L2 可以說是眾望所歸。

除了現有的智能合約公鏈上所搭載的應用之外，像 BeL2 這樣兼容 EVM 的比特幣 L2 網絡還可以針對銘文等在比特幣生態興起的資產打造全新的應用模式（如即將上線的 BRC-20 母子銘文），並形成專屬於比特幣的特殊應用生態。此外，在比特幣 L2 上的應用可以使得持有比特幣甚至只持有比特幣的「原教旨主義者」直接在比特幣現有的錢包等應用中體驗原生應用，為比特幣賦予了全新的價值，真正融入 「BTC 驅動的智能經濟」，在「比特幣 - 比特幣主網 - 比特幣 L2」形成正向的價值閉環。

本文獲得《逐鹿比特幣生態，Elastos 攜新作 BeL2「重出江湖」》授權轉載，作者：Babywhale